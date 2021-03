“Siete días de Grilla”

La barrera metálica instalada en las afueras de Palacio Nacional es inversamente proporcional al desprecio del hombre por la mujer. Es la más clara muestra de la indiferencia hacia el sexo bello al que nos debemos todos.

El muro, por momentos más alto que el de Donald Trump en la frontera con los Estados Unidos, encima de lo infranqueable o lo grueso de sus especificaciones volverá a ser brincado.

Hace un año el colectivo femenil capitalino, al que se le sumaron miles de voces provenientes de los distintos puntos del país, tiene mucho para protestar, con muro o sin él volverá a hacerlo.

Nada justifica lo que hizo el conglomerado hacen un año. La destrucción, el revoltijo y la incoherencia de que hizo gala la parada femenil no debe repetirse, pero tampoco somos quién para decirles qué deben hacer y qué no deben hacer.

Ellas y nadie más que ellas saben lo que hacen, por qué lo hacen y si seguirán haciéndolo, puesto que a pesar de la beligerancia de sus protestas, tampoco ha aparecido nadie a darles la razón o por lo menos a escucharles y, si tantito me apuran, tampoco esta vez serán escuchadas. Los muros construidos con acero de muchas pulgadas de espesor impedirán irremediablemente escuchar sus clamores.

“Las morras tenemos motivos para gritar, rayar, quemarlo todo Presidente: Lo vamos a quemar todo…”, advirtieron ayer distintas arengas feministas que, en el supuesto, se aterrizarán por el Día Internacional de la Mujer.

“Decirnos que marchemos calladitas, ‘pacificas’, tranquilas y además de ‘proteger’ a los monumentos, es el más claro reflejo de la misoginia estatal porque el mensaje es: los monumentos van primero, sus demandas no son legítimas y además esas violentas están equivocadas”.

La CONAFEM advirtió que la respuesta de López Obrador es patriarcal, encubre a violadores y no escucha a las mujeres.

Usted es parte de ese sistema feminicida, le dice al mandatario y termina preguntando:

“A qué le tiene miedo López? ¿Vallas (?) en Palacio? ¿De qué se protege? ¿De qué se cuida?¿De las mujeres? ¿No que el pueblo lo ama…?”.

Sorprende, aunque no extraña a estas alturas, el emperramiento de la 4T para que Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena al gobierno de Guerrero a pesar de las adversidades.

Salgado sería el peor de seis aspirantes a la gubernatura guerrerense, pero el señor presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que sea él por encima de las una y mil denuncias por acoso y violación.

Ayer, AMLO aseguró que quien está persiguiendo a su compañero de luchas no son las mujeres que aparecen en las marchas, sino el fiscal de Guerrero, pero… no va al fondo de las cosas. No habla de los delitos que le acusan, sino de quién está detrás del movimiento, pues para el señor presidente es más importante quién está tras bambalinas que los delitos que pudo cometer.

Total que, el señor presidente y su representante en Morena, Mario Delgado, se han salido con la suya para que Félix sea el candidato aunque en ese emperramiento lleven el altísimo riesgo de una derrota en las urnas que sería lamentable.

Quién sabe qué le debe AMLO a Salgado Macedonio, pero sí que se trata de algo considerable.

Trasciende hoy que la Colectiva Nacional Feminista (Conafem) advirtió: “Ningún agresor en el poder…”, por más protección que le brinden desde Presidencia de la República.

Aparte, mujeres militantes de Morena hicieron un video que está en redes para pedirle a Salgado Macedonio que se olvide de la candidatura o prometen cruzársele en todos sus caminos hasta impedir que llegue a la gubernatura. ¡Avisado..!

Las causas sociales siempre florecen para los políticos en época electoral, y saber meter las manos y salir bien librado es un arte que muy pocos saben manejar. Ahí está el caso de los extrabajadores de la Secretaría del Bienestar, a los cuales el superdelegado Garfias los quería ver vestidos de naranja y tras las rejas.

