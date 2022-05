El tercer ojo

La temporada de calor y estiaje en el estado, el país y el mundo, se vuelve cada día más crítica. Se tienen sequías más prolongadas, incendios más devastadores y apremiante necesidad de agua, el vital líquido que con el paso de los años se convierte en un recurso a cuidar como el más preciado de los tesoros.

Un ejemplo de estos sucesos lo podemos palpar de manera reciente en el estado de Nuevo León, donde la escases y falta de agua en una importante urbe del país está afectando a los nuevoleoneses, presas secas y algunas otras con niveles antes vistos, agudizando severamente este problema.

No es un secreto que hace años nos advertían del inminente problema por el cambio climático en el mundo sino se ponían manos a la obra. Ahora año con año se ven la necesidad de implementar medidas apremiantes y drásticas para racionar y cuidar el agua existente, tanto la subterránea como la superficial.

Si bien en Durango el tema de la falta de agua se acentúa en algunas regiones del semi desierto, no se puede quitar el dedo del renglón aquí en la capital. Se comienza a saber de más colonias y fraccionamientos donde por horarios ya se raciona el vital líquido, otros más donde se abastece por pipas y no menos, algunos otros que no cuentan con gota de agua, lo cual se puede palmar de manera inmediata por los reportes en redes sociales y los diversos medios de comunicación.

Al momento se tiene implementado un sistema que en administraciones tanto estatales como municipales que ha dado resultado como lo son los macro tanques, mismos que concentran el agua y posteriormente lo distribuyen a las diversas redes de la ciudad. Una acción sin duda incuestionable y con resultados, pero que ahora es momento de visualizar el siguiente paso a dar con una visión futurista y realista del problema, no como una teoría conspirativa ni apocalíptica por lo que lo tenemos a la vuelta de la esquina.

Necesario precisar también que la cultura del cuidado del agua se debe taladrar en nuestras mentes y las de nuevas generaciones, que se entienda la urgente necesidad de valorar el agua, de pensar y hacer escenarios donde se pueda apreciar el no tenerla, ya que estamos acostumbrados a abrir la llave y ver el chorro, pero, ¿y si ya no sale por varios días?, ¿si ya no sale como ahora?. Sin duda algo catastrófico que ahorita ya es el pan de cada día en algunos puntos de la ciudad pero que puede extenderse y verse más frecuentemente.

MIRADA A LA IZQUIERDA

Las llamas consumen ya gran parte del bosque en el municipio de San Bernardo. El fue tiene ya algunos días pero lo seco de los pastos en la zona, sumado a los fuertes vientos, han hecho que este fenómeno se propague con una velocidad considerable. El gobernador ha dado a conocer en la conferencia matutina la posibilidad de pedir más apoyo a la Federación para atender el siniestro, con equipo, recursos y personal humano que ayude a mitigarlo y evitar se vuelva incontrolable.

MIRADA A LA DERECHA

Comienzan los cierres de campaña de los candidatos en algunas zonas alejadas del estado, por lo que en próximos días tendremos espectaculares cierres aquí en lo cercano. Empieza así la reflexión de la ciudadanía para ver y valorar las opciones de estos casi dos meses que nos dejaron sombrillas, cachuchas, camisas, termos y hasta calzones con imágenes de los candidatos. Ahora estos últimos días habrán de incrementar o reducir el porcentaje de indecisos que marcarán, según este ojo, la diferencia el próximo 5 de junio.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp