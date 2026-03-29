Minero de 25 años murió al chocar contra un árbol; conducía con marcado exceso de velocidad

Pánuco de Coronado, Dgo.

Un hombre sin vida y cinco más lesionados es el resultado de un fuerte accidente de tránsito ocurrido este domingo en el municipio de Pánuco de Coronado; la víctima fatal es un minero que perdió la vida de manera instantánea.

El varón fallecido fue identificado como Hugo Flores Nava, quién tenía 25 años de edad y vivía en el poblado San José de Avino. Era el conductor de la Chevrolet Silverado siniestrada.

Mientras que los lesionados son Kevin Alexis, de 22 años; Edson Emmanuel, de 20; Fermín Enrique, de 24; Renato, de 16; y Ernesto, de 26.

El desafortunado hecho de tránsito ocurrió en la calle principal del poblado Ignacio Zaragoza, por el que las víctimas circulaban con marcado exceso de velocidad.

En determinado momento, Hugo perdió el control y salieron absolutamente del camino, lo que provocó el fuerte choque contra un árbol.

De inmediato, vecino solicitaron asistencia médica y al sitio acudió personal de Protección Civil desde la cabecera, Francisco I. Madero, pero ya nada se pudo hacer por el conductor.

Se desconoce, momento, la gravedad de las lesiones sufridas por sus acompañantes.