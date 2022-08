“Siete días de Grilla”

No se lo digan a nadie, pero quizá leyeron lo que dijo ayer la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que entre sus prioridades está el aceptar no ser candidata a la Presidencia de México.

O séase que, para los que entienden de política, está dando un paso de lado para permitir que avance Marcelo Ebrard Casaubón. No sabemos si alguien ya le dijo que eso hiciera, pero, de ser así, faltaría que Adán Augusto López haga lo propio.

No sorprende Claudia con su madura decisión, pues en los mentideros públicos el mejor calificado se llama Marcelo. Lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador, y quizá por eso Claudia se está doblando.

Repetimos, nada nos revela que tal es la intención del jefe del Movimiento de Regeneración Nacional, pero en política tiene que entenderse que las decisiones se toman aunque duela, pues mucho entendemos la cercanía de AMLO con Claudia, pero… es mucho el tiroteo contra la jefa de gobierno.

Insistimos, faltaría que Adán Augusto reconozca lo que en algún momento tendrá que reconocer, que el verdadero trinchón se llama Marcelo Ebrard, el que arrasa en cualquier estudio de mercado.

Se dijo y hasta el presidente López Obrador aseguró que el candidato sería el que mejor califique en la encuesta ex profeso que se hará en su momento, y sin embargo… nosotros ya vemos al carnal Marcelo alejarse mucho de sus contendientes.

Nada es oficial, hay que reconocerlo, de modo que lo de Claudia pudiese ser un distractor para evitar que siga siendo la piñata de la pachanga, porque la verdad le ha llovido en su milpita.

Los alcaldes del interior se han crecido al castigo y se apersonan ante la Secretaría de Hacienda para denunciar el adeudo con que se va la saliente administración estatal.

Aseguran que el secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, los ha traído con evasivas y vueltas y no les ha dicho qué pasó con los dineros que debieron llegar oportunamente a los municipios. Es más bien problema de atención, de carácter; de servicio, pues por lo general les ha mandado a un tercero que nada más va a escucharlos pero sin facultades para arreglar los desperfectos.

Y está fácil el asunto. Es cosa de explicarle a la gente que los dineros recibidos no alcanzaron para atender los compromisos estatales y fue necesario echar mano de otros billetes, pero ni Díaz Medina ni nadie se los ha dicho o se los ha intentado explicar.

Sí, lo lamentable es que el dinero sí llegó a Durango, pero se perdió en el camino. No se lo robaron, se extravió en la cobertura de otros compromisos creyendo que luego les sería repuesto por la Federación.

La cuestión es que nosotros estamos tratando de explicarlo, algo que nadie nos ha pedido, intentamos entender por qué finanzas ni siquiera les ha dado la cara, porque en el fondo, eso es lo malo. Por eso se fueron directamente ante “Lolita”.

En unos días más será el cambio de administraciones en los 39 municipios del estado, una vez que las actuales concluyan su periodo constitucional, para dar paso a los siguientes integrantes de los ayuntamientos.

Un cambio que se da en forma cíclica y que si bien en algunos casos puede tener un toque de nostalgia para quienes se van, dadas las condiciones que enfrentan actualmente para no pocos alcaldes será, sin duda, un alivio el poder retirarse de un gobierno que enfrentó bastantes dificultades en el tema presupuestal.

Pues además de verse afectados por los recortes que aplicó el Gobierno Federal en algunos programas y en rubros como los ingresos participables, a causa de una baja en los ingresos, también enfrentan una falta de liquidez a causa del dinero que les debe el Gobierno del Estado.

El reto ahora será para quienes llegarán a presidir las nuevas administraciones, pues ahora enfrentarán problemas presupuestales mayores a los que se presentaban en el pasado, cuando los nuevos gobernantes llegaban y se encontraban las arcas prácticamente vacías debido a que ya se había ejercido prácticamente todo el presupuesto anual.

Ahora no solamente encontrarán esta misma circunstancia, sino también adeudos y dificultades para obtener los recursos que, en algunos casos, les permitan pagar la nómina y cubrir adeudos, con margen de maniobra sumamente limitado.

Será cuestión de ver en los siguientes días si lo que lograron como resultado de las elecciones fue un premio, o como se dice popularmente “se sacaron la rifa del tigre”, y el tigre los espera para vapulearlos al cruzar las puertas de las presidencias municipales.

No nos engañemos, la saliente administración municipal terminará igual de repudiada como la pasada por los ciudadanos que se equivocaron y votaron por la planilla indebida.

Todo, o su mayor parte, consecuencia de la repentina enfermedad neurológica que sufrió el alcalde iniciada su administración. No tuvo de otra que soltar los mandos a los que tuvieron más saliva y acabaron empinándolo.

Hay en redes sociales algunas voces positivas, que hablan en sentido aprobatorio al gobierno saliente, pero no es la constante. Muchos la evalúan y la colocan al nivel del “doc”, y eso ya es decir mucho.

El gobierno municipal anterior fue tachado de Gobierno Montesori, en el que cada quién hacía lo que sus intenciones saqueadoras le dictaban. El de Joserra algunos justificaron con sus ausencias pues él se la llevó haciendo campaña quién sabe para qué dependencia federal, creo que la Secretaría de Salud, y el municipio se quedó al garete, de modo que cada quien hizo lo que le vino en gana.

Y en este gobierno, ante el infortunio del alcalde, por su problema neurológico, tuvo que soltar los hilos del gobierno que él ganó. Casi igual que la administración pasada, cada quien empezó a hacer su santa voluntad, y claro, buscando siempre que ganara la casa.

Ayer dijimos que Obras Públicas Municipales marcó un record en los “moches” de obra pública, pero nos equivocamos, y lo aceptamos, no llegó al 15%, sino que alcanzó el terrible 20% “en efe y por adela”. Sí, una quinta parte del presupuesto se lo llevó el titular de la oficina, y así por el estilo en otras dependencias, donde se despacharon con el cucharón. No me hablen de honestidad, porque honestos, honestos, lo que se llama honestos, pues ni yendo a bailar a Chalma.

Y es que a nuestras revelaciones, no ha habido nadie que nos venga a aclarar que sea mentira, de modo que el que calle otorga…

La nota de la semana, sin duda, es la relativa a la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, a quien la actual Fiscalía le hace cargos por la muerte y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La sorpresa tiene que ver con el fondo de las cosas, con la realidad, pues Murillo Karam era el fiscal, era el persecutor del delito, y ahora lo hacen el responsable, como si él hubiese dirigido la salvajada que acabó con la vida de aquellos muchachos.

Lo acusan incluso de haber torturado a algún capo de la droga, pero… de eso a querer refundirlo en el último calabozo por la muerte de los estudiantes parece una gran ocurrencia que quizá resuelva satisfactoriamente cualquier recién egresado de la carrera de Derecho.

No hay los elementos suficientes como para mantenerlo tras las rejas, que lo dejen ahí será un preso político, un “chivo expiatorio”, que jamás llegó a creerse del actual gobierno.

El miércoles dijimos en nuestro espacio que los salientes serán o son una piedra en el zapato del entrante José Antonio Ochoa, y lo más probable es que tenga que cargar con ese muertito, aunque… ya vinieron a aclararnos que Toño no será “tapadera de nadie”.

Sí, también lo dijimos, José Antonio es amigo de Jorge Salum, son compañeros de andanzas, de muchos episodios político-partidistas de Durango, pero eso -así me lo dijeron- no lo obliga a “ignorar” el atraco multitudinario.

Lo lamentable es que Toño es una persona bien educada, a pesar de los epítetos recientes que le regalaron en el Congreso por aquello de los huevos, es un hombre respetuoso que le da a cada quien lo que merece.

O sea, no tendrá que pelearse con nadie. Serán sus funcionarios los que tengan que sacar la energía para hacer algo, no nada más para quedarse con los brazos cruzados. Eso dicen.

Alguien que nos informe si Alejandro “Vandalito” Moreno todavía es el presidente del CEN del PRI. Bueno, es que lo hemos visto recorriendo el país al ritmo que le marca la gobernadora de Campeche Layda Sansores.

Ya sacó nuevos audios en los que le destapa otras linduras, como esa de haber comprado dos McLaren del año y en efectivo que casi le cuestan 20 millones de pesos, pero a los campechanos, no a él.

