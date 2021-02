“Siete días de Grilla”

El regreso al amarillo del semáforo epidemiológico para el próximo lunes es una magnífica señal, una esperanza real de que pronto empecemos a superar la catástrofe en Durango.

Muchas actividades económicas siguen deprimidas ante la falta de operatividad o por la prohibición misma de la pandemia y urgen reanudar lo más pronto posible.

Será una tarea titánica, de grandes dimensiones, de ninguna manera sencilla, sino todo lo contrario, puesto que el presidente López Obrador sigue convencido de no invertir un peso en rescatar a ninguna empresa quebrada, aunque se sigan perdiendo empleos, mientras el mundo, los grandes países, siguen gastando lo indecible para evitar precisamente la pérdida de fuentes laborales.

No siempre estamos de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos falló en las erráticas acciones para contener la pandemia que se acerca a los 200 mil muertos y en muchas otras, pero en temas puntuales como el eléctrico, pensamos como él.

Hoy mismo, trasciende que en Estados Unidos estarían por hacerle cargos reales a Donald Trump por la indiferencia e irresponsabilidad, además por las ocurrencias con que atendió la pandemia, algo muy parecido a lo sucedido acá.

La tan paseada contrarreforma eléctrica, por decir un tema, creemos que tiene la razón si es cierto lo que dice que los corruptazos del pasado y antepasado no solo les regalaron concesiones, sino que les regalaron la Comisión Federal de Electricidad.

Si es cierto que eso hicieron pasados y antepasados, desde luego que estamos con el jefe de la nación, que siga por ese camino. El problema es que en el trayecto ha metido tanta necedad que luego se confunde uno.

No importa lo que se pierda, si fueran dos billones, que se pierdan, pero que el estado regrese al control de uno de los renglones estratégicos en el crecimiento nacional.

El presidente López Obrador asegura que los inversionistas, gracias al favor del pasado y del antepasado, ya no eran prestadores de servicios para la Comisión Federal de Electricidad, ya eran dueños que dictaban las políticas de la empresa.

Hoy, por todos lados critican al jefe de la nación su capricho de no usar cubrebocas, nada más porque no quiere usarlo, pero por esa causa ya estamos cerca de los 200 mil muertos, cuando el pronóstico del mismo gobierno era de 6 mil decesos, cuando mucho.

La justificación de nuestro mandatario es que según los médicos, al curarse él ya no contagia a nadie, aunque sí puede volver a contagiarse, y eso suponiendo que sí existió el virus, pero no es ese el problema, mucho se le ha dicho, el problema es que sus seguidores no lo usan porque su ejemplo les da para eso.

Es que, a pesar de los casi 3 millones de muertos en el mundo, muchos desdeñan el trapito precisamente porque sus líderes políticos como AMLO, Trump y Bolsonaro no lo usan.

Obvio, muchos que no lo usan han tenido la suerte de no encontrarse con el virus, pero muchos que no lo usaron o que lo usaron mal, casi tres millones, ya están muertos.

Y el absurdo a su máxima potencia, también los hay que aseguran que por sus raíces, o por su apellido, otros piensan que por su tipo de sangre, el virus nunca los alcanzará y no se lo colocan aunque lo lleven en la bolsa, pues lo cargan nada más para ponérselo si se trata de entrar a algún lugar cerrado, pero no precisamente convencidos de la necesidad de protegerse.

Espero que no les aburra el tema, será un poco cansado, pero no por eso le resta interés. Se trata de las diez principales vacunas contra el coronavirus que están por perfeccionarse en el mundo, aunque muchas ya se aplican según la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.

Advertir que, aunque varias de las marcas ya en el mercado se están usando como si hubiesen sido terminadas debidamente en el laboratorio, no es así, pero en fin, veamos y cada quien saque sus conclusiones: En primer lugar está la Sputnik V, rusa, y que fue la primera registrada en el mundo contra el Covid-19. Su plataforma está basada en un vector de adenovirus humano. Se halla en la fase tres del estudio.

Se compone de dos dosis y período hasta la segunda vacunación de 21 días, con una eficacia confirmada de 91.6% y puede almacenarse a temperaturas no mayores a -18 grados centígrados durante no más de dos meses. Empezó a aplicarse desde diciembre de 2020.

La Epivaccorona, también rusa, con eficacia confirmada del 100%, nos advierte que sería la única plenamente certificada con el total de efectividad y cero efectos secundarios.

