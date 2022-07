Por necesidad 60% de trabajo infantil en Durango

*El resto lo hace porque le gusta o por aprender un oficio

Trabajo infantil, medida de emergencia ante aumento de la pobreza por pandemia.

Ante el cierre de escuelas que obligó a niñas, niños y adolescentes a poner en pausa sus estudios, el cierre de actividades económicas y la pérdida de empleos que significaban la fuente de ingresos de los hogares, se volteó a ver al trabajo infantil como una medida de emergencia para la supervivencia, ante el aumento de la pobreza derivado de la pandemia por covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil (ENTI) informó que en 2019 la población de 5 a 17 años en México era de 28.5 millones, de los cuales 3.3 millones realizaban trabajo infantil (11.5%) con mayor proporción de niños (13.6%) que de niñas (9.2%). En cuanto a géneros hubo un aumento de 0.5 puntos porcentuales en niñas.

De los 2.2 millones de NNA ocupados, 2 millones (93.8%) hacían actividades no permitidas; 4 de cada 10 laboraban por debajo de la edad permitida (41.3%) y la mitad (52.5%) trabajaba en alguna ocupación peligrosa.

En Durango, de 2017 a 2019 se registraron disminuciones en la proporción de NNA de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil y ocupación infantil no permitida. Por el contrario, el trabajo doméstico en condiciones no adecuadas aumentó 1.1 puntos porcentuales. A nivel nacional, en el mismo período de referencia, la ocupación infantil no permitida se mantuvo en 7.1%, y el trabajo doméstico en condiciones no adecuadas mostró un comportamiento similar al de Durango.

Respecto a la persona que se benefició del trabajo infantil, en el grupo de 5 a 14 años, 7 de cada 10 NNA trabajaron para un familiar (70.3%). Por su parte, el grupo de 15 a 17 (ocupación peligrosa) trabajó principalmente para una persona no familiar (49.5%).

Esto sugiere que los padres tienen un rol clave en el trabajo infantil pues incentivan a los NNA a ocuparse a temprana edad.

7 de cada 10 NNA que se ocuparon más de 36 horas a la semana, trabajó de apoyo en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (36.1%) y de apoyo en la minería, construcción e industria (34.7%). En el sector agropecuario solo 1 de cada 3 recibieron más de un salario mínimo (34.7%) mientras que en el sector comercio, apenas 1 de cada 10 (12.6%).

Finalmente, entre las causas que motivan el trabajo infantil, 6 de cada 10 niños laboró por necesidad propia o de su hogar (60.3%) los restantes 4 de cada 10 lo hicieron porque les gustaba o para ayudar, y por aprender un oficio (39.8%).

De 2018 a 2020 a nivel nacional, el porcentaje de pobreza aumentó 2.0 puntos porcentuales al pasar de 41.9 al 43.9%. Mientras que en Durango disminuyó ligeramente de 38.8 a 38.7%. No obstante, la población en situación de pobreza extrema a nivel nacional pasó de 7.0 a 8.5%, y en Durango aumentó de 2.2 a 4.3%.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp