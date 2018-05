“Siete días de Grilla”

Suponer que “ya están arreglados en las alturas”, no sería la primera vez. Más de una ocasión se han puesto de acuerdo para pasar por encima de la voluntad popular y decidir quién asume la Presidencia de México.

Rememorando los casos más lamentables del fraude electoral de los últimos tiempos: Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, llegaron a la primera magistratura sin haber ganado la elección por la vía democrática.

Salinas de Gortari se hizo presidente pasando por encima de la votación a favor de Cuauhtémoc Cárdenas; Fox festejaba el “triunfo” mucho antes de que terminara la jornada electoral y, Calderón, fue el beneficiario de la triquiñuela del PRIAN para que no llegara Andrés Manuel López Obrador.

Suponer que el próximo presidente es Andrés Manuel quizá sería una buena decisión de la “mafia del poder”, puesto que de menos sería el prospecto con más probabilidades de ganar, y de ocurrir, quizá no se haga necesario el fraude.

Hombre, pero de perdido debían conocer primero la voluntad popular antes de hacer otros “enjuagues”, aunque…se trata del sistema político, que alguna vez el metiche Mario Vargas Llosa calificó como “la dictadura perfecta…”.

No fue malo el debate entre algunos de los aspirantes al Senado de la Repúlica, fue malísimo, y faltó Gonzalo, quizá el más polemista de todos, por tanto, el encuentro quedó a deber.

Nos hubiera gustado un topeteo frontal entre José Ramón Enríquez, Ricardo López y Gonzalo, pero el petista no estuvo y por tanto aquello no sirvió, para decirlo claro.

Nuestros respetos a Margarita Valdez, José Nieves Caro y María Guadalupe Soto Nava, pero… solo acudieron a externar un catálogo amplio de buenas intenciones.

Sobresalió en el intento de debate el reclamo que le hizo Ricardo López a José Ramón Enríquez, sobre los compromisos del alcalde con licencia en su pasada campaña: El hospital para el diabético, el hospital gerontológico, el metrobús, el estacionamiento subterráneo y otros ofrecimientos que le produjeron muchos votos, pero de pronto se olvidaron.

Le recordó López a su paisano Enríquez que no es bueno el chapulineo, que debió quedarse a cumplir, y todavía anuncia que se regresará al Municipio a cumplir, para acabar de completar la equivocación.

Un auténtico gancho al hígado del oftalmólogo que por el formato aplicado y por la falta de tiempo no quiso, no pudo o no alcanzó a contestar, pero lo dejó muy mal parado.

Sintetizando: Tampoco vimos propuestas. Ninguno hizo una buena propuesta como para decir que funcionó el propósito del encuentro.

Pronto alguien debe hacer algo para que no sigan ocurriendo accidentes sobre la vialidad central o Manuel Gómez Morín, pero debe saberse que ha sido tomada por muchos como una vía de alta velocidad.

Esta mañana escuchamos el rugir de un automóvil de esos de mucha potencia, vimos que partió de la Prolongación Hidalgo rumbo a la Central Camionera haciendo un ruidajo endemoniado, producto de la gran velocidad que alcanzan esos vehículos.

El otro día el pagano fue un “malabarista de crucero”, que fue horriblemente arrollado y muerto por el conductor de un auto que iba, literalmente dicho, como alma que llevaba el diablo. No pudo detenerse, pues no traía frenos o no sirvieron cuando se requirió, y luego el auto se volcó.

Sin duda, producto de la elevada velocidad que llevaba, pero… la moraleja, ya son varios los muertos en esa vialidad de reciente apertura.

Y que no se enteren los amantes de la velocidad, pero no falta nada para que pronto empiecen a hacer sus nefastos “arrancones”.

La vía lo permite, se presta para hundirle al acelerador, pase lo que pase, pero el chiste es probar la capacidad del motor, como dicen muchos.

Algo tiene que hacer la autoridad, lo que sea, pero que lo haga ya, antes de que siga muriendo más gente, y claro, gente inocente, que por lo general es la que paga por las insanas aficiones de otros.

Sería una pacífica transición al cambio, pero… sería necesario aclarar cómo, cuándo y qué se negoció para que AMLO sea el próximo presidente: ¿La impunidad generalizada…?