Se compone también de dos dosis y período hasta la segunda vacunación con una pausa de 21 días. Puede almacenarse durante seis meses a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. A pesar de ser la de más alta eficiencia, apenas se está empezando a aplicar.

El inmunizante de la universidad de Oxford y Astra Zéneca, del Reino Unido, se basa en una plataforma basada en vectores de adenovirus de chimpancé. Se encuentra en su fase tres de experimentación y también está proyectada para dos aplicaciones con una pausa de 28 días como máximo, pero… tiene una eficacia baja, del 70%, a pesar de que muchos científicos le tienen gran fe por otras propiedades, como es las condiciones de almacenamiento, pues se puede mantener en un ambiente de 2 a 8 grados centígrados durante seis meses. En la apariencia ya se está aplicando, aunque no hay datos formales sobre ese particular.

La Pfizer-Biontech, fabricada en alianza entre Estados Unidos y Alemania, está pasada en una plataforma MARN -el ARN mensajero de las células-.

También se halla en su fase tres de experimentación, con una eficacia del orden del 95%. Consta también de dos inoculaciones con una pausa de 28 días, pero… debe almacenarse en contenedores especiales y en temperatura de 70 grados bajo cero.

No obstante, ya se aplica en distintas partes del mundo, como México.

La Moderna, de fabricación en los Estados Unidos y la que más se está aplicando en el vecino país, está creada en una plataforma parecida a la de Pfizer, pero con una eficacia del 95% y con posibilidades de almacenamiento y/o transporte en condiciones de refrigeración un poco más benignas, pues resiste a los 20 grados bajo cero hasta por seis meses. También consta de dos dosis con una diferencia de 28 días.

La Novavax, también de origen norteamericano, está creada bajo una plataforma basada en la proteína de espícula del coronavirus. Está en la fase tres de estudio con eficacia un poco más baja, de 89.3% y puede almacenarse prácticamente en ambientes calurosos, en contenedores con temperaturas entre 2 y 8 gados centígrados. No se sabe si ya se está aplicando en el vecino país.

La Coronavac, de origen chino, con una plataforma basada en partículas virales inactivas. Está en fase tres, pero la eficacia anda muy rezagada, pues varía entre el 50.4% y el 91.25%, mucha inestabilidad, y también puede manejarse en ambientes más calurosos, de entre 2 a 8 grados centígrados. No se sabe que ya se haya aplicado en humanos.

La CanSinobio, china, está basada en una plataforma de adenovirus Ad5 y se encuentra en la fase tres de su estudio, y aunque no se tiene una claridad sobre la eficacia, ya se está aplicando en el mundo, incluyendo a nuestro país.

También puede almacenarse en un ambiente más benigno, entre 2 y 8 grados centígrados y, repetimos, de manera formal no se tiene la confirmación de que se esté aplicando en los humanos.

La Sinopharm, igualmente china, está basada en partículas virales inactivas. Se halla en su fase tres de estudio, consta de dos dosis de inoculación y con eficacia de entre 79.34% a 86% y con buenas condiciones de almacenamiento, entre 2 y 8 grados centígrados por un período de 36 meses. No se sabe, sin embargo, que ya se esté distribuyendo y aplicando por el mundo.

La Covaxin se está estudiando en la India, se halla en su fase tres de experimentación, consta de dos aplicaciones con una pausa no mayor de 28 días y hasta la fecha tiene una eficacia confirmada del 60%.

También puede almacenarse en ambiente cordial, de entre dos y 8 grados centígrados y no se sabe que se haya empezado a aplicar en humamos.

Nos faltarían otras que no pintan para su autorización, aunque se hallen un poco más adelantadas que otras.

Y la última, pero avanzada en su fase de experimentación, pues se halla en la etapa tres, tenemos a la Medicago-GSK, que están haciendo Canadá y Alemania. Consta de dos inoculaciones con diferencia hasta de 21 días, pero no se ha podido confirmar la eficacia y no se sabe mucho de las condiciones de almacenamiento y si se esté aplicando en alguna parte del mundo.

Anotar finalmente que cientos o miles de laboratorios en el mundo están trabajando a marchas forzadas en distintos proyectos de vacuna, pero para desgracia de la humanidad todavía se hallan muy lejos de su aprobación.

Cuba, por decir algo, está perfeccionando cuatro distintas variedades de vacunas contra el Covid-19, pero… por alguna razón no ha solicitado aún el registro y la verificación de sus estudios.

