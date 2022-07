COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

LA BATALLA QUE SE VIENE… POR EL CONTROL MAGISTERIAL DE LA SECCIÓN 12 DEL SNTE.

Una auténtica batalla campal, es la que se avizora dentro de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues ya resulta importegable que se lance la convocatoria para renovar esa secretaría general, un trámite que se ha postergado bajo el argumento de la pandemia, por lo que el retraso ya va para dos años, aunque en los hechos, quienes reparten el “pastel” en ese gremio, ya les gustó tener el control de todo y gozar de sus beneficios, tanto económicos como de poder, lo que podría estar a punto de concluir en unas semanas más, pues es del dominio público que personajes como José Luis Soto Gamiz no jugó del lado de quien será el próximo gobernador de Durango y por ello, muchos de sus privilegios y de quienes lo acompañan estarían a punto de terminar, incluso, perder el control del sindicato.

Se sabe que el grupo que está enquistado en dicha sección, tiene ya seis años al frente y su pretención, es extender dicho periodo por varios años más, para lo cual, están dispuestos a lanzar a Jaime Estrada Reyes que tiene 18 años en ese gremio como su principal activo, aunque de igual manera y en la idea de atomizar el voto para debilitar la aspiración de los opositores, pudieran también registrar a Gregorio Vázquez, Montserrat Quezada o Héctor Carmona, que aunque no tengan posibilidades de victoria en las urnas, bien podrían dividir ese sufragio magisterial que, a la postre, les termine beneficiando, lo que claro está les será difícil de ejecutar, pues los de enfrente, están dispuestos a todo para que ese sindicato cambie de rumbo y podrían contar con un apoyo inconmensurable para ello, solo les falta definir a su candidato.

Se sabe que el gremio referido, es de aproximadamente 18 mil 500 integrantes, entre jubilados y activos, mismos que estarán en su derecho de salir a las urnas y emitir su sufragio, lo que no se sabe, es si adelantaran los comicios para antes del cambio de gobierno, tratando de “refrescar” a algunos personajes, muchos de los cuales, son verdaderamente impresentables para quien ocupará la máxima magistratura del estado a partir del 15 de septiembre, pues ya se sabe de que lado jugaron y en definitiva, que no fue para quien abanderó la coalición “Va Por Durango” que a la postre, terminó ganando de manera contundente, por más de 100 mil sufragios de diferencia, por lo que si llegara a apoyar a alguien, no sería a ninguno de los del grupo enquistado desde hace tantos años en ese gremio.

Uno de los principales intereses económicos para dirigir la Sección 12 del SNTE, es el manejo del Fondo de Ahorros y Préstamos, mismo que es utilizado como una especie de caja chica para quien esté en el poder, pues genera intereses del orden de los 20 millones de pesos anuales, con los cuales, se pueden operar muchas cosas, como por ejemplo, “perpetuar” en el poder a quien más convenga, por lo que lo más seguro, es que una vez que se haya lanzado la convocatoria referida, tratarán de que la comisión de elecciones la integren la mayor cantidad de aliados y así poder hacer lo que se tenga que hacer el día de los comicios, sin embargo, ya estarán bajo la lupa y no les será sencillo ejecutar una operación semejante, por lo que deberán andarse con mucho cuidado.

Al tiempo…

