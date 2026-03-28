Aumentaron los divorcios en Durango

*Hasta 50%; juzgados reciben 600 trámites al mes

Durango, Dgo.- En Durango la disolución del matrimonio se ha convertido en uno de los trámites legales más frecuentes, con una tendencia reciente al alza y una simplificación de los procesos mediante la figura del divorcio incausado.

Actualmente los divorcios presentan un aumento de hasta 50 por ciento en el estado, ya que de un promedio de 400 demandas mensuales en 2025, esta cifra ya subió a entre 550 y 600 solicitudes en lo que va del año, dio a conocer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango (TSJE), Manuel Valadez.

El magistrado señaló que el 90 por ciento de las disoluciones del vínculo matrimonial se dan por medio de la modalidad del divorcio incausado, el cual se solicita por uno o ambos cónyuges sin necesidad de probar causa alguna, bastando la simple voluntad de no continuar casados.

Externó que el lapso para que las parejas puedan decir que están legalmente divorciadas es variable, en algunos casos voluntarios y donde no hay temas a considerar son inmediatos, solo se llevan algunas semanas.

No así en procesos donde se deben tomar en cuenta aspectos como bienes materiales, pensiones alimenticias de los hijos que tuvieron en común, la guardia y custodia de los menores, entre otros, que llegan a durar varios meses, incluso varios años pues las partes no logran llegar a un acuerdo.