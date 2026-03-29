Murió el joven arrollado cuando estaba estacionado en su moto junto a una gasolinera

Durango, Dgo.

Luego de una agonía que se prolongó por cuatro días, este sábado murió un joven motociclista que, el pasado martes 24 de marzo, fue arrollado por un camión ligero que transportaba medicamentos.

La persona fallecida es Andrés García Rodríguez, quien tenía 25 años de edad y vivía en el fraccionamiento Villas del Guadiana IV. Su deceso ocurrió en un hospital privado de la capital.

Según el informe oficial, el muchacho le dio un aventón a un amigo a una gasolinera ubicada en la salida a Torreón, a la altura del Periférico de la Ciudad, y después de ello se detuvo un momento a un costado del camino.

En ese momento, lo impactó el conductor de un camión ligero de la marca Dodge, quien fue identificado como Luis Fernando A. T., quien transportaba medicamentos al hospital del ISSSTE. Relató a las autoridades que no se percató de la presencia del muchacho.

Dadas las graves lesiones que sufrió el motociclista, entre ellas traumatismo craneoencefálico severo, lo llevaron a un hospital privado del bulevar Felipe Pescador, donde este sábado se confirmó su deceso.

El conductor de la camioneta involucrada quedó a disposición del agente del Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades.