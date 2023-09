Siete Días de Grilla

Esteban Villegas rinde esta tarde su primer informe de trabajo en el que lo sobresaliente ha de ser el reordenamiento administrativo del gobierno que debido al robadero sin escrúpulos del pasado amenazaba cerrar todo.

Todavía en los últimos días siguen apareciendo atracos vulgares de dineros que debieron repartirse en la educación, en el campo, en la salud y en otros diversos rubros. Llegaban las partidas y completitas se las llevaban a su morral. Incluso, el día del cambio de gobierno, delante de todo mundo un camión de valores salió llevándose alrededor de siete millones de pesos del CCB que fueron a parar a cierto domicilio citadino. Vaya cinismo, pero ocurrió.

Esteban pudo declararse en huelga, o de hambre o de lo que sea para protestar por la clase de saqueo que le heredaron. Todo quebrado y los recursos gastados por adelantado.

Entonces, Villegas se hizo de un grupo selecto de expertos en finanzas que, sorprendentemente, pudieron componer un poquito las cosas para poder caminar a paso lento, pero seguro.

No obstante, la nueva administración ya está al corriente con los 39 municipios, que ya reciben sus partidas federales como se envían de la Presidencia de la República y las alcaldías de menos ya tienen espacio para seguir atendiendo a los gobernados, aunque luego le agarran grano, como en Canatlán, que no tienen teléfono, dizque para economizar, aunque se aíslen del mundo.

También debe subrayarse lo avanzado en salud, pues Esteban con poco ha hecho mucho, como las caravanas de la salud que están recorriendo la entidad con salud integral, pues ahí mismo se sacan radiografías y otros estudios. Hay muchos hospitales que ya tienen médico y enfermeras.

Hay cosas que desconocemos de la actual administración, pero esta tarde habremos de aclararlas durante el primer informe de trabajo del Dr. Esteban Villegas Villarreal.

Esta mañana fueron asesinadas cuatro personas, una mujer entre ellas, cerca del municipio de Fresnillo, Zac. Sabrá Dios qué motivos tendrían para acabar con sus vidas.

Lo destacable en este lamentable episodio violento es que Durango, bajo el mando de Esteban Villegas, está entre las entidades más seguras del país.

Sí, también acá aparecen episodios sangrientos, pero efectivamente casos aislados, no sucesos de todos los días o de cada tercer día, como ocurre en el vecino estado.

Algo que debemos reconocerle a Villegas y su equipo es el que, en los hechos, podamos viajar por calles, caminos y carreteras a cualquier hora del día y regresar a nuestra casa sin problema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador probó los primeros 150 kilómetros del Tren Maya, al tiempo que la refinería Dos Bocas produjo o produciría sus primeros litros de gasolina.

Los dos proyectos, insignia de la 4T, están por convertirse en realidad, no obstante las apuestas que precisaban la eternización de ambas obras, aunque las dos costaron mucho más de lo que estaba programado.

El caso es que ayer viernes, el jefe de la nación prácticamente puso en funcionamiento el controversial Tren Maya. Lo recorrió junto a uno de sus hijos y otros funcionarios, sin precisar cuándo empieza a dar servicio a los mexicanos.

Y, aunque se dijo que ayer saldrían los primeros litros de gasolina de la refinería de Dos Bocas, hasta el momento nadie ha negado o confirmado la especie.

Es que de ocurrir ambos propósitos Presidencia de la República estaría cumpliendo algo que para otros parecía cosa imposible, que lo intentaron, pero se quedaron en el intento.

Xóchitl Gálvez será quien trate a nombre del Frente Unido por México de hacerle la faena a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard en la próxima elección presidencial.

La senadora panista fue declarada triunfadora del proceso interno en el que quedaron al final Beatriz Paredes y Xóchitl, y todo iba bien hasta que a Alejandro “Vandalito” Moreno se le ocurrió adelantar los números que: “no le favorecían a Paredes…”.

Una gran tontada la de Alejandro, porque si él sabía que Xóchitl tenía la delantera, para qué carajos le metía ruido a la elección. Era cosa de esperar unas horas y dejar que todo fluyera, ahí está que con su injerencia dio razones a muchos para decir que era un tongo el proceso de selección, que todo estaba definido, dizque por Claudio X. González.

La nominación de X, junto con las marrullerías de la gente de Claudia, seguramente han movido los planes, pues siempre se dijo que mañana domingo se definiría al ganador, pero… han corrido una semana más la morena conclusión.

El caso es que, aiga sido como aiga sido (frase célibe y célebre de Felipe Calderón) Xóchitl será una de las dos o tres que busquen la Presidencia de México en junio próximo.

