Siete Días de Grilla

Son buenos los 61 mil millones de pesos que dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para la recuperación de Acapulco, aunque los expertos creen que se requerirán unos 300 mil millones.

Y, mientras funcionarios federales estimaron en 2 años la recuperación del puerto, expertos europeos en la materia piensan que se tardarán de menos 10 años.

Está confirmado que Otis pasará a ser uno de los más terribles registrados en México, dado que su fuerza de más de 300 kilómetros por hora arrasó con todo lo que se interpuso en su camino.

Y los muertos, aunque el presidente López Obrador y la gobernadora Evelin Salgado piensan que no son muchos, cada día que pasa la estimación mortífera sigue creciendo, son cientos, muchos ya recuperados y otros quedaron enterrados o desaparecidos.

Tampoco es malo que el jefe de la nación haya dispuesto la exención de impuestos por un tiempo prudente, igualmente no se les cobrará por la energía eléctrica, tampoco a los deudores del INFONAVIT y, por el contrario, se pagarán varios salarios a las familias para que aporten su mano de obra en la recuperación de Acapulco, pero… le sigue faltando a la instrucción presidencial, dado que muchos sectores productivos siguen a la deriva y sin probabilidades de mejorar su presente.

El gobernador Esteban Villegas dispuso que un equipo importante de empleados estatales vaya a Acapulco y sume su esfuerzo al de las autoridades federales para aligerar la carga.

Otros estados están reaccionando de la misma manera solidaria con nuestros hermanos en desgracia, y qué bueno. Nos necesitan y todos debemos unirnos en ese esfuerzo para Acapulco, una de las fuentes de ingresos más importantes para el país en materia turística, que al final nos beneficia a todos. A unos más, a otros no tanto, pero todos alcanzamos algo de esos ingresos, qué bueno que así estén reaccionando los gobiernos del interior. Esa solidaridad abre la esperanza y mejora las expectativas de los guerrerenses, que no deben quedarse solos.

Merece nuestra mención el gesto solidario y empático del gobernador Esteban Villegas hacia los cientos de empleados de la maquila Aptiv que cerró de la noche a la mañana sin ningún tipo de aviso o adelanto.

Es que el gobierno de Villegas sigue inmerso en el quebranto heredado y no tiene maneras de costear lo que se necesita, pero… pues quién sabe cómo le estará haciendo, sin considerar los recortes federales ya anunciados a los presupuestos autorizados por diputados y senadores.

Antes la administración estatal era, si no indiferente, por lo menos poco o nada tenía que ver con apertura o cierre de las maquiladoras que teníamos. Ahora, Esteban ha hecho suyos los problemas de esos trabajadores y ha reaccionado de forma sorprendente.

Antes, el gobernador en turno hasta cerraba los ojos cuando se enteraba del retiro de las maquiladoras, pues no era su problema, y ahora sí lo es, porque antier que cerró Aptiv Esteban de inmediato dio instrucciones para que a la brevedad sean reacomodados en otras fábricas.

Aun cuando al tiempo su equipo promotor sigue trabajando con miras a la inclusión de Durango en el “nearshoring”, precisamente para seguir trayendo nuevas fábricas a la entidad.

Es que, el “nearshoring” consiste en el establecimiento de fábricas más cerca del mercado de consumo, en este caso, de los Estados Unidos, y sin embargo se han incluido estados mucho más lejos de la frontera que el nuestro, como Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Sí, esas entidades disponen de una mejor infraestructura aeroportuaria, pensada precisamente en la posibilidad de intensificar el movimiento de las mercaderías por la vía aérea, aun cuando sigue siendo mejor opción nuestra entidad que está a cinco o seis horas de la frontera.

Una vez que terminó el proceso de revisión de las cuenta públicas municipales, estatal y de los organismos autónomos, con los resultados que se anunciaron de manera anticipada, como fue la calificación reprobatoria a las cuentas de 20 municipios y la del Gobierno del Estado, por parte de los integrantes de la Legislatura local, inicia el proceso para la solventación de las múltiples observaciones que hizo la EASE a todos los estados financieros que analizó, que es de aproximadamente 20 días, después de que fueron sometidas a votación ante el pleno del Congreso.

Es de esperarse el desfile de los alcaldes y exalcaldes, así como de su personal encargado de las finanzas, ante la Entidad de Auditoría para entregar los documentos que faltan en el caso de las observaciones de carácter administrativo, mismos que en el caso de algunas cuentas reprobadas al entregarse y verificarse su validez, les permitirá revertir la calificación negativa.

Mientras en el caso de los que tienen posibles daños patrimoniales, de las obras que se pagaron y no se encontraron, o de las que no se terminaron, o de faltantes en algunos rubros, será cuestión de esperar para conocer si se solventaron las afectaciones, algo que en algunos casos se antoja complicado, por decir lo menos, como es el caso de las irregularidades encontradas en la cuenta pública estatal, que corresponden a la administración anterior.

Lo que sigue, en caso de que no haya comprobantes o restitución en casos de afectación patrimonial, sería esperar que haya consecuencias de carácter legal, algo que desde ahora se antoja difícil, como ha sido la experiencia de muchos años, al menos en el caso de exalcaldes, ya que algunos incluso abandonaron el país para evitar un castigo, sin que se tenga conocimiento de que se hayan emprendido acciones legales en su contra, lo cual puede nuevamente suceder en esta ocasión.

La inteligencia artificial advierte, lo mismo que hace Elon Musk, que un día, no muy lejano, las máquinas harán todo lo que ahora hacen millones de trabajadores en el mundo.

No tenemos idea de qué harán entonces las personas, los profesionistas, los empleados y las amas de casa, o también harán los autos, comida y la ropa serán producidas por los robots.

Quizá lo veamos, o lo vean nuestros hijos y nietos, pero tiene que entenderse que los seres humanos estarán sobrando, que las máquinas se encargarán de todo.

Ojalá que no lo vean nuestros ojos, porque si ahora, que hay trabajo, que hay escuela y que hay deporte como para mantener activos a los humanos, qué pasará con ellos, o de qué vivirán, pues las máquinas nos quitarán la carga del trabajo.

Serán las mismas máquinas las que nos marquen el camino, las que nos digan qué hacer con nuestras vidas, y sobre todo, qué nos darán de comer. ¿La carne y los alimentos que se están produciendo en el laboratorio?

Suiza es el primer país en el mundo que está produciendo y comercializando carne sintética con el mismo sabor y la misma eficiencia alimenticia. Ahora, el único inconveniente es que la producción resulta mucho más cara que el costo de la carne natural, de modo que no hay mucho atractivo, por ahora.

Imaginamos que así será la solución del problema de los seres humanos, que tal vez no tengan que trabajar para sobrevivir, pues al ritmo que vamos lo más probable es que cada familia tenga su propia maquinita que produzca alimentos, ropa, diversión, etc., etc… Vamos bien, o nos regresamos.

Obvio que las máquinas también nos darán la facilidad de no trabajar, de no esforzarnos en nada y que tengamos todo a la mano para no andar brincando fronteras y buscando el sustento en otros lados.

Terminamos una semana fatal para los motociclistas, han muerto uno y dos por días, dentro de algo que tiene que motivar a la autoridad a hacer lo necesario para terminar con esa invulnerabilidad.

Nada más en Durango suceden las tragedias que estamos confirmando, y que hemos podido llevar a nuestros seguidores casi en vivo, como el caso de la pareja (ella embarazada) que se mató en las curvas de El Soldado.

Hay que revisar si los intrépidos que van sobre los frágiles vehículos saben conducirlos. ¿O se andan enseñando? Algo está pasando que debe atenderse a la voz de ya, antes de que siga muriendo más gente.

Es menester precisar que son muchos los muertos por motocicletazos tanto en la ciudad como en nuestras carreteras. No hay día que no tengamos que narrar desgracias de las que, por cierto, han de enterarse sus familiares.

Ofrecemos nuestro medio para utilizarlo en lo que se haga necesario para terminar con tanta desgracia. Tiene que hacerse para acabar con tanta tragedia lamentable.

Agarrón memorable el que se están dando el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego en el que el ganador pudiese llevarse o quedarse 25 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador asegura que lo único que está haciendo es pedir el pago de impuestos y el dueño de TV Azteca “abre los micrófonos para que me mienten la madre…”. Pero no puedo perdonarle a él y a nadie los impuestos que son de los mexicanos.

Salinas Pliego, sin embargo, aseguró que el cobro de impuestos, que es un tema antiquísimo, son actos de injusticia y de abusos del Estado, por eso el amparo activado, pero yo hago lo que la ley me permite y para eso está el Poder Judicial, para protegerme, pero en contrasentido, se ha atacado de manera indebida al ministro de la Corte, Luis María Aguilar, que no ha hecho sino cumplir con la ley.