Ni tarda ni perezosa la senadora Margarita Valdez, la misma que asegura ser representante de Durango en el Senado, les prometió no solo que los libraría del funesto destino de ir a parar a la cárcel por manifestarse en contra del representante federal, sino que además serían reintegrados en otras áreas del gobierno.

Lastimosamente para los quejosos la senadora no cumplió con su palabra y, según dicen los entendidos, ni el teléfono contesta para hablar de “ese tema”. Es por ello que al quite salió el eterno suspirante de la izquierda en Durango, Carlos Medina Alemán, el cual los acogió para defenderlos y, de paso, quejarse de los tres delegados que tiene en Durango Morena.

Y hablando de defensores y paladines que nadie solicitó, los litigantes Martín Estrada y Gustavo Gamero salieron con la espada desenvainada a defender a la doctora Azucena Calvillo, denunciando a la fiscal del estado Ruth Medina Alemán ante la Fiscalía General de la República por el delito de tortura durante la detención de la profesional de la salud en diciembre pasado.

Pero más tardaron estos dos personajes en llegar hasta la salida a Parral a pedir protagonismo que en salir la doctora en un video a decir que nunca había solicitado su ayuda para demandar a la fiscal; es más, que ella ni siquiera los conocía y que no usaran su nombre para sus intereses.

Y uno se pregunta ¿cuáles intereses? Pues los de la Fecop y la Barra de Abogados no serán, pues entre tazas de cafés y cuchareos varios miembros de ambas agrupaciones se dijeron agraviados pues tanto Estrada como Gamero acudieron a hacer su demanda en nombre de sus representados, a los cuales nunca consultaron.

Ojalá que no se tarde la Universidad de Querétaro en la terminación de la que sería la primera vacuna mexicana contra el coronavirus, aunque… aún se mantiene en su fase final de experimentación.

La vacuna queretana sería la primera mexicana, o quizá la única, porque hasta el momento es la más aventajada y la que pudiese hallarse más cerca de la autorización de las entidades sanitarias.

Los científicos queretanos que están a cargo de la investigación aseguran que la vacuna se halla en su etapa tres de estudio, aunque todavía en experimentación en animales y que ha demostrado la generación de altos niveles de anticuerpos, o sea, va requete bien.

El tiempo, sin embargo, lo tenemos en contra. Urge la terminación y, obvio, la aplicación, antes de que nos gane el tiempo, puesto que mientras se tarde la vacuna queretana pudiesen llegar otras al mundo y entonces desplazar al inmunizante casi cien por ciento mexicano.

Casi mexicana, en virtud de que en las investigaciones ha trabajado también personal de los laboratorios de una universidad en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, no obstante que es posible sostener que el biológico es mayoritariamente de origen mexicano, lo bueno dentro de lo malo.

Mucho nos gustaría que el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación contra la Universidad Juárez sea una mera apreciación sin sustento, pero… nos gustaría.

El problema es que la ASF precisa que hay irregularidades en decenas o cientos de millones de pesos gastados en la UJED, muchos incluso en el enorme talón de aquiles de nuestra casa de estudios, el dispendio en sueldos de “catedráticos” patito y sus accesorios.

La máxima casa de estudios apenas estaría saliendo del hoyo que le dejaron diez años de concesión al hermano y al primo del exgobernador, como para salir ahora con esto.

Ya habló incluso el gobernador José Aispuro sobre lo que cree, y sobre todo, el convencimiento de que la UJED ha manejado honestamente los dineros, solo que… nosotros tenemos otros datos.

La Universidad Juárez siempre ha dilapidado enormes cantidades de dinero en sueldos e “igualas” a gente que nada tiene que ver con la academia, incluyendo a no menos suertudos que de algo se agarran para encaramarse a la planta docente sin tener la capacidad. Ese ha sido un gran agujero para la institución educativa que tiene que atenderse, puesto que se trata de fuertes cantidades de dinero que no se pueden solventar con disimulo. Se trata de pesos y centavos que hay que aclarar, lo más lamentable.