Los números pudiesen moverse si Marcelo no es el ungido en Morena, pues muchos creen y dicen que sería el aspirante por Movimiento Ciudadano (Desahuciado, le dicen).

Solo que al final resultara Marcelo el abanderado en Morena, la pelea sería entre los dos sexos, entre Ebrard y Xóchitl. Y si resultara Claudia y Marcelo se engarrotara, que no se moviera, pues ha jurado que nunca saldrá de Morena, entonces tendríamos presidenta.

Las encuestas, no sirven para nada, lo dijo con todas sus letras el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero a ese pesar entre morenistas están circulando números en los que supuestamente se encuentran los suspirantes.

Explican que entre el corcholatero el mejor, el más sobresaliente sigue siendo Marcelo Ebrard Casaubón, que en apariencia tiene una ventaja real de casi cinco puntos sobre Claudia Sheinbaum. Marcelo tendría 48.3%, mientras Claudia un 44.0%, y que cualquiera que resulte será mucho más competitivo que Xóchitl Gálvez, a quien Ebrard le sacaría unos diez puntos.

Lo malo de estos porcentajes es que no se dice quién los avala, quién hizo el estudio y bajo qué métodos, porque de poco servirían esas calificaciones si la realidad es otra, si resulta que en una real consulta de mercado aparecen números distintos. Bueno, en el supuesto se trata de un estudio difundido por Revista 32, que no sabemos de qué se trata, si es una revista o encuestadora, de ahí el sospechosismo. Por eso le creemos más a Cuauhtémoc Cárdenas.

El conflicto entre el presidente de la república y el Poder Judicial del país está lejos de terminar, pues aunque se trata de una casi guerra declarada desde hace tiempo, todo indica que como algunos conflictos bélicos, escala a nuevos niveles, lejos de que haya visos de un acuerdo de paz.

El Ejecutivo federal constantemente señala deficiencias en el trabajo que realiza el poder mencionado inicialmente, muestra casos que respaldan su postura y lanza críticas sobre corrupción, mientras que por su parte los magistrados permanecen también en su posición de continuar con su trabajo sin atender las críticas que un día sí y el otro también reciben por parte del presidente.

Cuando se observan los casos que muestra el mandatario federal en sus conferencias de prensa, es difícil no darle la razón a la inconformidad que expresa constantemente hacia jueces y magistrados, aunque cabe mencionar que si bien puede haber actuaciones cuestionables, es difícil asegurar que todos los integrantes de la estructura judicial son iguales.

Pero durante su quinto informe, López Obrador anunció una reforma judicial con la cual sostiene su inconformidad, desde afuera es difícil juzgar y determinar quién está en lo correcto, lo que refleja una postura que puede resultar excesiva por momentos, es una libertad que ahora existe en el país para que todo pueda ser cuestionado, incluso la misma figura presidencial, cuando hasta hace algún tiempo todavía había poderes intocables y temas que no se podían ventilar de manera pública, que muestran nuevos tiempos, aunque de momento no se vea fin a esta polémica entre los dos poderes.

Inició el grupo parlamentario de Morena el periodo ordinario de sesiones con un conflicto interno, pues el diputado Cristian Alan Jean mostró su inconformidad con el nombramiento de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Sandra Amaya, ya que no es la coordinadora del grupo, mientras que la legisladora indicó que hubo un acuerdo para que ella asumiera la coordinación.

Jean Esparza presentó una inconformidad por la designación de la legisladora al frente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, al tiempo que pidió a los coordinadores de los grupos parlamentarios que se mantengan al margen de la decisión que pueda tomar el partido sobre este asunto, hasta que se decida el procedimiento correcto.

Agregó que antes de que iniciara la legisladora local, las y los integrantes del grupo parlamentario decidieron estar bajo las reglas de Morena, por lo cual tomó la decisión de impugnar el nombramiento de su compañera Sandra Amaya, para llevar este proceso hasta donde tenga que llegar.

Por su parte, la legisladora puntualizó que es lógico que al vivir en un ambiente de democracia donde todos dicen lo que piensan, como es el caso de Morena, las y los diputados por este partido tienen distinta forma de pensar por lo que dialogará con su compañero de bancada sobre este asunto.

No cabe duda de que hasta en las mejores familias se dan conflictos y entre los diputados pues con más razón, pues de muchos es conocido que se mueven diversos intereses y siempre hay algunos que quedan contentos y otros que con los cambios no salen bien favorecidos…

Muchos hombres y mujeres han muerto al estrellarse en su motocicleta contra otros autos o contra muros o postes, y en casi todos ha permeado el alcohol y la velocidad.

