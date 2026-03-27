Fijan tope al precio del diésel

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el acuerdo para un tope voluntario en el precio del diésel, de la misma forma que se hizo con la gasolina Magna en el pasado (regular).

Informó que su gobierno acordó con gasolineros establecer un tope voluntario al precio del diésel, luego de que el combustible alcanzó precios de hasta 30 pesos por litro en distintas regiones del país, así como acciones para disminuir el precio de productos de la canasta básica.

“Se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado; está sobre los 28.50 y les dije yo es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando y estamos revisando para que pueda darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación. El diésel, pues es el principal insumo para el transporte de carga”, afirmó.

Sobre el incremento en precios de algunos productos, la mandataria federal señaló que el jitomate, limón y el pollo incrementaron sus precios por una helada que hubo en Florida y aumentó la demanda.

“Hace 2 días le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que además veamos la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al Pacic. Entonces, estamos viendo este esquema; es temporal, hay que decirlo; en estos productos es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año”, expresó.