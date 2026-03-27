Presentan libro de investigación económico administrativa en ITD

El Instituto Tecnológico de Durango fue sede de la presentación del libro “Investigación económico administrativa aplicada”, obra que reúne estudios sobre problemáticas actuales del ámbito económico y administrativo, con énfasis en el análisis organizacional y las MiPyMEs.

Durante el evento, el Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero destacó la estructura y relevancia de la obra para la investigación aplicada, subrayando su valor como un esfuerzo colaborativo desde las instituciones de educación superior.

Asimismo, las doctoras Gerardina de las Maravillas González Valenciano y Rosalía Cardona García presentaron sus capítulos sobre apoyo organizacional, engagement y talento humano, mientras que el Mtro. Óscar Omar Ríos Jiménez compartió hallazgos sobre la cultura organizacional en el Instituto.

El evento contó con la participación de docentes y estudiantes, quienes mostraron interés en las aplicaciones prácticas de la investigación.

Con estas acciones, el ITD reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento científico y la formación académica de calidad.