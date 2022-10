Lamentan que algunos diputados aún defiendan a exfuncionarios

Como lamentable consideró la diputada Sandra Amaya que en estos momentos en los que se presenta una situación económica complicada en el estado, de corrupción, haya legisladores que busquen defender a exfuncionarios estatales y que le den más importancia al tema de la seguridad en el país.

La legisladora puntualizó que la circunstancia que se vive actualmente en la entidad es lamentable totalmente y que cuando el estado está sumido en la corrupción y la pobreza, haya diputados que no entiendan las cosas, “que ellos, los del prian no lo puedan aceptar, que defiendan al secretario de Finanzas, al gobernador que anda huyendo, para no aceptar que se debe hoy en todos lados, en todos los rubros”, dijo Sandra Amaya.

Agregó que actualmente hay constructores que están a punto de quebrar porque no se les pagan las obras pendientes, proveedores, secretarías, la UJED, los doctores, los maestros, “entonces no sabemos cómo salir adelante y ellos sumidos en el tema de seguridad, que para nosotros nos parece que es lo más importante en el país, pero en nuestro estado buscamos la manera de fortalecer el tema económico, mientras ellos están atrapados en que no haya militares en la calle”, señaló la diputada.

Consideró que en estos momentos, sin dejar de lado el asunto de la seguridad, hay otros temas que no solamente son más importantes, sino también más urgentes por resolver en la entidad, como es el relacionado con la falta de recursos en el gobierno estatal, así como las irregularidades que se han encontrado al inicio de esta administración, las cuales tienen que investigarse para que se proceda contra los responsables, los que causaron la situación que se vive actualmente y que afecta la economía del estado.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp