Tercer Ojo

¡Que nadie se meta!, solos se destazan los “morenos”

El proceso para seleccionar candidato en los 9 estados fue una verbena

Este pasado fin de semana se registró el proceso de selección de los 9 candidatos y candidatas para defender la cuarta transformación, mismo que se convirtió en una verdadera verbena, hubo de todo, desencantos, sorpresas y algunas desilusiones. Por más democrático y unido que se pretenda hacer el partido, su dinámica de selección generará siempre rupturas, todos quieren.

Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México fueron las selecciones que se realizaron, donde en algunos casos, según dicen los que saben en cada escenario, no representan la mejor opción para la entidad ni el perfil más competitivo.

En algunos casos fue la cuota de género la que definió quien sería su candidata, siendo como ejemplo en la Ciudad de México y Jalisco donde en la primera opción quien ganó la encuesta fue Omar García Harfuch, resultando al final Clara Brugada como la el perfil seleccionado por la equidad de género, a lo que muchos opinaron fue enviada para perder, así como el fundador de Morena en Jalisco Carlos Lomelí, resultando al final Claudia Delgadillo la ungida.

La realidad es que el proceso de selección de los morenos, aparte de maratónico, no es bien visto por los “opinólogos” nacionales, quienes incluso lo han reducido a un verdadero circo ya que todo prácticamente está definido previamente, como lo mencionó molesto Antonio Pérez Garibay, mismo que durante entrevistas mencionó que dos horas antes “alguien muy importante” les avisó que ya todo estaba definido y no había más que hacer, por lo que rápidamente abandonó el proceso que llamó de simulación.

Precisamente por estos sin sabores es que muchos en política han optado por no intervenir en Morena para mermar o debilitar a esa fuerza partidista, ya que simplemente al interior no pueden con sus ambiciones y procesos que terminan viciados de origen. Así el ejemplo de Mario Delgado, presidente de Morena quien comentó respecto a la solicitud Marcelo Ebrard para impugnar la selección de candidato, con la que no fue favorecido, reconociendo que hubo irregularidades pero eso no significa que se repondrá el proceso de selección.

Aunque tras este tipo de selección de perfiles se cansen en decir que genera unidad y se fortalece el partido del presidente, en la realidad esto no es así, todos quieren y sienten que la merecen pero al final un dedo o mano mágica es quien define a los perfiles que habrán de perpetuar, o no, la hegemonía obradorista para el proceso 2024 donde se acabará el empuje que tuvo en su momento el López Obrador al momento de llegar a la silla, entrarán en su realidad pues.

MIRADA A LA IZQUIERDA

Fueron cuantiosas las precipitaciones para todo el estado durante el pasado fin de semana, más de 30 horas de lluvia sin cesar y que trajo consigo un importante refresco para todo el estado, que sumado a las bajas temperaturas, dando así una bocanada al campo duranguense.

