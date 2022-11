EL ÚLTIMO CLAVO EN EL ATAÚD DEL INE..

COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

No se sabe ciencia cierta que estaban pensando los consejeros del INE, cuando se les ocurrió mandar a hacer una encuesta para saber lo que piensan los mexicanos, sobre una posible Reforma Electoral en nuestro país, pues la medición arrojó que la mayoría de las personas encuestadas (400), quieren que se haga un nuevo Instituto Nacional Electoral y que además, se les baje el sueldo a las nuevos consejeros y que estos pudieran incluso, ser sometidos a una votación por la ciudadanía en general, lo que representa distintos riesgos, pues se duda mucho que el común denominador de la ciudadanía en este país, no tiene la menor idea del perfil que deben reunir los hombres y mujeres que en teoría, deberían integrar ese nuevo órgano electoral que pudiera terminar sirviendo a los intereses del partido en el poder y que no bastaría la virtud de ser honestos, pues en este caso, la capacidad y conocimiento deberán obligatoriamente acompañar a cada aspirante, sean hombres o mujeres.

El tema indudablemente que no es menor, pues se trata de una reforma que alcanzaría no solamente al INE, sino también a los organismos electorales en los estados, llámese Institutos Electores Estatales o incluso los Tribunales Estatales Electorales, por lo que resulta poco comprensible, la intención del Instituto Nacional Electoral de mandar a hacer esa medición y darle argumentos a Palacio Nacional, para que siga con su embate a esos organismos que deberían ser autónomos y que a través de los cuales, partidos políticos o candidatos que no tenían oportunidad en las urnas, lograron hacerse de la máxima magistratura de este país, aún así, se busca desaparecerlos y al parecer, Lorenzo Córdova y compañía, le han dado el pretexto perfecto, no por nada en la Mañanera de este martes, el presidente se refirió al consejero presidente como un hombre que daba “penita”.

Claro que más allá de las intenciones presidenciales de hacer una gran reforma electoral que favorezca a la Cuarta Transformación, depende obligatoriamente de su “aliado”, el PRI, mismo que hasta el momento sigue sosteniendo que no apoyará una reforma semejante, en lo que han coincidido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y hasta Movimiento Ciudadano, sin embargo, si ya hicieron antes que Alejandro Moreno Cárdenas doblara las manos, bien pudiera repetirle la dosis y dejar con un palmo de narices tanto al PAN como al PRD, sus anteriores aliados electorales y legislativos, cualquiera diría que ya le tienen tomada la medida a “Alito” y es posible que así sea, basta ver el comportamiento del campechano en las últimas semanas, es decir, de sumisión total a Palacio Nacional.

Habrá que ver que pasa con todo este asunto que tiene en vilo a la clase política de nuestro país y a quienes trabajan en alguna rama electoral sea del nivel que sea, pues la posibilidad de que el INE cambie a Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), que se dé una reducción de diputados federales de 500 a 300 y otra de senadores de 128 a 96, que haya un límite de regidores a 9 por Ayuntamiento, la eliminación de los organismos electorales locales y la implementación del voto electrónico, es latente y los consejeros nacionales del INE, ya le dieron el pretexto perfecto a Palacio Nacional para que siga con su embestida hacia ese instituto, solo le falta que el PRI lo respalde y sería una cuestión de numeralía para que se haga realidad.

No vaya a ser el diablo…

