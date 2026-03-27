CFE activa tarifas por temporada de calor

Ciudad de México (La Jornada).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto en marcha el programa de apoyos de tarifas de verano para usuarios domésticos, con el objetivo de aliviar la carga económica que representa el aumento en el consumo de energía eléctrica durante los meses más calurosos del año.

La empresa indicó que este esquema amplía temporalmente los rangos de consumo subsidiados para los hogares ubicados en zonas con altas temperaturas en distintas entidades del país.

Explicó que el programa beneficia al 42 por ciento de los usuarios totales de la CFE, es decir, a 20.8 millones de usuarios y sus familias.

La CFE indicó que la aplicación de este apoyo no se determina únicamente por estado o municipio, sino por localidad, de acuerdo con las condiciones climáticas registradas.

Precisó que este enfoque permite una mayor precisión en la asignación de los subsidios, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan.

Señaló que el beneficio reconoce que, ante condiciones climáticas extremas, el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos de enfriamiento puede incrementar significativamente el consumo de energía eléctrica en los hogares. Por ello, está dirigido exclusivamente a usuarios domésticos de bajo consumo que se encuentran en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F.

La CFE señaló que estas tarifas se asignan con base en la temperatura media mínima registrada durante el verano, lo que garantiza que los hogares con mayor exposición al calor reciban el apoyo correspondiente.

De acuerdo con el esquema tarifario vigente de alcance nacional, el verano se define como los seis meses consecutivos más cálidos del año en cada localidad, basándose en reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este criterio permite una mayor precisión en la determinación de las tarifas de verano y asegura que el apoyo se brinde de manera oportuna.

La CFE enfatiza que este esquema es un apoyo temporal que busca acompañar a las familias durante los meses de mayor temperatura media. Sin embargo, ello no significa que deba incrementarse el consumo de energía eléctrica. Mantener hábitos de uso eficiente permite cuidar la economía del hogar y contribuir al buen funcionamiento del sistema eléctrico.

La Comisión sugirió a la población adoptar prácticas como aprovechar la ventilación natural, utilizar iluminación eficiente, ajustar correctamente los equipos de enfriamiento y desconectar aparatos eléctricos cuando no estén en uso.

Una vez que concluya el verano, los rangos de consumo regresan a los niveles establecidos para la temporada regular. Por lo tanto, es importante que los usuarios tengan presentes las fechas en que finaliza la tarifa de verano en su localidad. Los usuarios pueden validar si su comunidad obtiene este beneficio en su aviso recibo, donde aparece el tipo de tarifa asignada.