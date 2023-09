Promueve regidora uso de pirotecnia fría

Es necesario que en celebraciones como las fiestas patrias se modifique el uso de la pirotecnia tradicional y se sustituya por la fría, que afecta menos al medio ambiente, señaló la regidora Martha Palencia, al recordar que los reglamentos indican que esta es la opción que debe utilizarse en cuanto a fuegos artificiales.

La regidora puntualizó que se espera que en los festejos que se lleven a cabo durante lo que resta del año se utilice este tipo de pirotecnia, al señalar que se comunicará con el director de Servicios Públicos para seguir con ese tema, “es importante que no se contamine nuestra ciudad, por mucho festejo que tengamos, no queremos un México contaminado, no queremos un Durango contaminado”, dijo.

Agregó que “no queremos animales asustados, no queremos amanecer al día siguiente con la situación que hay muchos perros perdidos y muchos gatos ausentes de sus casas, porque con la pirotecnia se asustan y salen corriendo, creo que ya estamos en otro momento”, puntualizó.

Insistió en el llamado a madres y padres de familia para que no les den a sus hijos para que compren palomitas, los cuetes, “no queremos niños sin brazos, sin el dedito, sin el ojito, estamos a buen tiempo de no comprar lo que sea peligroso y no usarlo, y como autoridad debemos poner el ejemplo”.

La regidora Palencia recordó que el reglamento vigente establece que se debe utilizar pirotecnia fría, que tiene decibeles más bajos que no alteran el oído, que no causan la misma contaminación que provoca la tradicional.

Finalmente, puntualizó que se buscará que durante las distintas celebraciones que se realizan en todo el año, tanto de carácter cívico, como religiosas y tradicionales, se deje de utilizar la pirotecnia que se usaba anteriormente y que se sustituya por la que causa menos contaminación.

