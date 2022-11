“Sería imperdonable…no acudir a la marcha”.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

La marcha del próximo domingo a la cual está convocando “Ya Sabes Quién”, indudablemente que traerá muchas connotaciones, pues por un lado, el propio Andres Manuel López Obrador asegura que no es una contramarcha de aquella que le organizaron en el Paseo de la Reforma en Defensa del INE, sin embargo, queda claro que aquella manifestación para muchos, ciudadana, caló hondo en Palacio Nacional y que no se quedará conforme, hasta que le deje claro a sus detractores que fue él quien tomó las calles desde hace mucho tiempo y es una bandera que no piensa dejar, por más que este país tenga temas mucho más importantes que atender, cómo la inseguridad, el crecimiento de la pobreza y el desempleo, por mencionar algunos.

Seguramente hay quienes ven absolutamente innecesaria dicha marcha, por más que el de la Macuspana asegure que es para celebrar que la oligarquía en México llegó a su fin, pues tiene más que perder que ganar, pues en caso de que la convocatoria no sea la que él está imaginando, entonces quedará en evidencia que empieza a perder poder a menos de dos años de que concluya su mandato, mientras que si logra duplicar el número de asistentes, entonces se dirá que era lo menos que podía hacer, tomando en cuenta que tiene el control total de las instituciones, estructura de su gobierno y ni qué decir del partido, del cual él es el líder moral, de ahí que no faltará quien le reste mérito al evento, pues a todas luces, se trataría de una contramarcha, por más matices que se le quieran buscar.

Sin embargo, está claro que quienes tengan algún compromiso ya sea político, laboral o de cualquier otra índole con quien despacha en Palacio Nacional, sería imperdonable que no acudieran a esa convocatoria, pues lo más seguro, es que terminarían tachandolos de traidores y desleales al proyecto de la 4T, lo que pudiera tener altos costos políticos y de todo tipo, un lujo que no se pueden dar incluso aquellos que sienten que no necesitan la venia del presidente, no por nada, han confirmado casi todos, incluidos quienes ya tiene un pie y medio afuera de ese proyecto, pues saben que necesitan seguir en el ánimo de “Ya Sabes Quién” aunque sea por los próximos 18 meses que le quedan de vida a este sexenio, lo que no sería una cosa menor.

Por lo anterior, es casi un hecho que el acarreo lucirá en todo su esplendor este próximo domingo y desde cualquier punto del país, pues la clase política que respalda a la Cuarta Transformación, querrá hacerle saber su lealtad a su líder moral y por ello, la muestra del músculo político será determinante para quienes quieran quedar bien, incluidos gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, así como senadores y hasta regidores, lo cuales tendrán la obligación de llenar el Zócalo y generar la percepción tanto en medios como en redes sociales, de que dicha convocatoria borró por completo aquella marcha de la “Defensa del INE”, lo que pareciera ser la principal encomienda, por más que se quiera negar.

Al tiempo…

