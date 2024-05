Se suma el mecanismo de protección a periodistas… a causa de ex trabajadores de el Sol de Durango.

El Mecanismo de Protección a Periodistas emitió este lunes, un exhorto a las autoridades laborales en Durango, a fin de que se respeten los derechos de los ex trabajadores de El Sol de Durango, los cuales, fueron despedidos aparentemente sin causa justificada, en diciembre del año pasado y aún es fecha que no los liquidan conforme a los marcos legales, de ahí que esa decena de hombres y mujeres hayan interpuesto una demanda laboral contra esa casa editora.

A través del comunicado que ahora es del dominio público, el mecanismo referido recordó que, entre sus principales funciones, está el proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales de quienes ejercen esa profesión y que de alguna manera y en este caso en particular, no se están respetando sus derechos laborales por décadas que prestaron sus servicios a esa casa editora.

A pesar de que el Mecanismo de Protección a Periodistas en Durango solo está limitado a emitir exhortos o recomendaciones en este tipo de casos, es innegable que no deja de ser un respaldo público a quienes desde finales del año pasado, están buscando que se respeten sus derechos de manera justa, este tipo de presiones a los tribunales laborales, bien pudieran agilizar el proceso de este caso, el cual a todas luces, está buscando retrasar la empresa para tratar de doblar a estos ex trabajadores, lo cual está claro que no han conseguido.

Ya se verá si realmente quienes pudieran tener una injerencia en este caso, pueden hacer algo al respeto, pues si bien es cierto la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no ha dejado de darle su respaldo a estos hombres y mujeres, es innegable que otras instancias también se deberán poner las pilas, pues se trata de un caso claro de violación a los derechos laborales de estas personas y eso difícilmente alguien en sus cinco sentidos lo podrá negar.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

