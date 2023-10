Socavón en calle Teresa de Calcuta, por obras en subcolector de drenaje: AMD

Empresa a cargo de los trabajos, responderá por afectaciones

La situación que se presentó en la calle Teresa de Calcuta, donde se generó un socavón que afectó a vehículos, es a causa de los trabajos que se realizan para cambiar la tubería de un subcolector de aguas residuales, informó el director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Rodolfo Corrujedo, quien señaló que la empresa que realiza estos trabajos se hará responsable por esta situación.

Agregó que desde temprano se trabaja en ese lugar, donde ya se colocaron señales, para indicar que se trata de una obra que está en proceso, que no es ejecutada por AMD, sino por una empresa particular, una constructora y la obra todavía no se recibe.

“Cualquier situación que pudiera generarse en el inter, bueno, es total responsabilidad de la empresa el hacer frente a situaciones que pudieran haberse generado, Aguas del Municipio la contrató pero la calidad la deben garantizar ellos y bueno, como tal se va a exigir”, dijo.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp