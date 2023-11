Siete Días de Grilla

Nearshoring es desarrollo, progreso y mejoras para todos en el breve plazo, pero Durango está rezagado respecto a otros estados en esa inercia, tiene que reaccionar rápido para ir por las grandes marcas del mundo.

Hay quienes valoran el nearshoring como una verdadera “bendición”, pues lleva efectivamente desarrollo, progreso y mejores condiciones de vida a todos, a la economía general, a la familia, sobre todo. Tenemos que meternos a esa sinergia por las grandes firmas.

Organizado por El Financiero y Coparmex, se realizó esta semana el foro especializado en la materia en el que participaron expertos en las áreas comercial, industrial, bancaria y de gobierno en el que se hallaron importantes puntos de convergencia.

El problema es que para meter a Durango en la pelea por las grandes inversiones requiere dinero, mucho dinero. Todo el dinero posible, de lo contrario se ve complicado cambiar la difícil situación.

El gobernador Esteban Villegas fue uno de los invitados al foro denominado Nearshoring Talks 2023 celebrado en la Ciudad de México con la participación de los mejores expertos en el plano internacional.

El mandatario pudo enterarse del complicado panorama que tiene frente a sí para sumar a Durango entre los estados atractivos para la inversión.

Nuestra entidad tiene y de sobra terrenos, caminos, agua y muchos otros ingredientes que la hacen única para la inversión, pero… nos falta el dinero para igualar o superar la oferta que debe hacerse ante los grandes inversionistas.

Entre los promotores del foro, hay que anotarlo, participó Grupo Banorte, que anunció todo su capital para impulsar los grandes proyectos en las entidades para que puedan pelear con mejores ofertas por las grandes marcas, las grandes industrias.

Ojalá el mandatario estatal le tome la palabra a Banorte y de inmediato empiecen a levantarse las grandes naves industriales para ofrecerle a los inversionistas que, cíclicamente, están inmersos de nuevo en una fiebre por acercar las fábricas a los mercados, fenómeno que, se subrayó en el foro, se produce cada cien años, por tanto, nuestro estado debe acelerar el paso y alcanzar o tratar de alcanzar a otras entidades que no tienen lo que sí tenemos nosotros, mucho terreno, mucha agua y muchas ganas de progresar.

Padecemos también la falta de conectividad, de más rutas aéreas, de más y mejores caminos, de mano de obra especializada que no están preparando en las escuelas, etc., etc…

El día que entendamos el nearshoring, ese día Durango empezará a apuntar hacia otros horizontes y nuestro nivel de vida empezará a tomar el vuelo que se le ha negado por muchos años.

Nearshoring es facilitar a los inversionistas su instalación cerca de los mercados de consumo y Durango está mucho más cerca de los Estados Unidos. Tiene un potencial inmejorable comparado con Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Ciudad de México.

Tiene nuestro estado el espacio, agua, terrenos suficientes y de sobra para traer cualquier marca, por importante que sea, el problema está en cautivar a los inversionistas.

Otras entidades están invirtiendo todo para motivar a los empresarios y ahí nuestra entidad va a tener otro gran conflicto, pues no tiene el dinero para ofrecer la infraestructura que demandan los empresarios, como sí están haciendo Jalisco, Nuevo León y otros.

Una vez el bien recordado Armando del Castillo, cuando decidió entubar la acequia grande y fue objeto de interminables críticas, las acabó cuando dijo: “Hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga…” y acto seguido arrancaron las máquinas la obra que vino a cubrir la antigua acequia que hoy es el bulevar Dolores del Río.

Entonces, Don Armando, adelantó: Un día me lo van a agradecer, porque es una obra urgente para Durango y, sí, sí se le ha agradecido, solo que… él ya no está para verlo.

Pues así, Esteban Villegas debe entrarle al nearshoring, endrogando a la entidad, pero que salga del círculo vicioso en el que no se avanza porque no tiene dinero. Ahí está la oferta de Banorte, que la aproveche aunque se endrogue a la entidad, pero que dejemos de ser el Chiapas del norte y mientras más pronto, ¡mejor..!

El nearshoring es una fiebre desbocada en la que los estados están inmersos en una carrera por ofrecer mejores atractivos para los inversionistas, aunque la Federación no piensa de la misma manera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es de la idea de no regalarle nada a los grandes empresarios, mucho menos impuestos y la postura presidencial choca y seguirá chocando con las urgencias que obligan a los estados a darle todo lo posible a los inversionistas para que traigan sus fábricas y sus fuentes de empleo.

Murió esta semana el doctor José Antonio Rincón Arredondo, socio de Grupo Rincón, que conocía como el que más precisamente el “nearshoring” por el que llegaron a la entidad distintas empresas manufactureras.

Lamentable la pérdida para la familia Rincón Arredondo, pues se va uno de los impulsores del progreso de la entidad, aun cuando su legado del desarrollo ha quedado tatuado en quienes le sobreviven, de forma que el avance no se detendrá.

El doctor Rincón Arredondo dejará un gran hueco en la economía estatal a la que siempre colaboró desde diferentes posiciones en los distintos colectivos empresariales de la entidad.

