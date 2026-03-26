+ Ojo de agua y parques, foco infeccioso

+ Antes los disfrutaba uno, ahora los padece

+ ¿Y la invasión hormiga a los parques?

+ Toño sí quiere candidatura, ¿pero así?

+ Petistas se oponen de nuevo a Claudia

“No le aunque que no me quieran, al cabo me quiero solo…”

Sabiduría Popular

No una, ni dos, sino varias personas se han comunicado con nostros para pedirnos que visitemos el jardín Ojo de Agua de San Vicente y, de una vez nos pasemos a recorrer el lado poniente del Parque Guadiana…..ALTO.- Hace muchos años que nadie hace algo por el precioso paseo que mientras tuvo agua limpia albergó fiestas sociales seguidas, por lo que incluso recibía alguna buena cifra de dinero…..PELIGROS.- No olvidemos que una deportista murió no hace mucho debido a la contaminación que contrajo al caer o resbalar en un punto cubierto por desechos de las auras o zopilotes que ahí habitan. Entonces el Ojo de Agua tenía agua limpia, pero ahora el peligro de una infección está por todas partes…..ÓRALE.- Nos dimos la vuelta que nos pedían y encontramos a gente que incluso ya vive en el interior del parque. No sabemos cómo o cuándo fincaron en el interior del paseo de todos los duranguenses, el caso es que varios comerciantes levantaron junto a su local lo que viene a ser viviendas o hasta oficinas de autobseros. La circunstancia, la porquería que existe por todos rumbos, es ya una crisis que nadie atiende, ni el Municipio ni ningún otro gobierno, aunque le corresponde a Toño, pero el abandono ya está perjudicando el supuesto aire puro que se respiraba antes. Y bueno, montados en gastos, digamos que el Parque Sahuatoba, vecino, también es otra víctima del abandono municipal. Había una pista para trotar o caminar que, el viento, el agua y los pocos corredores se llevaron, por una parte, y por la otra, el perímetro también está siendo invadido en operación hormiga, poco a poquito, de a metros, si usted quiere, pero ya los atletas no disfrutan ninguno de los parques, los sufren, porque no saben qué infección se llevarán a casa, pero Ochoa, según sus personeros, sigue suspirando por la candidatura estatal, mientras los principales “pulmones” de la ciudad pasan por la calle de la amargura…..REACCIÓN.- Quién sabe si sería una mala idea pensar que ambos parques debían destinarse ya a la vivienda, para lo que habrá que quitar algunos árboles, pero por si no lo autorizan pronto, los paracaidistas están al acecho por todos los costados del parque. Así es…..FRENO.- Los que saben aseguran que tras el autodestape que hizo Homero Martínez, ex alcalde de Lerdo y esposo de la actual alcaldesa Susy Torrecillas, el interfecto recibió un mensaje quién sabe de quién, al parecer de “Vandalito” Moreno vía un tercero, para que le baje a sus ansias de novillero, que se forme, porque para cuando apareció el ex edil, eran varios los que ya estaban en la fila…..CÁMARA.- Sobre la supuesta probabilidad de que la síndico capitalina Alicia Gamboa cambie de chaleco, ahí sigue, y nos cuentan, nada más espera que el alto mando le niegue por enésima ocasión otra posibilidad de escalar en política. Cuentan que Ali ha dicho a sus cercanos que tiene la trayectoria, el trabajo y la movilidad hacia el PRI como para alcanzar otro puesto, aunque en el PRI no precisamente están pensando en ella, como tampoco piensan en Homero Martínez, por lo que es de preverse un amontonamiento a la salida, y al final quién sabe con qué los conformarán. Esto, sin duda, se pone interesante, aunque apenas empieza a tomar forma la sucesión estatal. No son los tiempos, para empezar, y en el listado aparecen otros, no ellos. No olvidar que cuando no se reparte bien el botín, hay motín…..EXPEDIENTES.- Finalmente, el PT se deslindó del “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum para la reforma electoral que vendría a ahorrar algunos millones de pesos. Lo advertimos desde que se tocó el tema, que ellos y el Verde serían los más perjudicados con la desaparición de plurinominales y la reducción importante de los recursos a los Municipios y a los Congresos de los Estados. Ahora, dicen los que oyeron, que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó desempolvar los expedientes que están guardados en la Fiscalía General de la República respecto de las correrías de los peteros. Veremos, pero esto es un choque de trenes en el que uno, Presidencia, está obligada a conceder, pero dos, la Presidenta no está de acuerdo en que se sigan despilfarrando miles y miles de millones de pesos en una bola de zánganos, bueno se pone este asunto.

Saludos