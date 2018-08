“Siete días de Grilla”

Murió esta madrugada uno de los ocho estudiantes aporreados en las “novatadas” de la normal rural “J. Guadalupe Aguilera”. Ahora, todos los que le golpearon y quizá hasta el director, son sospechosos de homicidio.

Hoy, hacia las 4:30 horas, falleció en una de las camas del hospital del IMSS Ronaldo Mujica Morales, de 19 años de edad, y vecino del poblado 18 de Agosto, municipio de Poanas.

Ronaldo o “Roni”, como se le conocía al muchacho, falleció finalmente por la golpiza despiadada recibida en la cuestionada escuela en las afamadas “novatadas”, que es el último filtro para ingresar al plantel.

La Policía Estatal tomó ayer por asalto la cuestionada escuela y quizá a estas horas tenga detenidos a los que vapulearon al muchacho. El director Manuel de la Rosa Puentes fue separado de la titularidad mientras se aclara cómo ocurrió la “Semana de Inducción”, que es el alias de las famosas “novatadas”.

El propio director se dio a la tarea de desvirtuar en distintos medios de comunicación la realidad. Aseguró inicialmente que no hubo tal golpiza, que el muchacho pasó bien “la semana de inducción” y que se retiró a su casa en buenas condiciones, que en un momento dado fue llevado al IMSS por algunas molestias, solo que por ahí adquirió un “virus” que finalmente le causó la muerte.

“Virus” que, sin embargo, le produjo fractura del cráneo y varias otras lesiones en el cuerpo, por las que a estas alturas los encargados de tales acciones, la sociedad de alumnos, otros alumnos, quizá empleados, funcionarios y hasta directivos de la escuela pasan a ser sospechosos de homicidio.

El Gobierno del Estado ha tomado posesión de la cuestionadísima escuela, por lo que es de suponerse que pronto habrá toma de carreteras, secuestro de vehículos públicos y quizá hasta ocupación de edificios públicos.

Antes, los estudiantes de la “Aguilera” hicieron desmán y medio para protestar hasta por lo tibio del café, qué no habrá de ocurrir ahora que les han herido su orgullo al tomarles la escuela.

La intervención de la Policía Estatal bajo las órdenes de la fiscal Ruth Medina Alemán, sin embargo, obedece a las sospechas agravadas en las últimas semanas, pues no fueron uno, ni dos, sino ocho los estudiantes literalmente “aporreados” para admitirlos en la escuela.

Evidentemente existe una salvajada que cabe perfectamente en un delito de tipo penal y es justo lo que está tratando de cuadrar la Fiscalía.

Ojalá que la base estudiantil entienda que se ha excedido, que su “diversión sana y cultural” se pasó de salvajada y, lo más lamentable, que cayó en un delito perfectamente tipificado por el Código Penal por el que tendrá que actuarse contra quienes resulten responsables.

Un hombre honesto, Andrés Manuel López Obrador, por fin es Presidente Electo de México, y pronto, asumirá el mando de la nación bajo la más grande expectativa de acabar con el cáncer de la indecencia que estaba minando a la patria.

Las corruptelas por las que el país perdía alrededor de 5 mil millones de pesos al año, tienen que acabarse. López Obrador debe inaugurar los nuevos tiempos de la honestidad, y aunque no acabe con ese mal, que ponga las primeras piedras.

Tiene que terminarse con las viejas y estúpidas creencias de que “el que no transa, no avanza”.

Ojalá que los mexicanos sepamos cambiar y aportar lo que está de nuestra parte para que efectivamente las cosas cambien y se dejen de lado las actitudes cómplices de unos y de otros.

La corrupcion somos todos, dijo en infeliz pensamiento el “gran ideólogo” José López Portillo cuando, en vez de proponerse hacer algo para acabar con la indecencia, la aplaudió y la fomentó entre los suyos, familiares, amigos y conocidos, de manera terrible. Aunque así como JOLOPO pasaron otros por Presidencia de la República que dejaron hacer y dejaron pasar cuanta ratería se les atravesaba hasta llevar al país al más escandaloso saqueo en todos los niveles de gobierno.