Triste y muy lamentable que de eso se tratara el “arreglo”, puesto que el saqueo inmisericorde contra las arcas nacionales, pasando por las estatales, debía tener a cientos o miles de políticos tras las rejas.

Si dejar hacer y dejar pasar es el acuerdo, ya estuvo que a México se lo llevó el tren. Las ladronadas que tanto han lastimado al país pasarán a la historia como cuestión meramente como un triste recuerdo.

Y eso… me disculpan Andrés Manuel y todos sus achichincles, no es lo que quieren los mexicanos. Los mexicanos se lo han pedido una y mil o millones de veces.

Anoche, como para echarle sal a la herida, el Instituto Nacional Electoral determinó la legalidad de la candidatura al Senado de la luchadora social Nestora Salgado. Un frentazo del tamaño del mundo para José Antonio Meade.

Meade, el aspirante presidencial por el PRI, había tomado el espinoso asunto como tema creyendo que lo podía sacar del atolladero.

Nada, que -dice el INE- Nestora no está en prisión ni ha sido sentenciada, que son los requisitos inevitables para ser candidato a algo.

Y Meade estaba empeñado en perseguir a Nestora, no por Nestora, sino por echarle en cara a Andrés Manuel López Obrador el hecho de que hubiese propuesto para senadora a una “secuestradora”.

Mientras, las autoridades de Guerrero anunciaron que emprenden dos causas más contra Nestora, pero… tampoco funciona, puesto que Nestora no se halla muy cerca del Senado de la República.

Margarita Zavala se retiró de la contienda presidencial porque no la seguían ni sus familiares, por los errores propios y del borrachales Felipe Calderón, ah, pero van a formar un partido político.

Tienen razón en lo que a billetes se refiere, puesto que en México un partido político es de los negocios más productivos. Muchos pobres diablos que no pasaban de eso de pronto se convitieron en multimillonarios formando partidos.

La suerte de Margarita estaba echada desde que decidió emprender la búsqueda de la candidatura en el PAN. Aunque la seguían algunos “paleros”, no prosperarían sus aspiraciones.

Los cochupos de Odebrecht a Felipe, las raterías en PEMEX y muchas otras indecencias, más el incendio de la guardería ABC serían la losa más pesada que no aguantaría a cargar en la campaña.

Entendió tarde, porque debió entenderlo hace mucho, que no llegaría a ninguna parte. Muchos actos, que esperaban multitudinarios, los hizo en solitario, prácticamente con sus amigos y los guaruras de Calderón. Por eso renunció.

Entonces… ¿cuáles “seguidores” le están peleando José Antonio Meade, Ricardo Anaya y hasta El Bronco…? Y todavía salen que formarán un partido político para seguir perjudicando a México.

Y luego, como para echar a perder el negocio, el INE aclara que no se pueden reimprimir las boletas electorales, por lo que se deduce que los votos que pudiera obtener Margarita se van al bote de la basura, no se los quedará nadie.

Una de dos, o los directivos de los bancos son muy sonsos, o les vale que saliendo a la calle sean asaltados sus clientes, por muy clientes que sean, pero es extraño que a la fecha, y después de tanto robo, no hayan descubierto que se prestan para los atracos.

Los principales bancos, Banamex, Bancomer, Santander y otros, de pronto instalaron una serie de sillas frente a las ventanillas para comodidad de los clientes y que no tengan que pasarse el rato de pie, pero otros se enteran de cuando alguien retira una importante suma de dinero.

Todo está bien en cuanto a las sillas, pero… por qué carajos no instalar una barrera, lo que sea, como se les ponga, pero que pongan algo para impedir que los demás “clientes” que están sentados se enteren cuando los cajeros entregan los billetes.

Los asaltantes detenidos recientemente aseguran que la cosa es sencilla: Se sientan frente a las cajas, como cualquier cliente y sin problema se enteran cuando alguien retira el dinero.

Una barrera entre las sillas y las ventanillas sería suficiente para impedir ese sencillísimo trabajo de los ladrones, pero… ¿como carajos que no se le haya ocurrido a ningún banco..?

