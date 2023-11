+ Catástrofe tras catástrofe en Acapulco por Otis

“La catástrofe causada por Otis debe resumirse diciendo: Se acabó Acapulco…”.

Jorge Blanco

No es exagerado decir que los efectos del huracán “Otis” en Acapulco son una verdadera catástrofe. No dejó daños, sino que prácticamente desapareció el tan famoso paraíso. Es difícil entenderlo, pero no queda de otra…..MUERTE.- Las secuelas mortales son incalculables, y los daños a la infraestructura hotelera, restaurantera, de mercaderías, etc., se los llevó el viento de más de 300 kilómetros que registró el meteorológico…..CÁNCER.- Hemos visto varios videos en los que aparece personal del Ejército Mexicano robando materialmente lo que llevaban encima decenas de damnificados. Lo vemos y no lo creemos, pero de haber sucedido fue algo impensado, decidido y ejecutado por algunos elementos, no es el común, porque el resto de la tropa está entregada a ayudar a sus hermanos en desgracia. Triste, sí, pero suele suceder…..ALTO.- Y, ante la rapiña desatada en lo que queda de Acapulco y sus alrededores, los mexicanos están pensando cómo enviar la ayuda a sus hermanos en desgracia y lo están haciendo por diversas vías. La Cruz Roja es una de las instancias que puede moverse con más libertad entre los escombros y pudiese ser la vía para hacerles llegar nuestra solidaridad en estos momentos impensados…..INCREÍBLE.- Lo ocurrido en Acapulco todavía no tiene explicación para los expertos, pero literalmente pudo evitarse algo de haberse reaccionado adecuadamente; el viento se llevó todo lo que había en las habitaciones de los hoteles. Lo único que respetó el aire fue la estructura de concreto y acero, pero lo demás se lo llevó el viento…..CALMA.- Todavía es pronto para sacar conclusiones y hallar culpables como algunos ya los encontraron en redes sociales, pero en este momento lo importante es tenderle la mano a esos hermanos nuestros. Ya habrá tiempo para analizar cómo es que los hoteles, incluyendo los fifís y los de alta alcurnia, no presentaron la menor oposición ante la fuerza descomunal del huracán, pero tratándose de las cosas, lo menos que puede uno suponer es que esos y muchos negocios más debieron resistir el paso del sorprendente fenómeno natural. Y no resistieron porque los materiales no fueron lo resistentes que se suponía y su colocación todavía fue mucho peor. No procedieron a asegurarse y asegurar a sus huéspedes como era obligado, pero eso, habrá tiempo para seguir comentándolo, sí destacar que las escenas posteriores al huracán son las mismas que se están viendo en la franja de Gaza, donde las bombas y los morteros siguen miserablemente arrasando con lo que encuentran y se dirigen a lo advertido por autoridades de Israel, tras la metralla que mató a más de mil personas en un concierto musical, que no descansarán hasta borrar cualquier rastro de Hamás en esa zona…..CORAJE.- Aunque guardando proporciones, también es de subrayar y lamentar la eliminación temprana de Checo Pérez en el Gran Premio de México. También fue una tragedia para millones de aficionados, empezando por el que escribe. Todo mundo ha publicado sus conclusiones y lamentado lo ocurrido, incluso culpando al piloto Charles Leclerc, a pesar de que el mismo Checo aceptó ser el culpable de lo ocurrido, pero advertir que ese tipo de incidentes es lo que separan a los competidores del triunfo y la derrota. Por eso el tapatío sostiene que lo volvería a hacer, porque sabe que en ese tipo de maniobras se diluye el triunfo y se afianza la derrota. Hay aficionados que no le perdonan a Sergio el final tan precipitado y lo tratan de “novato”, de “irresponsable” y otros calificativos que no van con nosotros. Checo no es ningún novato, es un competidor consolidado en la Fórmula Uno y lo ha demostrado en su paso por el circuito. Que es mejor su coequipero Max Verstapen, pues sí, y la prueba está que del tercer lugar en que arrancó lo conservó y atacó en el momento preciso para hacerse del campeonato. Quizá la desesperación de Checo por asumir el mando frente a sus paisanos y seguidores lo empujó a una maniobra riesgosa que tuvo como consecuencia la eliminación, no obstante que su adversario, Leclerc, sobrevivió al incidente en el que también pudo quedar fuera y se subió al podium. Eso es lo que buscaba Sergio, subirse al sitio más alto de la premiación y no lo logró porque le faltó la perfección a la maniobra desesperada. Lo lamentable es que al mexicano se le acerca peligrosamente el británico Lewis Hamilton, que está a 20 puntos de Checo y, de mantener el ritmo el europeo y combinar con el santo de espaldas de Pérez, en las tres competencias que le restan al circuito lo puede alcanzar y rebasar para quitarle el segundo lugar en el campeonato de pilotos que por momentos se creía asegurado para el jalisciense. Eso es lo lamentable, pero…insistimos: Checo no es ningún novato, por el contrario, es un piloto de alta gama totalmente consolidado, que compite desde los 12 años y que sabe lo que es el triunfo, pero como humano entiende que también debe admitir los riesgos que lleva implícitos la victoria. No nos confundamos, por favor…..AVISO.- Obligados por la circunstancia insistimos ante nuestros seguidores en Durango, México y el mundo que el personal real de Contacto hoy va plenamente identificado, que no tenemos cobradores, mensajeros o representantes de ninguna especie, para que no se dejen sorprender por vivales. Pero no todo son malas noticias, al menos para nosotros, pues mañana empieza el mes de noviembre, el más bonito del año, en el que tenemos que atender una serie de eventos sociales que nos ocuparán por unos días, por lo que los saludaremos de nuevo hasta que hayamos atendido esos compromisos, algunos hasta en el extranjero, para que me sigan odiando. Mientras, advirtamos para finalizar que hoy se terminan de revisar las cuentas públicas municipales, y avizoran vientos de fronda, más intensos que los de Otis con los exalcaldes que expropiaron los dineros públicos. Es todo amigos, nos vemos en la siguiente.