Y, no es todo, dice Layda que le tiene otros paquetes auditivos en los que Alejandro se dibuja solito solito entre la porquería, entre la podredumbre política de este país. Por eso nuestra pregunta.

Oigan, ustedes que saben eso de la igualdad social y del empoderamiento de la mujer, explíquenme si algo tiene que ver con el vergonzante video que está circulando en redes donde una mujer trata de la basura al personal de un banco en Piedras Negras.

Y si el respeto a la mujer incluye la obligación de otras, y otros, a soportar a pie firme la andanada de groserías y baraturas que la tal mujer les regala porque en el supuesto no la atendieron rápido.

Por desgracia, durante la sarta de estupideces que le grita a los banqueros, o al personal del banco, se dice “agente de la DEA” o persona muy influyente ante la oficina antidrogas del vecino país del norte.

Oiga, cuando estaba oyendo a esa dama, en verdad me sentí todo turbado. Se me enrojeció hasta el pelo escuchando tan florido vocabulario que, les soy sincero, no pensé que alguna mujer lo utilizara.

No les digo más, pero en casa, hasta las mujeres se asustaron por el desvarío de la “agente investigadora”, aunque creemos que eso no lo toleran ni las mismas damas, ¿o sí?

Además de las inundaciones y la aparición de baches por todos los rumbos de la ciudad, esta temporada de lluvias se presenta otra clase de riesgos para la ciudadanía.

Y es que con las inclemencias de la naturaleza, aunado al paso del tiempo, se van registrando afectaciones en lotes o viviendas antiguas ubicadas principalmente en el primer cuadro de la ciudad, con el riesgo de que se vengan abajo y causen daños a quienes por ahí viven o transitan.

Ante esto, resulta positivo que elementos de Protección Civil realicen recorridos preventivos en el primer cuadro para supervisar que estos inmuebles no sean un peligro, delimitando las zonas y enviando mensajes preventivos a la ciudadanía.

Lamentablemente la mayoría de las estructuras antiguas en riesgo de caer son protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o se encuentran en un estatus de abandono e intestadas, por lo que PC está imposibilitada para realizar trabajos en los predios.

Por lo que no queda más que tomar precauciones como no transitar ni pararse cerca de una estructura antigua o en mal estado, no estacionarse en fincas con riesgo de caer y no quitar cintas ni tratar de quitar lonas con mensajes preventivos, con el fin de evitar una tragedia.

La tenista mexicana Fernanda Contreras está sorprendiendo a medio mundo al meterse al cuadro principal del US Open 2022 tras vencer a la alemana Tamara Korpatsch 6-4 y 6-3.

La azteca, nieta de Pancho Contreras, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos de México, está rompiéndola en donde quiera que se presenta. Ya triunfó en tres Grand Slams como Roland Garros, Wimbledon y el US OPEN.

La mexicana está cambiando todos los pronósticos en el tenis femenil, pues nadie daba un cacahuate por ella y, para sorpresa de todos, se está imponiendo a las mejores para ubicarse entre las más importantes, dado que al US Open no va cualquier tenista.

O sea que, en la aplastada 7-0 de América al Cruz Azul hubo billete de por medio. El escándalo está creciendo al interior del equipo cementero, donde incluso hay nombres y apellidos de quienes se prestaron para la histórica derrota.

No nos extraña. Sucede en las mejores familias, o mejor explicado, sucede en los mejores equipos y ha sucedido siempre, para no hacernos bolas.

Explican los que saben que en la victoria americanista incluso hubo un importante regalo de Televisa a directivos cruzazulinos, por lo que la cuestión deportiva, la calidad de unos y otros, nada tuvo qué ver en la vergonzante derrota.

Es cuestión de ir al VAR y comprobar de qué manera tan estúpida se hace expulsar Rafael Baca. Ninguna necesidad había para aventarse con todo y por atrás al americanista.

Es que, además, el propósito de algunos jugadores, porque no de todos, había un plan convenido para echar al técnico uruguayo Diego Aguirre que no se dobló ante los intereses de algunos jugadores.

El caso es que la aplastada, no goleada, del América al Cruz Azul, sobre todo para los seguidores amarillos, hubo transa de por medio. No fue de iguales a iguales, hubo mucho dinero para entregar el partido y que se lucieran los de Coapa.