Durango está agradecido con Dios por la distinción que ha hecho en la persona del cardenal emérito Norberto Rivera Carrera, quien tras 48 días de luchar por su vida, finalmente superó los efectos del coronavirus.

El pastor ha pasado terribles momentos en los últimos 48 días, tan terribles que más de una vez llegaron a darlo por muerto, pero hoy, gracias a la protección divina, Rivera Carrera, queda confirmado, goza de cabal salud y es lo que nos tiene agradecidos.

Sin desconocer que el cardenal oriundo de Tepehuanes sufrió como el que más por los efectos de la terrible enfermedad que, sobra subrayarlo, no se le desea a nadie, particularmente tratándose de un ser humano.

Investigadores asiáticos están por perfeccionar un nuevo sistema de rampas de frenado para vehículos sin frenos, que está operando sin daño de los vehículos y las personas.

El cuento viene a colación en virtud de los resultados de las rampas colocadas en la súper Durango-Mazatlán, en las que cuanto camión llega a caer a ellas se destruye y no pocas veces los conductores terminan exponiendo su vida.

No hemos entendido del todo el moderno sistema aplicado, pero pareciera una fosa llena de gel en la que los camiones, cargados o sin carga, caen a la fosa, frenan su alocada carrera y el vehículo no resiente ningún daño, en tanto que los conductores preservan su vida sin problema.

Ojalá que pronto lleguen a México, y sobre todo a la súper Durango-Mazatlán que es la que está causando más dificultades a los manejadores que se quedan sin frenos.

Una verdadera lastima que Juan Gerardo Parral y Fernando Corona se fleten hasta el final de los tiempos por la presidencia del Club Campestre de Durango, cuando pudieron hacer una planilla de unidad que impidiera llegar a los extremos.

Lo cierto es que, el consejo de directores o el grupo de los notables de la organización social capitalina ha cerrado las inscripciones con Juan Gerardo y Fernando como cabezas de los dos grupos opositores.

El programa electoral campestriano dice que la próxima semana los candidatos la dedicarán a la campaña, se cierra el sábado próximo y concluye al día siguiente, el domingo 21 de marzo con la elección del sucesor de David Lanzarín Roldán.

Los dos prospectos, repetimos, son buenos. Excelentes diría alguien, pero la terrible realidad nos dice que nada más habrá un ganador y el ganador pudiese ser el que cometa menos errores en los días previos a la votación.

Ya que sabemos que hay patrullas “buenas” y patrullas “malas”, interesante sería que nos digan por qué unas y otras llevan un polarizado del mismo grueso de la conciencia.

Calienta, eso sí, que no pocas de tales patrullas usadas para quitar polarizados lleven sus vidrios más negros que la noche. ¿Por qué unos sí pueden y otros no pueden llevar polarizado?

O todos coludos o todos rabones, pero que se cumpla con lo que nos mandan las buenas reglas de urbanidad, ¡digo..!

Una semana después del “tongo” en que Saúl “Canelo” Álvarez se embolsó algo así como otros 50 millones de dólares, todos los que están en el negocio están buscando formas de justificar el gran fraude.

Mauricio Sulaimán, presidente por herencia del Consejo Mundial de Boxeo, abrió la boca nada más para justificar lo que la organización se enchaleca cada vez que alguien sube al ring.

“Ya es hora, dijo Mauricio, de que vayamos considerando al Canelo entre los grandes…”.

Ta mare, dijo el que dijo, pero El Canelo nunca formará parte de la élite mundial boxística, no insistan.

Juan Manuel Márquez también opinó y dejó entrever que saldrá del retiro para pelear con “Canelo” y noquearlo en los primeros tres rounds.

El tapatío, para volver a resumirlo, es imán de taquillas y de pagos por evento, quizá en eso sí sea muy bueno, pero en lo otro no, en los costales de papas no funciona. Pasemos a otro tema.

El que escribe, que no sabe mucho de box, por lo pronto esperará hasta “La Pelea del Siglo” entre Saúl “Canelo” Álvarez y el gladiador inmortal Jorge Kawashi y, en cualquier circunstancia, voy a Kawashi.

