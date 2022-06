Persiste acoso en el transporte público: Activista

La presidenta de la asociación “Sí Hay Mujeres en Durango”, Julieta Hernández Camargo, señaló que poco o nada es lo que han hecho los sindicatos de transportistas para frenar el acoso y hostigamiento de parte de choferes del transporte público hacia las mujeres.

Tras la denuncia de violación que sufriera una joven al interior de un camión de la ruta Huizache, perteneciente al Sindicato de la Alianza, la entrevistada denunció que este es el grado máximo de agresión a una mujer, peo no el único, pues lamentablemente la violencia sexual es diaria.

Detalló que ejemplo de ello son los mal llamados “piropos”, que deben ser considerados mejor como acoso callejero, que por su uso frecuente se cree que no dañan a las mujeres; “se debe entender que ya estamos en otros tiempos. Es agresión pasiva y la hacen choferes y pasajeros”.

Hernández Camargo consideró que la mujer no debería estar obligada a cambiar sus hábitos, como dejar de vestirse de determinada manera o ya no salir a ciertas horas, únicamente porque los hombres no entienden que en estos tiempos ya no es permitido socialmente agredir a las mujeres.

El llamado entonces es no solo a la Alianza, sino a todos los sindicatos del transporte público, para endurecer las medidas de selección de choferes y emprender con ellos diversas acciones, como talleres con perspectiva de género, que ayuden a frenar esta violencia.

En cuanto a la denuncia de violación, la activista por los derechos de la mujer indicó que el caso ya está siendo atendido por la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) y hay voluntad de parte del fiscal Daniel Rocha Romo de sacarlo adelante a favor de la denunciante.