México, a pesar de que tiene trabajando también infinidad de científicos en las distintas universidades y centros de estudio, ni esperanzas de que pronto aparezca algo propio para combatir la catástrofe que pende sobre nosotros, aun cuando en distintas casas de estudio tienen ciertos avances pero aún nada prometedores.

El Partido Revolucionario Institucional sorprendió a medio mundo con sus caras nuevas entre los aspirantes a las candidaturas: Ricardo Pacheco, Ricardo López, Rocío Rebollo, Gaby Hernández y Susy Torrecillas.

Sobra deducir que no aprendió de la derrota el otrora afamado tri, por el contrario, respaldado en la coalición con PAN y PRD revivió las prácticas más repudiadas de escoger candidatos.

Trajeron a los que dijo Luis Enrique Benítez y a la gente la dejaron con la boca abierta, esperando que algún día los tomen en cuenta.

La ruidosa protesta de un grupo de indígenas encabezados por Perfecto Siriano, quien acusó a Luis Enrique de racista y segregacionista que ya mostró sus cartas: Volverá a mandar gente desconocida a representarlos en la cámara.

O bueno, será que la baraja de militantes priistas no tiene ninguna variante de la que tenía hace 30 años. No ha llegado desde entonces ningún elemento con tantita aceptación popular como para salir a venderlo bien a los electores.

Ayer, el delegado del PRI, Roberto Padilla, aseguró que mencionó a los prospectos como candidatos, y pues, este… falta una asamblea para ratificarlos y que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana les reconozca la elegibilidad para la candidatura, ¿o no iba por ahí el asunto..?

No causó mucha gracia a los jefes dotar de cámaras a los policías preventivos dizque para acabar con la corrupción. Además, ¿a quién le pidieron permiso?

El alcalde Jorge Salum anunció la buena nueva, lo de las cámaras, pero… claro que no va con los otros negocios, a menos que las dichosas cámaras las hayan financiado ellos, los que mandan.

Es buena la intención del jefe de la comuna, sin duda, el problema será para el monitoreo de los cientos de cámaras diariamente como para estar seguros de que se conocerán todas las acciones diarias de nuestros policías.

No me lo crean, pero algo va a pasar pronto con esa buena intención. Empezarán a chafear los aparatos y no habrá manera de llevar hasta lo último la idea higienizadora. ¿Apuestan algo?

Rosario Robles Verlanga, funcionaria estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto, adelantó en la semana que se declarará culpable por el saqueo de más de 5 mil millones de pesos para la “Estafa Maestra”.

Y cuál es el problema, pues que Chayo ofreció desembuchar todo lo que sabe del gran atraco a las arcas federales, aunque algunos ya casi lo sabemos todos, nos faltarían nada más conocer los puntos finos.

Rosario pide para soltar la sopa que primero la pongan bajo el criterio de oportunidad, es decir que a cambio de cantar le permitan irse a su casa y desde allá empezar el embarradero.

Esto es, que como la “Estafa Maestra” aterrizó también en Durango, con buenos sobornos para distintos personajes locales, lo más seguro es que esas personas también sean llamadas a cuentas y… parece que muy pronto.

Todavía no le confirman el criterio de oportunidad. Están en negociaciones, pero… es de suponerse que la chaparrona Rosario entregará buena parte de lo que se llevó y tendrán que buscar dónde recuperar el gran hurto en el que, repetimos, también benefició a algunos duranguenses. ¡Así es..!

Está saliendo toda la porquería creada por la mafia rumana liderada por Florian Tudor y en la que estuvieron metidos decenas o cientos de políticos mexicanos que también alcanzaron parte del botín.

Y ni a cuál irle, pues en la mierda, por decirlo de forma elegante, están priistas, panistas, perredistas, morenistas, verdes y colorados, de modo que todos le entraron al baile de los millones robados en auténtico “jale limpio” por los rumanos.

El “jale limpio”, dicen los malandros del barrio, se da cuando hay un fuerte golpe sin lastimar a nadie, y eso hicieron durante muchos años los pillos europeos.

Nada más a Bancomer le bajaron cuatrocientos o quinientos millones de pesos, pero de paso se llevaron a otros bancos y a cientos o miles de turistas que usaron los cajeros internacionales de Cancún durante años.

Las investigaciones todavía están en marcha, un tanto avanzadas, pero ya tenemos una idea aproximada a la clase de transas que estuvieron viviendo a costillas de nuestros bancos, y no sabemos si también de nosotros, porque le pegaron a todo lo que se movía.

Esperemos a que avancen las pesquisas para conocer los detalles del sistema de trabajo de la pandilla rumana que se valió de la colaboración de muchas otras personas en el mundo político, gubernamental y bancario para poder hacer y operar tarjetas de crédito falsas, pero más aceptadas que las de uno.

Perfecto Siriano, uno de los líderes naturales de la región indígena, advirtió que demandará o demandó a Luis Enrique Benítez por discriminación racial a los nativos de Mezquital y la región.

Tomamos durante diez días el edificio del PRI y no fue para presentarse y preguntar siquiera cuáles eran nuestras razones como para ver si tenían remedio o no, y contra lo que se esperaba, tomó decisiones perjudiciales para la zona indígena.

Estamos hartos -dice Perfecto- de que cada tres años nos mandan de candidatos a una bola de desconocidos y desconocidas que están hasta en peligro de perderse en la región y eso ya no queremos que pase más.

Somos priistas, hemos sido priistas durante muchos años, pero esto no se lo perdonamos a Benítez, porque nos ha discriminado a todos, creo que por nuestro color de piel y por nuestro origen.

Hombre, y tiene razón Ciriano, qué le costaba a Luis Enrique hacer la finta y pararse frente a ellos y saludarlos, ¿qué podía pasar? Nada, pero dicen ellos que le ganó el ego y sobre todo su intención de mantener el racismo que siempre nos ha regalado el Partido Revolucionario Institucional.

Si usted está pensando viajar a Mazatlán a disfrutar la Perla del Pacífico, agárrese o de menos llévese su cubrebocas, porque los hospitales están saturados. El virus anda por todas partes.

Mientras se mantengan encerrados y no acudan a reuniones masivas, que se dan en los mismos restaurantes de los hoteles, todo bien, pero malo cuando se reúnen más de cuatro personas en un espacio cerrado.

Y aparte, si se van por la súper, llévense unos tres millones de pesos para las casetas de cobro, pues el último aumento ya se queda así, y por si se ofrece por alguna descompostura por los muchos hoyancos. Nuestros diputados de Morena, que mucho pudieron hacer para revertir el incremento, ni por enterados se dieron, o les vale, ellos con sus “dietas” no tienen para qué preocuparse.

Los hospitales de Mazatlán y la región, Culiacán y Nayarit, están saturados gracias a la irresponsabilidad de muchos miles de fanáticos que asistieron a la Serie del Caribe.

Y, qué con eso, pues nada, que muchos duranguenses amantes del rey de los deportes también hicieron acto de presencia en el estadio de los Venados y salieron cargados.

Es que, dicen los que vieron, la autoridad obligó a todo mundo a cumplir con las medidas, cubrebocas y toma de temperatura, pero adentro les valió todo, muchos tiraron el trapito, pistearon bien y sabroso, y a la hora de la hora se hizo el contagiadero pocas veces visto.

Entonces, muchos de los enfermos por coronavirus de Durango fueron a traer el virus precisamente del estadio Teodoro Mariscal y todo, como ya dijimos, por la irresponsabilidad de los aficionados a la hora de disfrutar los partidos.

Triste noticia nos llega de Guadalajara, donde falleció esta mañana el comandante Juan Rafael Carreón Garrido, que durante muchos años trabajara en Durango para la Policía Federal de Caminos.

Un buen hombre que no se aprovechó del uniforme para atropellar a los demás.

No sacaremos más virtudes, porque suele ser tema a la hora de la muerte de alguien, que ya fallecido empiezan a brotar las muchas bondades que tuvo durante su existencia, pero bueno, es el caso del comandante Carreón, a quien saludamos hasta allá donde se encuentre…

Hace mucho que nadie me decía “te quiero mucho”, y me caló esta mañana que una de mis nietas, Regina, me lo dijo, me interrumpió cuando escribía la presente, pero… valió la pena.

Luego, con estas declaraciones salidas de muy adentro de alguien, desde luego que cambia las negras expectativas con las que nos vamos topando casi siempre, porque hay sinceridad en esas palabras.

Qué bonito que se den estas expresiones tan sinceras que en verdad lo mueven a uno, que… por las mismas causas, siempre anda regateando los quereres a los demás y aunque se lleve adentro algo o mucho, no se dicen con la frecuencia que debía ser.

Me sirve ese “Te quiero mucho” para cambiar ya y empezar a ver todo lo bonito que también tiene la vida, en la que estamos aún arañando los días, pero que aunque parezca mentira, todavía no valoramos en su justa dimensión algo tan valioso que nos queda a los vivos, la vida. ¡Así es..!