Y eso que en Durango no son muchos los motociclistas, al menos no comparados con otras ciudades y países en donde transitan cientos de intrépidos y con un bajísimo porcentaje de accidentes.

Un día, en Medellín, Colombia, vimos circular a cientos de motociclistas en una cuadra. Preguntamos al policía vial sobre el índice de percances y nos aseguró que allá es raro el accidente, que son contados y casi nunca muere alguien en esas circunstancias.

Sin exagerar, lo que sucede acá es muy simple: O van bien ahogados de alcohol, no saben conducir la “mortálika” o no están en condiciones de transitar por alguna deficiencia mecánica, pero son muchos los accidentes sangrientos que pudieron evitarse si los familiares hubiesen convencido a los muchachos de abstenerse de conducir la moto en condiciones de peligro.

Aparte, todos los fines de semana los intrépidos toman la carretera y toman cuantas caguamas sea posible para soportar el aire en contra y esas cosas. No es extraño que cada fin de semana otro de esos muchachos pierda la vida o pierda parte del cuerpo, pero… dizque es su gusto.

Ojalá que mañana Checo Pérez se levante y avance con el pie derecho y que no vaya a aparecer uno de esos duendecillos que surgen de forma inesperada y le echa a perder la competición.

Mañana el primero en arrancar será Carlos Sainz Jr, español él; Marx Verstapen en segundo, Charles Leclerc en tercero; George Rossel en cuarto y el mexicano en quinto lugar.

Checo es un experto en remontadas y mañana no tendría por qué ser la excepción. El quinto lugar no es malo si sabemos la clase de acelerones que sabe utilizar en el mejor momento.

Temprano, por ahí de las 6:00 horas, inicia la transmisión en vivo desde Monza, Italia, que será bueno no parpadear para seguir de cerca la competencia y esperar que Pérez vuelva a subirse al podium.

Nadie en este mundo ha podido demostrar la existencia de otros seres. Las fotografías y videos “contundentes” que suelen publicar no revelan nada concreto.

La mayoría de las conclusiones son sobre imágenes borrosas, objetos confusos, y suposiciones de oídas o de terceros. Alguien ya le preguntó a la Inteligencia Artificial sobre la materia y esa es su conclusión.

Nadie, ni astronautas ni altos funcionarios de las agencias espaciales tienen alguna prueba contundente, palpable, que no deje lugar a dudas sobre la presencia de otros seres.

Sí, los exmilitares que aparecieron recientemente sorprendiendo al mundo tampoco han podido demostrar nada, pues hasta ellos aseguran que el dato viene de terceros.

Bueno, ya hasta le quitaron el nombre de Objetos Voladores No Identificados, ahora quién sabe cómo les llaman, pues como no son identificados, no terminan por convencer.

Hay muchas cosas raras en este mundo, sí, pero de eso a lo otro, nadie ha presentado una prueba contundente, la más mínima prueba que nos quite de la duda.

La bomba que estalló en Australia tras la coronación del equipo femenil de futbol de España ha escalado a situaciones por de más complicadas nunca vistas.

Por ejemplo, el gobierno de España ha pedido la renuncia del presidente de la Federación Española de Futbol por el beso impropio que obsequió a la jugadora Jennifer Hermoso, jugadora del equipo de Pachuca, por cierto. Ya la mamá de Luis Rubiales se puso en huelga de hambre para que no le castiguen al hijo, pero al gobierno no le importa lo que opine la señora.

O sea, un broncón el que protagonizó Rubiales en el que además de su madre ya está interviniendo el gobierno, a pesar de que la FEFF no depende del gobierno y no tiene por qué hacerle caso, aunque hoy se dice que Luis debe irse porque ha desprestigiado al futbol español y a España toda, pues no todos los directivos son como Rubiales, y puede que tengan razón, pero…

Empezó el US Open, uno de los cuatro grandes del tenis en el mundo con diversas sorpresas en las que jugadores inesperados ya echaron a varias “vacas sagradas”.

Obvio, están ganando los favoritos, pero no perdamos de vista los encuentros en la ciudad de Nueva York, porque el torneo apenas tiene una semana y le queda una segunda para llegar a la gran final y en ese tiempo todavía veremos muchas sorpresas.

La final varonil es el próximo domingo y todavía estamos en los inicios de las eliminatorias, por tanto no podemos hacer ningún vaticinio y tampoco podemos anunciar quiénes caerán en la jornada de hoy. Así de atractivo es el US Open, que ha sido un torneo especializado en la sublevación de los chicos frente a los grandes y no faltan las sorpresas en cada torneo. No parpadeen pues y vayan por más palomitas.

