No hay voluntad de la Federación para apoyar a Durango: Ricardo López Pescador

El presupuesto que asignará el Gobierno Federal para Durango en el 2023 no contempla inversiones para obras de infraestructura que permitan atender temas como el agua para consumo de la población, caminos y carreteras, pues por el contrario se tendrá menos que en este año, lo cual muestra que no hay voluntad de la federación para apoyar al estado, pues le invertirán más a obras que no generan desarrollo en sureste del país, señaló el diputado Ricardo López Pescador.

Al referirse al tema del presupuesto, el legislador y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, se refirió a la falta de apoyo por parte de los diputados federales de Morena para que a Durango se le asignara un mayor presupuesto, especialmente en el tema de obras, entre las cuales se encuentra una relacionada con la supervivencia humana porque se refiere al agua potable, pero “tampoco hay recursos para carreteras, caminos, ni siquiera para mantenimiento, menos para carreteras y caminos nuevos; un estado tan grande geográficamente y con población tan dispersa, debería tener un recurso especial para mantenimiento y caminos, o bien en el presupuesto normal avanzar, tener más recursos que el año anterior”, señaló.

Agregó que para el 2023 habrá menos recursos para Durango que en este año, por lo cual aseveró que no hay voluntad del Gobierno Federal, “porque le están metiendo más de 240 mil millones de pesos al tren maya, más de 300 mil millones a la refinería Dos Bocas, le metieron más de 100 mi millones al aeropuerto Felipe Ángeles, obras que no generan desarrollo, no detonan para nada para el país y además localizados en el sur, mientras en el norte del país el gobierno federal solo recoge impuestos, los obra pero no los regresa a los estados del norte, al que está castigando para premiar al sur”, recalcó el legislador.

La razón de esta postura del Gobierno Federal es que en el sur hay más electores cautivos y por eso los programas sociales donde le entregan dinero en efectivo a las personas, pero no les generan potencialidades de desarrollo, de salir adelante, pues dijo que se observa que la gente solamente recibe una dádiva para tenerla cautiva, cuando la sociedad mexicana no merece un gobierno que le de dinero solo para sobrevivir en lugar de generarle infraestructura para el desarrollo, para que lleguen inversiones, empresas, que permitan que los trabajadores y sus familias vivan mejor.

Ante tal panorama, el diputado López Pescador dijo que por esto se explica que a pesar de las dádivas el presupuesto no alcanza, que la pobreza ha crecido en el país, pero ahora se complica la situación con la intención mostrada por quienes gobiernan al país, de perpetuarse en el poder, por eso la intención de una reforma electoral que busca controlar al INE como árbitro electoral independiente.

