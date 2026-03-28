Operativo de Cuaresma en Durango transcurre sin riesgos sanitarios

Durango, Dgo.

A poco más de un mes del inicio de la temporada de Cuaresma, las autoridades sanitarias en Durango informaron que no se han registrado riesgos a la salud relacionados con el consumo de productos del mar, como parte del operativo implementado desde el pasado Miércoles de Ceniza.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coprised), Raúl Fernández Saracho, dio a conocer que se han llevado a cabo más de un centenar de inspecciones en establecimientos dedicados a la venta y preparación de alimentos marinos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene.

Las revisiones se han concentrado principalmente en restaurantes, comercios de autoservicio y puntos de venta especializados, donde se han evaluado las condiciones de manejo, conservación y preparación de los productos.

De acuerdo con los resultados, los análisis practicados a distintos alimentos no han detectado anomalías que representen un riesgo para la población, por lo que hasta el momento el operativo se mantiene sin incidencias relevantes.

Supervisión también alcanza comercio informal

En coordinación con inspectores municipales, también se han tomado muestras en puestos semifijos e informales, algunas de las cuales presentaron presencia de bacterias indicadoras; sin embargo, las autoridades precisaron que no se trata de niveles alarmantes.

En estos casos, corresponde a las instancias municipales aplicar las medidas correctivas o sanciones que consideren necesarias.

Llamado a extremar precauciones

El funcionario advirtió que uno de los principales focos de riesgo continúa siendo la venta de productos en condiciones no reguladas, como aquellos almacenados en hieleras sin control sanitario, donde no es posible verificar su origen o manejo previo.

Capacitación a establecimientos

Como parte de las acciones preventivas, se han impartido cursos sobre higiene y manejo adecuado de alimentos a cientos de negocios en el estado, con el fin de reforzar las buenas prácticas durante esta temporada de alta demanda.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a consumir en establecimientos formales y a verificar las condiciones de los alimentos antes de adquirirlos.