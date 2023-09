Esteban no se detiene en la atracción de empresas; se reúne con directivos de Iberdrola México

“La gente lo pidió, es el tiempo de Durango”, expresó el Gobernador al cuantificar 48 empresas interesadas en invertir.

Entidad se pueda convertir en potencia mundial de las energías renovables.

Esto lo pedimos por muchos años y ya lo estamos empezando a sentir, ya no hay reversa, ya no me puedo detener; la gente lo pidió, aseguró el gobernador Esteban Villegas al destacar que derivado de sus giras internacionales, un total de 48 empresas tienen los ojos puestos en Durango, por ello es necesario estar listos con infraestructura necesaria para que la entidad sea potencia mundial en energías renovables, esto al reunirse con directivos de la empresa Iberdrola México.

Con tantas empresas internacionales interesadas en instalarse en nuestro estado, tenemos que estar listos con la infraestructura necesaria, para dar ese brinco que necesitábamos y que Durango se pueda convertir en potencia mundial de las energías renovables, apuntó el mandatario al afianzar este compromiso y reunirse con Enrique Alba, CEO de Iberdrola México.

Detalló que en esta reunión, se hablaron temas como la construcción de un parque solar en Lerdo, que cambiará por completo el status de energías limpias en aquella región, ya que lo que se está buscando, es ponerse de acuerdo con las empresas para enfocarse en el cuidado del medio ambiente, dijo Villegas Villarreal al sentenciar que en el estado no se van a aceptar compañías que contaminen.

“Con las giras internacionales como la de China y Estados Unidos, estamos empezando a tener buenas relaciones con otros países, ya que de estas reuniones salen muchos proyectos importantes que le darán un mejor rumbo a la economía del estado”, expresó al reiterar que en Durango se cuenta con energía eléctrica, eólica, hídrica, geotérmica y solar, con las que la entidad podría ser potencia mundial en energías renovables.

“Estoy seguro de que es tiempo de los duranguenses”, dijo el Gobernador al adelantar que en próximas fechas inaugurará empresas en Tlahualilo Mapimí y Simón Bolívar, las cuales vendrán a generar empleos para los habitantes, finalizó.

