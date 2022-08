PUES PARECE QUE NO HAY ACUERDO… RETOMAN EXPEDIENTE CONTRA EPN.

COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

Este martes Palacio Nacional mandó un mensaje muy claro… Que no hay acuerdo con Enrique Peña Nieto y que van a buscar con todo ganar el Estado de México, al menos así se percibió, después de que la Fiscalía General de la República dio a conocer que ya se integraron las carpetas de investigación contra el ex presidente y si así lo hicieron, es por que “Ya Sabes Quien” lo palomeó y cuando se habla de acusaciones como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito así como delitos electorales y patrimoniales, es cuestión de tiempo para que el aún líder del Grupo Atlacomulco contra ataque, por lo que ese video que tanto se dice que tiene en su poder y que incrimina a un personaje muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador quizá deje ver la luz finalmente y se disipen todos los rumores al respecto, claro, siempre y cuando, las cosas sigan como hasta ahora.

Es del dominio público que Peña Nieto tiene viviendo en España desde su “exilio” político y que desde allá, ha tratado de llevar la fiesta en paz, aún así, se sabe que Alejandro Hertz Manero tendría en su poder, pruebas que incriminan al ex presidente por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, información a la cual se accedió gracias a las denuncias que hicieron autoridades hacendarias y que para que transite, se van a necesitar dictámenes periciales hacendarios y fiscales que hasta donde se sabe, ya fueron solicitados por la autoridad referida, mientras se le siguen sumando pruebas al expediente para que el caso sea judicializado, lo que aún está por verse si realmente transita, pues sobra decir que las pruebas deberán ser lo suficientemente contundentes.

Se debe recordar que fue en una Mañanera cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, develó la investigación que se le seguía a Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, información que se obtuvo desde el 20 de octubre del año pasado, pero que por razones que no se entienden, fue hasta hace muy poco que el tema se hizo público y por consiguiente, del interés nacional, en una clara declaratoria de guerra por el control del Estado de México, que es uno de los últimos bastiones políticos del PRI y que se sabe, que Peña Nieto no quiere ceder, entendido en el que no parece estar Alfredo del Mazo que coquetea un día sí y el otro también, con Palacio Nacional, de ahí que no se quiera entregar ese estado bajo ninguna circunstancia.

Ya se verá si todo queda en una mera cortina de humo queriendo distraer la atención mediática con vaya a usted a saber qué, lo que sí, es que el tema acapara el morbo político y social, por el simple hecho de que López Obrador finalmente lleve a la cárcel a un ex presidente, lo que se supone no está en el acuerdo que ambos personajes habrían signado en el 2018, una vez que el tabasqueño finalmente triunfó en las urnas, sin embargo, los tiempos cambian y ni duda cabe que la joya de la corona antes del 2024, es el Estado de México y hay un grupo político que no lo quiere ceder, mientras que Morena sabe que ganar esa entidad significaría el preámbulo de repetir en Palacio Nacional y darle continuidad al proyecto de la 4T, caso contrario, dejarían una veladora encendida a la oposición, que por poco probable que parezca, sería una esperanza para ellos, pues no hay que olvidar que en política no hay muertos y ese adagio pasan y pasan las generaciones y se sigue repitiendo.

Por algo será…