Tanto planificaron y estudiaron el túnel “El Chaparreño” que acabaron desmadrando la vialidad lateral norte a sur del puente de la Normal y, si la técnica no falla, tienen que meter reversa.

La calle lateral norte-sur del punto era una calle sin problemas viales, pero con el túnel alguien tuvo la infausta ocurrencia de clausurarla al tránsito y mandó, incluyendo autobuses, los autos a la calle que va a la Nellie Campobello y La Virgen creando un enorme nudo vial sin ninguna necesidad.

Ahora, cerrada dicha calle, cientos o miles de autos que pasaban por ahí sin problema tienen que mezclarse al tránsito que va a otras partes recargando la circulación y atorándolo todo.

Anular una calle en perfectas condiciones de vialidad es un gran error que se está pagando con un gran embotellamiento.

¿Volver o no a actividades presenciales? Durante últimas fechas e inmersos en una pandemia que parece interminable para el mundo, a menos que la vacunación en nuestro país estuviera dada por hecho, los contagios siguen al alza y todo esto debido a la movilidad que como ciudadanos hemos permitido.

Si la movilidad es algo que no le interesa al Ayuntamiento en curso y continúan los eventos masivos, a los que todos asistimos y hacemos la “vista gorda” al contar a innumerables personas que probablemente no han tenido los protocolos necesarios, hace preguntarse ¿por qué no comenzar con la normalidad soñada? En referencia a las actividades que como municipio tienen que tomarse como prioridad.

Es absurdo que no se pueda tener una reunión de Cabildo presencial cuando la mayoría de los regidores son llamados a eventos masivos donde todos están expuestos, las decisiones en el Municipio no pueden ser tomadas a la ligera, porque ya se ha visto cómo termina eso durante ya un año de pandemia.

Es momento de que las acciones se dejen de hacer tratando de “taparle un ojo al macho”, argumentando protocolos y medidas de contención para que la ciudadanía no se rebele, y mejor se comience a actuar de la forma en la que un gobierno debería hacerlo…

Al menos hasta el 14 de marzo Durango permanecerá en amarillo en el semáforo epidemiológico del Gobierno Federal, aunque en días pasados el gobernador Aispuro Torres advirtió del riesgo que existe de regresar nuevamente al color naranja si no se mantiene la aplicación de los protocolos encaminados a prevenir contagios del Covid-19, pues recordó que aunque la entidad tuvo una puntuación que la ubicó en un color que implicó mayor apertura de actividades en general, está más cerca de regresar al naranja que de pasar al verde.

La advertencia del mandatario a la población es constante, pues nos recuerda que la pandemia no ha terminado y el coronavirus continúa entre la población, aunque no siempre tenga la respuesta que pide, pues cada vez hay un mayor relajamiento en las medidas para prevenir contagios, así que solo resta esperar que esta situación no tenga efectos negativos para mediados del mes entrante y se tenga que regresar al semáforo anterior.

Las grandes inconsistencias en el plan de vacunación (?) contra el coronavirus ha engendrado un verdadero desconchinfle en la aplicación del inmunizante y muchos se están aprovechando.

Hay relatos mil de gente que va de Guadalupe Victoria a El Salto o a otros municipios a tratar de alcanzar la vacuna y, no pocos, lo han logrado en un mero agandalle absurdo, innecesario.

Están tan fuera de control las cosas de la vacunación que, al final, no se sabe quién está inmunizado, quién no y quiénes deben recibir pronto su segunda dosis.

Y eso que el control del biológico lo tienen la Secretaría de la Defensa Nacional y el Movimiento de Regeneración Nacional dentro de algo absurdo pues por qué un partido político tendría que controlar algo tan importante y tan sensible como las vacunas. Que las administre la SEDENA, bien, pero Morena, por qué. Pues hay quienes aseguran que sí la controla y eso, de ser cierto, ya vino a ponerle mocos al atole. Nada lo justifica o ¿cómo entender que se inmunizó primero a los “servidores de la elección” antes que a tanto adulto mayor en riesgo?

