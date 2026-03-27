+ Si hay revocación, desaparece el PT

+ Claudia obtendría muchos más votos

+ ¿Podrá hacer algo el # Adame por el PT?

+ Si se aferran en contra, chica les viene

+ Se agolpan aspirantes para Chihuahua

“Sombreros van a sobrar en Chihuahua…”

Anónimo

Los que saben piensan que el Partido del Trabajo le dio patadas al pesebre y no midió bien a sus adversarios, en este caso la Presidencia de la República y, todo hace suponer que está echada su suerte…..ACCIÓN.- Los petistas se oponen a que aparezca la Presidenta Claudia Sheinbaum en la boleta de la próxima elección, porque el riesgo de desaparecer es altísimo para el PT…..NEGOCIOS.- Arriba, pero muy arriba, se asegura que el Partido del Trabajo lo integran únicamente sus diputados y senadores plurinominales. Suponen que si Claudia aparece en la boleta, obtendrá más votos ella que el PT y, su desaparición pareciera definitiva…..ANTECEDENTES.- Amén de que los expedientes que ahora se están desempolvando serían la debacle para los dueños y usufructadores del PT. Así, de ese tamaño es la afrenta que le han obsequiado los peteros a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al reventar primero la iniciativa de reforma política y ahora su cerrazón para respaldar el “Plan B”…..REVERSA.- Nos llegan datos de Palacio Nacional que indican los caminos forzados que tiene que seguir la anfitriona principal para afrontar las consecuencias de la negativa petista, aunque también se dice que aún queda por ahí alguna posibilidad de que modifiquen los petistas su grosera postura hacia la jefa de la nación, aunque otros creen que Presidencia ya no tocará el tema y se tendrá que analizar el multicitado “Plan B” sin el respaldo petero, pero…con las consecuencias marcadas en el supuesto de que ella decida al final aparecer en la boleta, porque ésa todavía es una probabilidad que pende de alfileres…..REACCIÓN.- Morena, se nos asegura, estaría preparando diversas acciones en las que no considera al PT, que en el supuesto ya se hizo a la idea de su desprendimiento, a ver cómo carajos pueden sobrevivir a la próxima elección. No tienen escapatoria, dicen, ni siquiera echando mano de nuevo de Guillermo Adame, quien hizo magia hace unos años para salvar la franquicia en Aguascalientes, en cuyo especial conteo aparecieron de forma milagrosa algunos cientos de votos que no existieron en la realidad, pero que sirvieron enormidades para salvar a la productiva empresa. O sea que, no sería extraño que el # Adame sea llamado a resolver ese galimatías petista…..AVISO.- La encuesta mediante la que Morena escogerá a sus próximos candidatos, han de saberlo, pretende escoger a los mejores, para lo que tendrán que compaginar los números a consultar, es decir, si algún personaje obtiene muchos votos a favor y muchos en contra, los sufragios adversos se le descontarán y su resultante será lo que indique quiénes son los mejores…..RIESGOS.- La fórmula la ha utilizado ya el Movimiento de Regeneración Nacional en anteriores procesos. Aquí se usó durante la nominación de Marina Vitela, pues obtuvo menos votos negativos que José Ramón Enríquez, quien punteaba casi todos los casilleros, pero al final los tantos adversos fueron restados. La candidata fue Marina y Enríquez se quedó chiflando en la loma…..REACTIVOS.- En este momento los partidos buscan ubicar a sus prospectos a Chihuahua en donde en la apariencia puntean el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora Andrea Chávez. Los dos traen muy buenos tantos en lo positivo, pero también cargan con un bonche de opiniones adversas, sobre todo Andrea, que según díceres, su relación inocultable con Adán Augusto López Hernández le habrá de restar muchas opiniones favorables, y lo mismo sucederá con Cruz Pérez y con los que se sumen a la disputa, con la salvedad de que el alcalde juarense tiene en su haber el mayor número de afiliados a Morena en todo el país. Según conteos, la gente que le ha afiliado al Movimiento lo convierte en el activista más eficiente. Es un hombre bien visto y bien querido por los juarenses, pero se verá en los números negros o rojos, como usted los quiera ver, porque unos ayudarán, pero los otros también contarán. Así es.

Saludos