Simeone, con todos disponibles para un partido 11 meses después

Majadahonda (Madrid), 20 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso este sábado de todos sus futbolistas, al igual que los tres días anteriores, en el último entrenamiento del equipo para el partido de este domingo frente al Villarreal en el Metropolitano, en el que tendrá a todos sus jugadores a disposición por primera vez en los últimos 52 choques, desde el 11 de septiembre de 2021, cuando venció por 1-2 al Espanyol.

Ya listos tanto José María Giménez como Felipe Monteiro, quienes se perdieron el estreno del pasado lunes en Getafe por diferentes dolencias, todos están aptos para el encuentro, los 22 futbolistas de la plantilla actual, sin incluir a Marcos Paulo, que no cuenta para el técnico argentino, pero que aún no ha encontrado una salida para esta campaña a menos de dos semanas ya del cierre del plazo de fichajes veraniego.

No hay ni lesionados ni sancionados. No ocurría tal hecho desde el citado 11 de septiembre de 2021. De entonces a ahora, el Atlético ha atravesado 35 partidos de LaLiga Santander, diez de la Liga de Campeones, dos de la Copa del Rey, una de la Supercopa de España y cuatro amistosos en esta pretemporada -un total de 52 encuentros- sin contar con todos sus futbolistas para armar el once y la convocatoria, como sí los tendrá ahora.

En principio, Simeone sólo introducirá un cambio en su alineación inicial ante el Villarreal respecto al once que propuso en el 0-3 ante el Getafe: Yannick Carrasco entrará en el equipo titular en el lugar de Saúl Ñíguez.

El resto serán los mismos, salvo sorpresa, con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, en el carril derecho; Stefan Savic, Axel Witsel y Reinildo Mandava, en el centro de la defensa; Marcos Llorente, Koke Resurrección y Thomas Lemar, en el medio del campo; y Joao Félix y Álvaro Morata, en la delantera. EFE