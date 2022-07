El tercer ojo

La crisis financiera por parte del Gobierno del Estado ahora ya tocó la puerta de casa. Miles de trabajadores del Sindicato de los Tres Poderes del Estado este lunes salieron a manifestar su inconformidad con su patrón en el estado, todo por la falta de pago en algunas retenciones que se hacen a los empleados quincena tras quincena y que la Secretaría de Finanzas no ha reportado a las respectivas áreas. En sí, la problemática tiene nombre, Arturo Díaz Medina.

Era cuestión de tiempo para que el tema financiero tocara a las puertas del CCB, donde ahora los trabajadores estatales reclaman los pagos retenidos en sus quincenas, pero que ese mismo dinero no ha sido reportado por la Secretaría de Finanzas a las aseguradoras, funerarias y diversas instancias de préstamos contratadas por los empleados.

Este incumplimiento derivó que al menos 3 mil 400 agremiados a dicho sindicato se apostaran en las entradas de las diversas dependencias estatales para evitar las actividades de las mismas, todo en protesta hasta que no se tenga una respuesta favorable, que no hay de otra, es el pago de los adeudos o de lo contrario las medidas hostiles continuarán.

Al fijar el posicionamiento de sus agremiados, fue la propia secretaria general Carmen Villalobos quien fue enfática al expresar que no es uno ni dos los oficios girados al secretario de Finanzas Arturo Díaz Medina, han sido 13, donde se externa la preocupación por la falta de pago, recibiendo únicamente burlas por parte del funcionario al no atender o solo realizar depósitos de 30 o 40 mil pesos a una deuda de millones.

La respuesta al paro de la burocracia estatal vino durante la conferencia de prensa del gobernador Aispuro, donde el mandatario no tuvo a bien abordar el tema, sino que fue el propio Díaz Medina el encargado de responder ante esta situación, precisando que el gobierno ha sido flexible con el personal sindicalizado y pide su solidaridad ante la crisis que se vive en el gobierno por los recortes presupuestales y la falta de capital.

Pero la declaración de Arturo Díaz no quedó ahí, fue más allá al manifestar que prácticamente no se le debería olvidar al Sindicato todo aquello que han hecho por los trabajadores, como la pandemia donde se les permitió estar resguardados más de 400 días, sus pagos en tiempo y forma de salarios y hasta la prima vacacional de este periodo. Los trabajadores no supieron si reír o llorar ante la declaración de un funcionario que se ha vuelto experto en el jineteo de las arcas estatales y en su mala gestoría y administración de los recursos.

La crisis que se vive entre la burocracia amenaza con tener un final no en el corto plazo, todo tras ser el funcionario encargado de los dineros del estado quien manifestó que se tratará de cumplir, si no con todo el adeudo, sí con una importante parte, o sea, seguirá con los abonitos, lo que viene a sumar otro golpe más al ya anunciado por el Gobierno Federal en su recorte de 570 millones de pesos a las participaciones de algunos estados como Durango. Al final de este camino de poco más de dos meses no se avizora que las cosas terminen bien, se irán debiendo hasta a su propio personal, algo que casi es una realidad.

MIRADA A LA IZQUIERDA

A pocos días de que comiencen los festejos por el aniversario de la ciudad se está disponiendo todo para que la gente disfrute de una anhelada feria, lo que pareciera que no da tregua es la quinta ola del COVID, que amenaza con ser sombra para una realización de manera “normal”, como es que la conocemos. Ojalá que todo esté a pedir de boca y no se tenga un repunte aún más alto que el ya registrado.

MIRADA A LA DERECHA

Por más esfuerzos que se haga de la administración municipal contra el tema de los baches tendrá los resultados que la gente esperaría. Si bien se toma una calle para darle mantenimiento a profundidad, ya en otra parte de la ciudad se están destapando otros 10 o 20 hoyancos. Es un tema complejo que necesita de muchos millones para la correcta solución de fondo a esta problemática.