El país es muy aguantador, han dicho otros, pero… no creemos que soporte el tamaño del atraco a que lo han sometido los políticos provenientes de los distintos partidos políticos.

López Obrador es político, viene de un partido político, pero a ese pesar, los mexicanos lo han llevado a la primera magistratura y él ha insistido que no se apartará un ápice de su propósito original de ordenar a la patria, de pacificarla y de acabar con las raterías. Más nos vale que así suceda.

Mucho escozor ha despertado la designación de los “superdelegados”, que algunos ven como contrapeso para los gobernadores de los estados dado que vigilarán y muy de cerca la aplicación de los recursos federales.

Los “superdelegados” no existían, hoy no existen, han sido ideados por Andrés Manuel López Obrador y entrarán en acción a partir del 1 de diciembre, precisamente para darle seguimiento a los dineros federales, y aunque no gusten en los estados, resultan imprescindibles para cuidarlos.

Serán una piedra en el zapato para los que tenían o tienen planes para seguir quedándose con los dineros provenientes de la Federación, eso sí, y algunos por eso están protestando bajo uno y mil argumentos.

No obstante las molestias que están ocasionando los “superdelegados”, se quedan, y se quedan porque serán el filtro final para asegurarse de la correcta aplicación de los dineros de todos los mexicanos, y en este caso, de los duranguenses.

Otro avión de Aeroméxico tuvo problemas anoche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a partir a Puerto Vallarta, lo que confirma que algo malo está pasando en la aerolínea.

Sucede el incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México 12 días después del accidente del vuelo 2431 sucedido en el aeropuerto “Guadalupe Victoria” en el que salieron con vida sus 103 ocupantes.

Anoche, el vuelo 148 que tenía como destino Puerto Vallarta, tuvo que ser desalojado cuando empezó a salir humo de la parte trasera de la nave. No pasó a mayores, cierto, pero… más agrandó las sospechas de que algo no anda bien en la empresa.

La otra vez sugerimos que a raíz de los incidentes y accidentes de Aeroméxico en sus operaciones en México y en el mundo, había llegado el momento de sentare a revisar su programa de trabajo que empezaba desde el mal trato a los pasajeros, la pérdida de equipaje, el retraso en los vuelos, etc., etc., y ahora lo creemos urgente.

Aun cuando esa idea es solamente nuestra, no de la aerolínea, de modo que… lo más probable es que esos incidentes seguirán, y que Dios nos agarre confesados, porque quién sabe cuándo será el siguiente.

Muchos creen que las locuras de Andrés Manuel López Obrador rayan en la ofensa al Ejército Mexicano al regresar a los cuarteles al personal del Estado Mayor Presidencial, pero… no está loco, tiene razón.

Y tiene razón porque fue el mismo Estado Mayor Presidencial el que coordinó y quizá ejecutó la muerte de Luis Donaldo Colosio en Tijuana. Mal haría que lo “cuidara” esa gente.

Andrés Manuel dice que a él lo cuidarán la mayoría de los mexicanos que lo quieren como Presidente de México, y que no necesitará que lo cuide nadie más y menos del EMP.

Utilizará un grupo de guardias privados para su seguridad, pues cree que no necesitará más, y como no tiene nada que le roben, tampoco considera necesario personal exagerado en dependencias y domicilios.

O sea que, hasta ahí, está cumpliendo una promesa de campaña, de quitar a tanto personal del entorno presidencial.

Los soldados que se regresen a sus cuarteles o dependencias de donde llegaron y que sean mejor utilizados en otras tareas nacionales para las que son más necesarios. ¡Bien..!!!

La triste realidad de la profesora Elba Esther Gordillo es que estuvo presa durante lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto por haberse negado a apoyarlo ya como mandatario, y no por ratera o lavadora de dinero sucio.

Un juez la liberó la semana pasada de cualquier cargo de los varios que le inventaron para ponerla tras las rejas, de modo que queda habilitada para reasumir el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Peña Nieto la quería alejada de su administración y está cumplida la encomienda.

