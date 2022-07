Organismos anticorrupción sin dar resultados esperados

A pesar de la existencia de organismos creados para combatir la corrupción en el estado y en el país, no han dado los resultados que se esperaban, pues el problema no ha disminuido en Durango y en México, sino que se ha incrementado, de acuerdo a estadísticas del INEGI acerca de la percepción de la población sobre este tema, señaló el secretario general de Gobierno, Jorge Mojica Vargas.

Al referirse a los resultados del trabajo realizado por el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, el funcionario recordó que en todo momento señaló que en los hechos los índices de corrupción no han bajado, pues actualmente y de acuerdo al INEGI, el 86 por ciento de la población considera que existe corrupción en el país, además de que no había un plan que se pudiera evaluar y sin esto, tampoco existe una ruta para atender este tema.

“Ahora se presenta un plan para el combate a la corrupción y lo más importante no es presentarlo, sino darle seguimiento y que se cumpla”, dijo textualmente el secretario, al señalar que conoce la creación del Consejo desde hace 4 años, para recordar que lo que se habla sobre cualquier institución se basa en los resultados, “yo sigo diciendo que no existen buenos resultados y no solo en Durango, sino en todo el país; los datos que da el INEGI sobre la percepción que hay en México son de que lejos de bajar la corrupción sigue subiendo, seguimos siendo de los países en Latinoamérica donde se percibe mayor corrupción”, añadió Mojica Vargas.

Ante esta situación, consideró que hay mucho trabajo por hacer, pues no es en automático que se resuelve la corrupción, para luego manifestar que el plan que se presentó debe conocerlo la sociedad, debe socializarse, que no sean solo organismos específicos los que tengan conocimiento, sino el común de la población.

Otro aspecto a considerar, agregó el funcionario, es que si existe un acto de corrupción, “que se castigue, que no quede impune, porque finalmente la sociedad dice: Para qué presento una demanda si no hay una sanción, eso es lo más importante”, para señalar que este plan es una etapa en la que se hizo un esfuerzo porque al menos hay un plan, aunque recalcó la necesidad de que se lleve a cabo y sea evaluado, así como corregido en caso necesario. Indicó que si bien Durango es de los estados con mejores calificaciones en este renglón, se requiere mucha acción de las autoridades y también de la sociedad ante este problema.

