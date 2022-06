Fiscalía mexicana dice que abrió investigación por secuestro de dos ancianas

Ciudad Obregón (México), 7 jun (EFE).- La Fiscal General de Justicia del estado mexicano de Sonora aseguró este martes que no existe denuncia sobre un presunto secuestro de dos ancianas ocurrido el lunes y que no tiene información de que exista una tercera mujer secuestrada.

El lunes, un grupo hombres encapuchados y armados con rifles de asalto secuestraron a dos mujeres de la tercera edad, en pleno día, en una céntrica y transitada calle de la mexicana Ciudad Obregón, la segunda urbe más poblada del estado de Sonora, detrás de Hermosillo, la capital, pero casi sobre la medianoche fueron liberadas.

“Yo sé que están bien, las señoras así nos lo manifestaron y afortunadamente fueron liberadas. Sí fue una privación ilegal de la libertad, pero tenemos que investigar”, declaró a medios la fiscal de Sonora, Claudia Contreras.

“Apenas estamos iniciando la investigación, el lunes se presentó la denuncia, la premura era localizarlas sanas y salvas a las dos, pero vamos a la apertura de la carpeta de investigación y posteriormente les podremos informar”, añadió.

Según un video difundido en redes sociales, una de las ancianas secuestradas contó la versión de que fueron secuestradas para ser intercambiadas por otra mujer que permanecía o permanece secuestrada por criminales.

“De la otra mujer no hay denuncia, solamente de lo que ocurrió el lunes”, expuso Contreras, quien recomendó a la población estar al pendiente del entorno familiar de las personas con quienes se relacionan para evitar situaciones de riesgo y presentar oportunamente las denuncias correspondientes.

Además, dijo que todavía no existe ningún sospechoso detenido por su relación con estos hechos.

En el video, una de las mujeres dice ser una de las dos personas secuestradas en la mañana (del lunes) en la estación de gasolina.

“Quiero comentarles a todos cuál fue el motivo del secuestro, un familiar de mi amiga, sobrino, nieto o no sé que, secuestró a una señora y mi amiga era el intercambio por la otra persona. Y yo pues no tenía nada que ver, yo trasladé a mi amiga y desgraciadamente no sabían cuál de las dos era, (entonces) pues nos llevaron a las dos”, narró una de la presuntas víctimas, cuya identidad fue corroborada por fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Los registros de un video de seguridad de una estación de gasolina indican que las víctimas estaban bordo de una camioneta color blanco y cargaban combustible cuando de pronto arribaron sus captores.

“Cuando nos subieron al carro sentí que nos trataron muy brusco, pero llegando allá (casa de seguridad) nos trataron muy bien, hasta con médico, fueron muy amables, muy atentos, y no nos faltaron nunca al respecto, sino todo lo contrario”, narró la víctima en el video. EFE