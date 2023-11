+ Arrancaron las campañas hacia la Presidencia

+ Sheinbaum con ventaja, pero nada definitivo

+ Milei ganó en Argentina; valieron las encuestas

+ Acá, todo dependerá de aciertos y de fracasos

+ Más complejo de lo que se creía el nearshoring

“Las encuestas no sirven para ganar una elección…”

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Arrancaron las precampañas hacia la Presidencia de la República con una ligera, pero natural ventaja, de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez y Samuel García. Veremos quién convence más a los mexicanos…..ARRANCAN.- Tendremos de todo, como en botica. Verdades, medias verdades, mentiras; ofertas, unas viables, otras absurdas como esa de construir puentes hacia la nada y sobre la nada u ofrecer lo imposible con el afán de convencer a la gente…..FUTURO.- Los morenistas creen que los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador volverán a votar por Claudia en automático, aunque la realidad está por verse, pues hay muchos decepcionados y no creemos que vuelvan a equivocarse…..NÚMEROS.- Afines al Movimiento de Regeneración Nacional están contando con esos votos y, la realidad no es así. Si son inteligentes tienen que partir de cero y avanzar con los aciertos de Sheinbaum. Xóchitl también quedará sujeta a lo que ella vaya consiguiendo. Sobre Samuel podemos decir que parte de muy abajo, y que antes de pensar tan a lo grande debió reconocer el fracaso de sus planes de seguridad en Nuevo León. Los regiomontanos están arrepentidos de su elección y, aunque piensen igual que los morenos, que los que lo eligieron volverán a votar a su favor, a la hora de la hora puede cambiar todo…..BILLETES.- Sin desconocer que, como dicen, que solamente el amor y el dinero son inocultables, y pues, si Sheinbaum tiró la casa por la ventana cuando buscaba ser “coordinadora de bases”, no candidata a la Presidencia, qué no hará ya en la candidatura, aun cuando…no todo es dinero. Si el dinero no se gasta bien, si no se invierte bien, no sirve. Y mientras más se derroche, al final obtendrá un efecto contrario y los votos se irán a otra parte, al más o a la más débil. Acaba de pasar en Argentina, donde Sergio Massa gastó un mundo de dinero, al fin encargado de las finanzas del gobierno, se mandó. O no planificó bien el gasto y acabó mordiendo el polvo ante el locuaz Javier Milei…..TEMORES.- Advertir que, según las encuestadoras, Massa le llevaba como 60 por ciento de ventaja a Milei un día antes de las votaciones y el domingo la realidad le pegó en la cara a todos los que creyeron en esos números, que pensaban que porque Sergio tenía todo el dinero del gobierno arrasaría, y nomás no sucedió. Milei, con locura y media lo desplazó de manera por de más dolorosa para el ala izquierda de Argentina, para el peronismo sobre todo, que visto queda pasa a mejor vida o de menos empieza su extinción. Todo dependerá de lo que consiga, de lo que logre el nuevo presidente argentino en su administración. Encontrará un gobierno quebrado en el que deberá hacer de tripas corazón, acertar en sus decisiones, de lo contrario, debut y despedida. Hay quienes piensan que los argentinos se dieron un balazo en el pie, y que futbolísticamente puede considerarse el error de los votantes como un autogol doloroso…..REALIDAD.- Advertir que entrar a las “ligas mayores” del nearshoring de ninguna manera será cosa fácil para Durango. El gobernador Esteban Villegas trae ya un panorama completo de la realidad y las muy escasas posibilidades que tiene nuestra entidad para entrar a la disputa de las más de 400 grandes fábricas chinas que están buscando funcionar cerca de los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo para abaratar costos de producción y de traslado. El pasado fin se semana se celebró en la Ciudad de México un foro en el que se revisaron los detalles de la inmejorable perspectiva que viene, solo que otros estados ya se le han adelantado a Durango en sus ofertas para atraer a los grandes inversionistas, eso lo constató el gobernador en su calidad de invitado especial. Lo lamentable es que entre los grupos empresariales mexicanos que están moviendo el nearshoring poco o nada consideran a nuestro estado en ese boom económico que viene a México…..REACCIÓN.- Esa es la razón por la que el gobernador Villegas pedirá a los diputados le acompañen en la aventura que está por tomar Durango para meterse a la pelea de las grandes marcas. Es que, se trata de un esfuerzo conjunto, al unísono y con un mismo objetivo en el que confluyan los distintos sectores sociales. De otra forma, el que tengamos terreno de sobra para el establecimiento de las grandes plantas no sirve de mucho. Es necesario e ineludible todo un proyecto de crecimiento en el que se considere una canasta de incentivos para ofrecer a los inversionistas, y para confeccionar esa canasta todos debemos estar en la misma sintonía. Sintetizando, no está fácil la empresa que se ha echado a cuestas el mandatario, pero no hay mejor lucha que la que no se hace y obligados estamos a pensar en grande para alcanzar las cosas grandes…..ALERTAS.- El Servicio Meteorológico Nacional advierte de un retraso de horas para la llegada de la tormenta invernal inicialmente pronosticada para este martes. Ahora reclasifica las cosas y avisa que las bajas temperaturas con nieve y agua nieve pudiesen llegar el próximo jueves. Hay que extremar cuidados para no llevarnos una sorpresa y no ignorarlo porque nos puede resultar caro. Es todo esta tarde, nos vemos mañana o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todo los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