Es que, no pocos traen el cuento de que Elba Esther fue liberada por órdenes de Andrés Manuel, cuando fue un juez federal quien le quitó todos los cargos, pero se los quitó porque no existieron. No tenía ninguna necesidad de robar o lavar dinero, pero por esas causas inexistentes la tuvieron alejada de la política por casi seis años.

Algo parecido a lo que ocurre con Napoleón Gómez Urrutia, aunque “Napito” ya va para 18 años.

Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, y encargada temporal del PRI, dice que los priistas estarán pendientes para echar abajo los excesos del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

No dijo cómo le hará, pero… están tan angostos los caminos que, ni Claudia, ni su tío, ni Fulano ni Sutano podrán atravesarse al tabasqueño. La única forma de pararlo sería matándolo, como mataron a Luis Donaldo Colosio. Y ojalá no sea una buena idea para alguien.

Los priistas, los panistas, los perredistas y hasta los independientes no lo han superado, y tienen que empezar a superarlo, porque insistir en ir contra la lógica sería avanzar en caminos tortuosos y accidentados.

Tras las vacaciones que se aprobaron este verano para diferentes áreas del Municipio, muchas de las direcciones todavía se encuentran sin sus titulares al mando, pese a que desde hace varios días debieron retornar de este “merecido” descanso.

Esto ha venido a ocasionar molestia entre la ciudadanía que va y solicita atención de los funcionarios para tratar diferentes casos, pero se encuentran con la sorpresa de que no están pues siguen en periodo vacacional, extendiéndose el permiso de dos a tres semanas por iniciativa propia.

Para colmo de los ciudadanos, como reguero de pólvora corrió la noticia de que varios regidores y funcionarios se fueron de “capacitación” a Europa, obviamente que para este paseo no pagaron con su dinero, sino se lo cargaron al erario. Esto generó aún más indignación, ya que además de ampliar las vacaciones despilfarran el dinero del Ayuntamiento en el Viejo Continente.

Esperemos y en las próximas sesiones de Cabildo los mismos directores, regidores y demás le den la cara a la gente y aclaren a qué fueron, ya que esto molesta hasta a los propios regidores de otros partidos, también que se le dé la atención debida a todo aquel ciudadano que la pide, ya que la población es la que paga esas vacaciones, gustos y viajes.

Las calles en Durango parecen de papel, ni todas las campañas de bacheo en las que se ha estado invirtiendo tanto dinero y tiempo han remediado la situación, pues basta una simple llovizna para que se vuelvan a destapar todas las malas obras que se han realizado durante la presente administración.

Desde pavimentaciones mal planeadas, alcantarillado viejo y calles solo “maquilladas” hacen que transitar por calles de la ciudad sea todo un reto para los conductores, pues a diario es estar esquivando los baches para no dañar los automóviles y evitarse el tener que llevarlo al taller.

Es increíble ver cómo calles que se jura y perjura se han estado reparando, a la primera lluvia fuerte se deshacen de manera inmediata, además de que se encharcan debido a que están mal planeadas.

Sin duda este es un padecimiento general de la capital del estado, pues no importa a qué lugar de la ciudad uno se dirija, siempre será un problema caer en los baches o pasar por calles totalmente inundadas.

Hasta el momento la Secretaría de Salud se encuentra en proceso de entrega-recepción por el cambio de directivo, por lo que el nuevo titular de la SSD, Sergio González Romero, no puede definir una cifra estimada sobre la deuda acumulada que tiene la dependencia a proveedores.

Anteriormente se mencionaba que eran 400 millones al inicio de la administración, en el mes de marzo de este año el exsecretario César Franco Mariscal había señalado que se incrementaron otros 200 millones, por lo que al momento y haciendo sumas deben ser poco más de 600 millones de pesos.

González Romero indicó que aunque no se precisa el monto, esa añeja deuda que data de gobiernos anteriores no deja avanzar en diferentes cuestiones que requiere la institución por lo que el abasto de medicamentos, insumos y servicio se ven limitados por esta cuestión.