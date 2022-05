Pide diputado facilitar trámite de actas de nacimiento

A través de una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, el diputado Bernabé Aguilar propone medidas para facilitar el acceso a un acta de nacimiento para las niñas y niños, con la instalación de oficinas del Registro Civil en los centros hospitalarios de la entidad, particularmente los que se encuentran en las regiones más alejadas.

Al presentar su exposición de motivos, el legislador recordó que los niños y adolescentes cuentan con derechos desde el día en que nacen, entre los cuales destacó el tener nombre y apellido, por medio del acceso gratuito al Registro Civil, que les permita contar con una nacionalidad y la libertad de preservar su identidad, al contar con un acta de nacimiento.

En Durango, agregó, “existe una constante social, pues por diferentes razones los recién nacidos no pueden ser registrados y obtener un acta de nacimiento, y este es el único documento jurídico que les da identidad, ya que cuando una niña o un niño no están registrados y por ende, no cuentan con una acta, no pueden tener acceso a sus demás derechos, como son protección y educación, e incluso tampoco pueden contar con las mismas oportunidades de desarrollo de todos los niños”, dijo el legislador, al manifestar que el acta es uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela y obtener el reconocimiento legal de los estudios, así como para acceder a la salud.

Al mismo tiempo, recordó que hay sectores de la población, particularmente de las zonas vulnerables y de difícil acceso, han sido afectados para tener acceso al registro civil, como es el caso del municipio del Mezquital, que es donde se observa más esta situación; indicó que en el último censo del INEGI, el resultado informó que un 3.8 por ciento los recién nacidos no cuenta con este documento, pues durante el año pasado se corroboró que se trata de uno de los municipios que presentan mayor rezago en este renglón.

Se trata de una situación que afecta en mayor medida a las niñas y niños de 3 a 5 años, a causa de una serie de factores que obstaculizan que puedan contar con su acta de nacimiento, que van desde la geografía del municipio que dificulta el acceso a varias zonas, hasta el desconocimiento del documento entre la población, por lo cual propuso que la instalación de una oficina del Registro Civil, o bien que haya un representante de la institución, en los centros hospitalarios que se encuentran en zonas de difícil acceso, para resolver este problema.