Argumentó Salinas Pliego que los jueces no solo necesitan hacer su trabajo sin presiones, sino poner límites a los excesos de otros poderes. Nuestros recursos interpuestos son nada más los derechos que tenemos todos los mexicanos. “Es un derecho de todos frente al abuso del poder…”, subrayó.

Añadir finalmente la elegancia con que “El Tío Richi” se ha defendido de chairos y derechairos que también le han criticado por sus impagos de impuestos. Le mientan la madre, pero él ni se inmuta, por el contrario, los despacha con un sarcasmo en verdad envidiable.

México sorprendió a propios y a extraños al hacerse de la medalla de oro femenil en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile, al vencer a las anfitrionas un gol por cero.

Los varones, esta mañana lograron el bronce, que tampoco está mal.

Es la primera vez que se gana en esta especialidad, en la que nuestro país no terminaba de despuntar, pero… ahora lo hizo y alcanzó la gloria en forma invicta.

Nuestro agradecimiento al esfuerzo de las mexicanas, que dejaron el corazón en la cancha chilena, a cuyo representativo le faltó precisamente una portera, pues el marco lo cubrió una jugadora de campo.

Es que las tres opciones que tenía Chile para la portería son jugadoras de distintos equipos europeos que debieron reportarse precisamente el día de la final.

Las mexicanas, sin embargo, no fueron culpables de ese pequeño detalle, y por el contrario, lo aprovecharon con un gol de Rebeca Bernal, tanto que si ha estado alguna de las porteras-porteras, quizá no lo cuajan las pateadoras mexicanas.

No obstante, el hubiera no existe. México no tuvo la culpa de que las porteras hayan tenido que reportar a sus equipos profesionales en Europa y, aunque lo hizo ganando apretadamente, hizo bueno el adagio que precisa que: Vale más un apenitas que un posible.

Sergio “Checo” Pérez tendrá en sus manos amarrar o asegurar otro poco el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Saldrá en tercer lugar, y su competidor por ese trofeo Lewis Hamilton partirá en quinto.

Esta mañana, el mexicano se hizo de otros tres puntitos que pueden serle definitivos en su pelea con el británico.

Max Verstapen, el compañero del mexicano en Red Bull, saldrá primero y Lando Norris en segundo. Ayer, Checo tuvo una buena tarde, mejoró sus tiempos y se coló hasta los primeros lugares de la arrancada.

Aun así, tendrá una competencia fiera con el británico que saldrá a cazarlo, alcanzarlo y de ser preciso rebasarlo, solo que el mexicano estará ahí para impedirlo y asegurar otro poquito el segundo lugar de pilotos que está amarrado por Verstapen que le saca el doble de puntos.

Ese es el principal atractivo del Gran Premio de Brasil en Interlagos, cuyos puntos tanto de Checo como de Hamilton marcarán el rumbo definitivo por ese ansiado subtítulo.

Mucho de lamentarse la descalificación del duranguense Fernando Martínez en la prueba de los 5 mil metros y que aparentemente había ganado por una milésima de segundo.

El santiaguero estaba celebrando cuando fue comunicado de la descalificación ante supuesto desplazamiento del mexicano al segundo lugar, el norteamericano Kasey Knevelbaard, que así pasó a ser el campeón.

Fernando dijo no admitir el criterio de los jueces, pero terminó aceptando la descalificación justo cuando se creía retenedor del título panamericano.

El duranguense, para variar, se quejó del nulo apoyo de las autoridades deportivas mexicanas encabezadas por la exatleta Ana Gabriela Guevara y adelantó que a ese pesar irá a París el año próximo a tratar de hacer el mejor papel posible en la prueba en la que ha ganado muchos trofeos.

Un gustazo enterarnos del debut profesional en el arbitraje futbolero mexicano de Camila Corral Monárrez. La conocimos casi desde que dio sus primeros pasos y ahora…

Ella coincidirá con el otro duranguense sensación en el silbato Joel “Pequitas” Mendoza, que es un árbitro que sin duda lo trae en las venas, pues pita desde que tenía seis años.

Camila y Pequitas verán su debut esta tarde en la tercera división cuando se enfrenten Club Calor y San Pedro, en Gómez Palacio, Dgo…

Vayan desde acá nuestras mejores intenciones y las buenas vibras para Camila y Pequitas, que amenazan convertirse en grandes de la impartición de justicia sobre la cancha.