Hoy se da un nuevo hurto con un botín de 300 mil pesos, que no son muchos pero, ah, cómo sirven para pasarla el fin de semana.

Ojalá que la experiencia vivida en Aguascalientes por los directivos locales del comité de la feria les haya dejado algo positivo y nos presenten esta noche un programa de festejos digno de nuestra ciudad.

Han preparado para hoy un concierto en la plaza IV Centenario para dar a conocer el programa de los festejos del presente año, pero… ¡Dios quiera que traigan algo de verse y, de presumirse, sobre todo…!!!

Estamos cansados de “fiestas bicicleteras”. Ya estamos saturados de lo mismo, de los tamaleros de Oaxaca y los gallos sin palenque. Nada más falta que traigan de nuevo y como novedad artística a Lorenzo de Monteclaro, Mundo Miranda y Los Montañeses del Alamo. Y no porque sean malos, sino porque cada año son los que sacan el perro del agua… ya chale.

Total, que esta noche, el comité de la feria que preside Julio Muciño Pereda presentará el detalle de lo que será el festejo de la ciudad. Conoceremos de primera mano el programa artístico, cultural, social y deportivo al que tendremos acceso en julio próximo. No estamos seguros si es el programa definitivo, o aún podrá modificarse.

Los jilgueros de la Selección de Futbol de México ven, comercialmente, al equipo de los “ratones verdes” en el quinto partido, que no es cosa del otro mundo, pero… ni soñando.

Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano que dirige el cuadro azteca, ha hecho una verdadera mezcolanza de pésimo gusto para integrar el conjunto tricolor.

Formó al conjunto nacional con todos los “europeos”, buenos o malos, pero los sumó a todos, incluyó al viejito Rafael Márquez, que pudo ser muy bueno, pero de esa buenura queda muy poco o nada, o peor aún, es un altísimo riesgo en la defensa. Hace cuatro años, para ser exactos, él tuvo mucho qué ver en la derrota frente a Holanda en Brasil.

Sumó a todos los europeos por el solo hecho de jugar en el Viejo Continente, pero… el futbol nacional tiene en este momento jugadores de mucha calidad, y para no ir muy lejos, de menos unos 8 del Santos Laguna tienen la calidad para estar en el seleccionado, y ni siquiera volteó a verlos.

Los triunfos no vendrán por añadidura o nada más por parar a los europeos en la cancha. Vendrán si se parten el lomo, si meten el piecito, si venden cara la derrota, de lo contrario, qué quinto partido ni qué ocho cuartos.

El gobernador José Aispuro entregó ayer el reconstruido puente del vado de San José de Gracia, en las inmediaciones de Santa Lucía, pero… ¿y el fraude perpetrado en la primera obra?

Y no fueron dos ni tres, sino muchos millones de pesos que se “invirtieron” en la deficiente obra, a la que en vez de reforzarla con acero de calidad y de medidas determinadas, le pusieron alambre o cosas así de delgadas.

Obvio, ante el primer paso de un camión cargado aquello se dobló y se vino abajo dejando al descubierto un gran fraude que debió llevar a la cárcel a alguien, de menos al velador de la obra, pero a años del caso cada vez se está olvidando más aquel atraco.

O sea, ¿cómo…? Ya no le entendimos a esa broma. Se supone que Los Colombianos están en el Cereso y que desde ahí no pueden operar, o a ese pesar ¿están “trabajando” desde el interior..?

Esta mañana se armó la rebambaramba luego de que dos tipos en una motocicleta le arrebataron 300 mil pesos a una mujer que acababa de retirar de uno de los Bancomer de la avenida 20 de Noviembre y de paso le dieron un balazo.

El método empleado en el atraco de este día es el mismo que usaron en anteriores robos, que dan cuenta de varios individuos en motocicletas deportivas, pero… suponemos, los creadores del sistema están a la sombra.

O sea que… la bolsa sigue subiendo, se acerca a los 13 millones como botín de cinco o seis asaltos bajo las mismas características.

