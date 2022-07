Gobierno estatal en quiebra real: Benítez

“Estamos en quiebra en el estado, hay que decirlo, el Gobierno del Estado está en quiebra, es una quiebra técnica, financiera, real, el secretario de Finanzas no pudo con el paquete”, señaló el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, al referirse a los problemas que se enfrentan actualmente en el aspecto económico.

El legislador consideró que el secretario de Finanzas “seguramente que es el servidor público que más le ha fallado al gobernador Aispuro, porque si bien es cierto el Gobierno Federal no nos ayudó nunca como debiera de haberlo hecho, se tuvieron que haber tomado las previsiones con tiempo suficiente para evitar estar en esta situación”, agregó, al señalar que hoy sí, mañana también y pasado mañana otra vez, hay grupos de médicos, trabajadores, maestros, presidentes municipales, pidiendo que se les cumpla lo que por ley tienen derecho.

Agregó que el gobierno se la ha pasado “tapando hoyos”, además de recordar que hubo un año que fue el más crítico, el 2020, en el cual el Gobierno Federal no le dio un solo peso extra a Durango y eso estranguló las finanzas, “se hizo entonces una bola de nieve que no pudo ser contenida, tuvieron que pedir prestado a bancos, tuvieron que comprometer participaciones, cuando llegaron las participaciones ya se debía el dinero, ya no pudieron cubrir otros compromisos y obligaciones, empezaron a quedarle mal a los municipios y a distraer el dinero de las participaciones a municipios en otras cosas, las cuotas que se les retienen a los burócratas no se entregaron debidamente para poder con eso tapar otras deudas y otros compromisos, y así se la han pasado tapando y cubriendo hoyos, para crear un desorden financiero que hoy tenemos, que yo estimo que le van a heredar al próximo gobierno”, añadió.

A pesar de que el secretario de Finanzas ha dicho que todavía en estas últimas semanas existe el compromiso de la Federación de apoyar a Durango, como siempre se ha hecho casi cada vez que va a terminar un sexenio, los gobernadores acudían al Gobierno Federal que les ayudaba con algo extraordinario y con eso saneaban en algo y heredaban menos deuda, y aunque ahora dicen que pasará eso, no se sabe.

El legislador consideró que de no haber un apoyo extraordinario real, fuerte, en estos meses que vienen, le heredarán al gobierno más de 2 mil millones de pesos en adeudos con municipios, constructores, proveedores, entre otros, lo cual habla de una crisis y un momento difícil para el estado, lo cual afectará también al nuevo gobierno estatal, porque se trata de un complicado cierre de administración.

Finalmente, dijo que si el siguiente gobernador no logra “enamorar” de Durango al presidente de la República, le esperan dos años complejos en el tema económico, pues recordó que la entidad nunca ha vivido con estrictamente las participaciones federales, pues siempre ha recurrido a los apoyos extraordinarios.

