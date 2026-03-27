Aumentó el desempleo en febrero

*Mayoría de población desocupada se ubica entre los 25 a 44 años

Durango, Dgo.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), donde destaca que hasta febrero se registra un aumento en la tasa de desocupación, la cual pasó de 2.5% en 2025 a 2.6% en 2026. La población desempleada fue de 1.6 millones de personas, respecto a febrero de 2025 aumentó en 76 mil personas.

La desocupación de mujeres se ubicó en 693 mil personas, incrementó en 53 mil respecto a febrero del año anterior; la de hombres se situó en 907 mil, aumentó en 23 mil frente al segundo mes de 2025.

De las y los desocupados, 10.3% no contaba con estudios completos de secundaria. Las personas con mayor nivel de instrucción representaron 89.6%.

En cuanto a las características sociodemográficas de la población desocupada, por rangos etarios, la mayor proporción se concentró en el grupo de 25 a 44 años, con 47.4%. Siguió el grupo de 15 a 24 años con 34.1%.

Respecto a la duración del desempleo, 41.5% de esta población estuvo desocupada en un periodo de un mes o menos, mientras que 38.4% no tuvo trabajo por más de un mes y hasta tres meses

La población no económicamente activa (PNEA) fue de 43 millones de personas (41% de la población de 15 años y más): creció en 298 mil personas respecto a febrero de 2025.

De esta categoría, 5 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones para hacerlo, por lo que constituyen el grupo que eventualmente podría participar en el mercado laboral. En términos relativos, la PNEA disponible representó 11.7%. En febrero de 2025, esta fue de 12.3%.

En febrero de 2026, la población económicamente activa (pea) fue de 61.9 millones de personas de 15 años y más. Dicha cantidad significó un aumento de 1.2 millones de personas en relación con febrero de 2025. Según sexo, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.3% y la de hombres de 74.5%.

Del total de la población ocupada (60.3 millones), 41.4 millones (68.7%) operaron como trabajadoras o trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo, lo que representó un alza anual de 294 mil. Además, 13.8 millones (22.8%) trabajaron de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleadas o empleados:

680 mil personas más respecto a febrero de 2025.

Por sector de actividad económica, la población ocupada se distribuyó de la siguiente manera: los servicios concentraron 26.9 millones de personas (44.6%); el comercio 11.8 millones (19.6%); la industria manufacturera 9.8 millones (16.2%); la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 6.1 millones (10.2%); la construcción 4.8 millones (8.%);

y otras actividades económicas (minería, electricidad, agua y suministro de gas) 398 mil (0.7%).

Los sectores con mayor crecimiento en su población ocupada fueron los siguientes: gobierno y organismos internacionales 288 mil; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 268 mil; industria manufacturera 236 mil personas.

En contraste, los que disminuyeron fueron los siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 113 mil personas menos; otras actividades económicas con 61 mil; y restaurantes y servicios de alojamiento 59 mil.

La población subocupada (personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda) fue de 4.2 millones de personas, 505 mil más respecto a febrero de 2025.

La tasa de subocupación se ubicó en 7% de la población ocupada. Según su lugar en la ocupación, las y los subocupados se concentraron en trabajo por cuenta propia 45.9%. Las y los trabajadores subordinados y remunerados representaron 44.1%.

En febrero de 2026 la población ocupada en la informalidad laboral fue de 33 millones de personas y la tasa de informalidad laboral se estableció en 54.8% de la población ocupada, porcentaje superior al 54.5% del segundo mes de 2025.

En Durango, la informalidad laboral alcanzó al 54.4% de la población ocupada al cierre de febrero de 2026, lo que representa aproximadamente 479 mil personas en esta condición. La entidad ha enfrentado una racha de pérdida de empleos formales desde finales de 2025.

Reportes locales indican que la entidad se encuentra significativamente por debajo de sus metas de creación de empleos formales, con cierres notables de empresas en el sector servicios y comercio.