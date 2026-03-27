Habrá clima loco el fin de semana

*En la mañana frío y en el día calor y ráfagas de aire

Durango, Dgo.- Un nuevo sistema frontal impactará las condiciones climáticas en el estado de Durango, generando un escenario de contrastes que incluye calor durante el día, frío por las mañanas y vientos intensos que podrían representar riesgo para la población.

De acuerdo con el más reciente pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno —identificado como el frente frío número 42— provocará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en gran parte del territorio estatal, incluida la capital .

Además del viento se prevén lluvias ligeras en la zona de la Sierra Occidental, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros, principalmente entre viernes y sábado. Para el domingo, las precipitaciones podrían intensificarse en áreas serranas y municipios cercanos.

El reporte detalla que el clima en Durango será variable: mientras que durante el día se esperan temperaturas elevadas de hasta 33 ó 34 grados centígrados, por la mañana el termómetro podría descender hasta los 9 grados, generando un ambiente frío al amanecer

Incluso, en el pronóstico extendido se anticipa que las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los 6 ó 7 grados en los próximos días, mientras que las máximas se mantendrán cercanas a los 30 grados, evidenciando cambios bruscos en el clima.

En cuanto al viento, el periodo de mayor intensidad será este viernes, con ráfagas que podrían ser consideradas como “muy fuertes”, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas donde podría registrarse caída de objetos o afectaciones menores.

Ante este panorama, se recomienda a la población: Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Las autoridades meteorológicas señalan que estas condiciones tenderán a estabilizarse gradualmente hacia inicios de la próxima semana, aunque persistirán algunas lluvias en la Sierra y temperaturas frescas durante las mañanas.