Fue muy generoso el doctor Rincón con su estado natal. Eso es lo que le queda a deber Durango que tal vez nunca podrá corresponderle.

Subrayábamos el nearshoring, sus pros y sus contras, en que tenemos más contras que pros, cuando anuncian el cierre de una maquiladora más con la desaparición de cien fuentes de empleo.

Empeoran nuestras circunstancias. La urgencia es mayor para nuestro estado, porque no tenemos las condiciones más favorables posibles, sino todo lo contrario.

La prueba está en que de los cien trabajadores que quedan a la deriva tras el cierre están buscando fábricas para reacomodar a una parte de los obreros, pero a los otros no habrá dónde ocuparlos.

Ahora más que nunca se justifica el endeudamiento de la entidad. Ojalá que nuestros diputados estén a la altura y respalden a nuestro gobernador autorizándole los créditos bancarios que se necesitan. Urge ese endeudamiento, de lo contrario seguiremos condenados al rezago, al estancamiento que no cabe, que no debe convencernos.

El Servicio Meteorológico Nacional está avisando que el próximo martes pasará por Durango un lapso adverso que puede llegar hasta la nevada y sus consecuentes bajas temperaturas.

La naturaleza no tiene palabra de honor, puede fallar y, en un momento dado, es preferible que falle, que no llegue, pero tenemos que prepararnos para evitar consecuencias lamentables.

El SMN avisó oportunamente sobre el huracán que azotó Acapulco, pero pocos se percataron de la gravedad del asesino que se acercaba, de ahí las consecuencias desastrosas para las que nadie se protegió.

Ojalá que la amenaza que tenemos en este momento la valoremos tal cual y que no demos espacio a una sorpresa como la de Acapulco.

Cruzamos por otro fin de semana en el que ojalá todos salgamos como entramos y que no tengamos que lamentar nada. Es cierto que todos traemos marcada la raya, pero lo peor es que nos pongamos en el rayadero.

Vale el comentario en virtud de que los últimos fines de semana hemos detallado una serie de hechos en los que ha muerto mucha gente en accidentes que pudieron y debieron evitarse.

Entre los percances más lamentables son los de los motociclistas, que no terminan de entender la fragilidad humana, que el cuerpo muere con cualquier golpe, y no se diga en accidentes más aparatosos en los que nuestra estructura corporal no resiste gran cosa.

Sin embargo, en estos días los jóvenes se aceleran y se exponen sin ninguna necesidad. Le aceleran al vehículo en que van y luego vienen las consecuencias.

No queremos narrar ninguna desgracia, no queremos ser el vehículo por el que se enteren los familiares por la muerte de alguien, pero por desgracia la muchachada toma los riesgos sin ninguna consideración.

Hay temporadas en el año en las cuales parecen incrementarse de manera poco usual algunos de los problemas que afectan a la sociedad en general, sin que haya una explicación precisa y tampoco acciones que permitan no solo frenarlos en el momento que se presentan, sino evitar que se manifiesten de nuevo en el futuro, como es el caso que se presenta actualmente en la entidad con temas como los feminicidios registrados en los últimos días, los suicidios, los accidentes vehiculares, entre otros, que parecieran multiplicarse en fechas recientes, sin que haya una razón específica para este comportamiento y sin que se definan acciones concretas para frenarlo, que den resultados en un corto plazo.

Esto no quiere decir que las autoridades no reconozcan esta situación y que no informen sobre estrategias para atender no solo el problema, sino los factores que lo causan, pero el aumento en los casos de violencia familiar, feminicidios, suicidios, accidentes, entre otros, refleja que las acciones realizadas no son suficientes, que algo falta para prevenirlos.

Sin dejar de lado que las acciones de las instituciones gubernamentales encargadas de atender estos temas puedan ser insuficientes, es necesario también reflexionar en la responsabilidad de la sociedad ante estos problemas y la participación que como ciudadanos tenemos tanto en la concientización como en la prevención para evitar casos que resultan alarmantes, pues como lo ha señalado la diputada Marisol Carrillo, al referirse a la violencia contra las mujeres, sin la participación de todos será muy difícil detener el aumento de este fenómeno, así como de los otros mencionados anteriormente.

La disputa del segundo lugar del campeonato de pilotos entre Sergio “Checo” Pérez y Lewis Hamilton podrá decidirse este domingo en Las Vegas. El británico ve complicado alcanzar y rebasar al mexicano.

Son 32 puntos los que separan a uno y otro, lo que habla de la grandísima posibilidad de asegurar ese subcampeonato. Checo llega con 258 unidades, por 226 de Hamilton. Max Verstapen ya aseguró el título hace mucho con 524 puntos.

El mismo Hamilton admite que para arrebatarle el segundo puesto a Checo tendría que subir dos veces al podium en segundo lugar y que Pérez no sume nada, algo absolutamente improbable.

No obstante que México llegó a Honduras plagado de estrellas, acabó tragando camote con dos goles que lo dejan en complicada situación en la eliminatoria para la Copa América 2024.

Ayer, Honduras hizo la chica al vencer a México 2-0, no obstante que los pronósticos favorecían enormidades a los centroamericanos. Los niveles entre uno y otro equipo no se discutían antes del encuentro, pero… hay malas tardes.

