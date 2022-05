El tercer ojo

Antes que nada y otra cosa suceda, saludar a todos los lectores y amigos de este importante medio de comunicación como es Contacto hoy, a su director Jorge Blanco Carvajal y demás personas encargadas de realizar la cada día más difícil labor de informar de manera veraz y oportuna a sus lectores seguidores, que dicho sea de paso son cada vez más exigentes.

El objetivo de este espacio es naturalmente comentar aquellos temas relevantes que muchas veces nuestro par de ojos no ven y por lo que es necesario ese Tercer Ojo, aquel que todo lo ve, y así darle una visión paralela a esos temas que navegan en la red, en las calles y, principalmente, entre la sociedad de nuestro México y nuestro Durango.

Entrando en materia, no podemos dejar de comentar el ambiente de las campañas tanto en tierra como en las redes, ya que se están dando cachetadas con guante blanco entre las dos grandes coaliciones y sus candidatos a la alcaldía. El miércoles por ejemplo, amanecimos con sinfín de post en las redes sociales de muchos duranguenses sobre cientos de tenis rosas en la plancha de la Plaza Fundadores, los cuales crearon expectativa y que, al final, resultó que era parte de la campaña del candidato Toño Ochoa para decir que “las mujeres primero, que con ellas todo y sin ellas nada”, algo así quiso dar a entender el abanderado y su equipo de campaña.

Pues no bastó solo con eso, ya que este jueves, algún contra o seguramente los vecinos incómodos de enfrente, le respondieron plantando centenares de huevos en el mismo sitio donde 24 horas atrás se generó el anterior evento, algo que sin duda movió ahora las redes del pajarito e hizo voltear miradas sobre el significado, lo cual por obvias razones se lee como aquel lamentable episodio en el Congreso del Estado, donde el ahora candidato entregó una cartera de huevos a la entonces y hoy todavía diputada por Morena, Sandra Amaya, episodio que todos catalogaron de misógino.

Este tipo de acciones, tanto el primer evento, como la respuesta, han sido señaladas por algunos “opinólogos” de las redes sociales como “campañas de altura” (léalo en mayúsculas) ya que citan, dejan en evidencia la poca estrategia para proponer y convencer al electorado que de por sí ya está dudando en por quién votar o, más bien, si debe ir a votar. Ese segmento de la población que si alguno de los candidatos logra convencer, sin dudarlo estaría dando un giro abismal al proceso ya que es un importante número de indecisos.

El que continúa tratando de convencer hasta a su propia conciencia es Gonzalo Yáñez, “El Tirantes”, ya que mucho se ha señalado su campaña y el impacto que tiene, una forma de hacer política y campaña caduca, acentuada en los noventas y que en aquellos años lo llevaron a la presidencia municipal de la capital pero que ahora quien lo vea simplemente ve de reojo a su vecino preguntando ¿y eso qué?, como sus célebres trapeadores con los que dice trapeará con la corrupción. Honestamente quién sabe para qué le dará esa campaña al ex edil, si para llegar a la silla capitalina o para poner una agencia de limpieza acabando el proceso electoral con tanto trapeador que anda regalando.

MIRADA A LA IZQUIERDA

No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ese brote de gripe aviar en la Comarca Lagunera es un tema delicado, tema que si no se le pone la atención necesaria puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para la industria de aquella región en el tema económico y para la salud del resto de la sociedad, ante lo cual urgen acciones de SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y así contener el brote, aunque ya de entrada dice el organismo que no tiene personal para atender el tema, comentó el titular de la Unión Ganadera, Rogelio Soto, así que veamos en qué para esto.

MIRADA A LA DERECHA

Sigue sobre la mesa por parte del gobernador Aispuro la culminación del “Puente Encantado Francisco Villa”, todos los días es el tema de la mañana, de la tarde y de la noche, si el plazo (enésimo por cierto) que se fijaron para el mes de Julio y entregar la obra, se podrá tener en forma para entregarla. Un día sí y otro también se habla del acero, que la pandemia y que a chuchita la bolsearon, pero ya va para tres años y nomás no hay nada restando poco más de tres meses para que concluya la administración. De entregarlo, sin duda la incógnita será ver que se entrega en comparación al proyecto original y pactado al inicio. La cuenta regresiva está activa, tic-tac, tic-tac.

