Seremos un gobierno de resultados: Esteban

“No seremos un gobierno de socialitos, vienen cosas buenas para Durango; le vamos a dedicar todo el tiempo que sea necesario para juntos ir marcando el camino y que esto sea completamente distinto”, externó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien además dijo que demanda ya de su equipo de trabajo que se cumpla con las expectativas que tienen los duranguenses de un gobierno de resultados.

Durante las reuniones con su gabinete, el gobernador ha reconocido el reto al que se enfrentan, que no es sencillo por el tema financiero, pero se cuenta con la experiencia para enfrentarlos, además que se cuenta con duranguenses comprometidos y con la madurez de hacer equipo y demostrar realmente ese amor por Durango, apuntó Villegas Villarreal.

El gobernador anunció que tendrá un gobierno itinerante, que recorrerá las diferentes regiones para dar resultados que brinden cada uno de los funcionarios, a quienes demandó el mismo compromiso para mantener el intenso ritmo de trabajo.

En este sentido, señaló que, el funcionario que actúe de mala fe, haga uso indebido recursos y actos que no vayan encaminados a la política, no se le va a solapar nada, porque Durango ya no está para eso. “Yo les puedo asegurar que estoy haciendo el mejor de mis esfuerzos, me estoy entregando de tiempo completo, en cuerpo, alma y corazón porque aquí está mi gente”, expresó.

El mandatario estatal indicó que con el trabajo que se ha realizado desde que concluyó la pasada jornada electoral es aprovechar los vínculos que ha formado a través de su vida, con amigos; por lo que esa relación con funcionarios del Gobierno Federal traerá oportunidades grandes para Durango, “el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a tener un aliado y lo voy a enamorar de nuestro estado”, apuntó.

Villegas Villarreal aseguró finalmente que con el trabajo que ya se realiza desde antes de asumir el gobierno estatal se tendrán impactos positivos a corto plazo, porque se tendrá un gobierno cuyos secretarios no podrán andar de “socialitos”, sino que den resultados.

