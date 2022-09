Rechaza gobierno que deje un estado en quiebra

“Casa” que recibimos estaba hipotecada al máximo: Rosario Castro

La administración estatal actual comenzó con una deuda cercana a los 19 mil millones de pesos, cantidad que sumaban tanto los compromisos a largo como los de corto plazo, situación que obligó a la contratación de créditos para cumplir con los gastos más urgentes en ese momento, señaló Rosario Castro Lozano, coordinadora del Gabinete Estatal.

En rueda de prensa, la funcionaria se refirió a la situación en la que se encontraban las finanzas estatales cuando inició la actual administración estatal, al recordar que en el momento en que se recibió el gobierno se tenía una deuda de 15 mil millones de pesos, tanto a largo como al corto plazo, a la cual se sumaron otros compromisos financieros por pagar que se encontraron en ese momento y semanas después, para llegar a la cantidad mencionada.

La funcionaria puntualizó que entre las situaciones que se detectaron al inicio de este gobierno estaba la extinción de los fondos de reserva de la Dirección de Pensiones del estado, situación que obligó a enfrentar esta circunstancia y destinar cerca de 3 mil millones de pesos para realizar un rescate financiero que permitiera continuar con el pago de nómina tanto a pensionados y jubilados, como al personal de la dependencia.

De la misma forma, se encontraron otros compromisos que no fueron reportados durante el proceso de entrega-recepción por cerca de 400 millones de pesos, que al sumarse a créditos que permanecieron ocultos, indicaron la existencia de un déficit cercano a los 19 mil millones de pesos.

Recordó la funcionaria que debido a esa circunstancia, la administración que inició en 2016 tuvo que recurrir a créditos de corto plazo para cumplir con los compromisos más urgentes, entre los cuales estuvo el garantizar el pago de sueldos a los trabajadores y el cierre de ese año.

“Fue esa precaria condición financiera las que nos obligó a contratar créditos de corto plazo como la única forma de cumplir los compromisos de fin de año”, puntualizó la funcionaria, al señalar que este déficit se ha renegociado cada año, pero también recordó que se enfrentaron dos circunstancias extraordinarias, como fue la pandemia que planteó gastos extraordinarios, y la segunda, relacionada con el gasto educativo, que le costó al estado más de 4 mil millones de pesos de gastos extras.

Recordó que no hubo despidos masivos ni se dejó de pagar la nómina, por el contrario, se protegió al personal más vulnerable durante la pandemia, además de señalar que este gobierno no aumentó ni creó nuevos impuestos, pues fue solidario con los duranguenses al no cobrar tenencia ni el replaqueo, para dejar en claro que “la casa que dicen que se cae, así la recibimos y hemos salido adelante; ni la casa era nueva, ni la casa estaba pagada, al contrario estaba hipotecada al máximo”, puntualizó Rosario Castro, al recalcar el convencimiento de que el gobierno saldrá adelante