Ya se realizó el primer debate entre los candidatos a senadores por Durango en el auditorio de la UJED en esta ciudad, el cual inició de manera puntual aunque no con la asistencia que se esperaba, pues hubo muchos lugares vacíos, con un formato un tanto acartonado que no permitió mayor interacción entre los abanderados de las coaliciones “Por México al Frente”, “Juntos Haremos Historia”, así como por el PRI, Nueva Alianza y PVEM, quienes iniciaron sus intervenciones con la presentación de estadísticas o con saludos a los asistentes.

En el transcurso del debate José Ramón Enríquez de la coalición “Por México al Frente”, José Nieves García Carlo por Nueva Alianza, y el priista Ricardo López Pescador fueron quienes aprovecharon más sus espacios para presentar las propuestas que impulsarán desde el Senado, mientras que la candidatas por “Juntos Haremos Historia”, Lilia Margarita Valdez, presentó datos estadísticos sobre pobreza y, por el PVEM, María Guadalupe Soto, habló sobre la alimentación, pero aportó muy poco en otros temas que se abordaron, como los de seguridad, combate a la corrupción y a la pobreza.

Contra lo que se pudiera esperar en este debate, en comparación con el más reciente de candidatos presidenciales, prácticamente no hubo ataques entre los candidatos, a pesar de que el priista Ricardo López presentó datos y estadísticas tanto para señalar que fue el único que presentó su declaración 3 de 3, como para referirse a la inseguridad en la ciudad de Durango, a la ausencia de felicidad en los duranguenses, así como las promesas incumplidas del candidato Enríquez cuando estuvo como alcalde, este apenas contestó los señalamientos al referirse a medidas de seguridad y reviró al recordar las fosas clandestinas, los secuestros y desapariciones en la entidad aunque reiteró que regresará a la Presidencia Municipal.

Prácticamente no hubo polémica en el debate, que transcurrió de manera ordenada, pues solamente se presentaron dos preguntas hechas por ciudadanos a las cuales dieron lectura los moderadores del debate, que fue un tanto plano, a ratos lento, hasta que llegó a su fin, mientras a la salida del auditorio las porras de las coaliciones y partidos políticos esperaban de manera ruidosa, con música, gritos, banderolas, a sus candidatos, que fue lo más animado de este ejercicio que realizó el INE.

Ya sea con el mentado parkimóvil o a través del uso de monedas, los parquímetros de la ciudad son un negociazo para las autoridades municipales.

Con la modernización de este servicio fueron retirados infinidad de aparatos del primer cuadro de la ciudad, aunque pudiera pensarse que estos aparatos serían almacenados, fueron reinstalados en otras zonas para tener mayor cobertura.

Automovilistas que antaño optaban por estacionarse al norte de calles como Blas Corral, Cuauhtémoc, Jardín Vizcaya, Apartado, Independencia, entre otras, ahora deben estar al pendiente y alertas de depositar las monedas, pues con la ampliación de este servicio en mayor número de vialidades un descuido ocasiona que pagar la multa y recuperar la placa se vuelva todo un peregrinar.

Ante este redituable negocio no suena descabellado que a las autoridades se les ocurran unas cuantas cosas más, por lo que no debe extrañarle a ciudadanos de colonias de la periferia, dígase División del Norte, La Virgen, Mayagoitia, Villas del Guadiana, entre otras, que un día al salir de la casa por la mañana estén instalados parquímetros a las afueras de sus casas, que ahora tengan que pagar por estacionarse y con el peligro de no hacerlo y que los puedan multar.

Padres de familia de la Telesecundaria Mano Amiga, preocupados ante la falta de clases de sus hijos, decidieron manifestarle su inconformidad al director de Setel, José Teodoro Ortiz Parra, pues algunos ya están por egresar y temen que les pueda causar algún conflicto.

Las clases se interrumpieron porque el edificio antiguo donde se encontraban se derrumbó, afortunadamente el colapso de un salón se dio cuando los estudiantes no se encontraban, pero para evitar algún accidente se abandonó el lugar.

Ortiz Parra aseguró que la próxima semana reiniciarán clases, con la promesa de que los docentes apoyarán a los alumnos para recuperar los módulos, una comisión encontró un lugar adecuado para albergar a la secundaria y los estudiantes, que son los menos culpables de esta situación por lo que ya se verá esta próxima semana a ver qué pasa.