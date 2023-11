Siete Días de Grilla

Inició la campaña política que traerá un nuevo presidente o presidenta de la república, un nuevo Congreso de la Unión; nueve gobernadores de otros tantos estados y miles de posiciones en todo el país.

Ojalá que los políticos que están en la búsqueda de algún cargo de los que se disputan hagan su campaña sin entrellevar o sin inmiscuir a la sociedad que tanto ha sido lastimada por los prometedores profesionales.

Dios quiera que las competencias en marcha no vengan a incidir en los distintos círculos sociales y que, al final, en junio, sea la voluntad del pueblo la que impere por sobre cualquier disputa.

La historia está plagada de procesos electorales en los que al final unos lograron sus objetivos, pero dejaron a una sociedad no solo dividida, sino enfrentada, y eso no debemos permitirlo.

Ojalá que el pueblo escuche a los candidatos, los valore y decida en las urnas, pero que el día que concluyan las votaciones todo mundo se regrese a su actividad cotidiana y que deje a los políticos que sigan enfrascados en sus peleas.

Eso es lo que pretende un proceso electoral, nominar representantes o gobernantes por la vía mayoritaria y no por la acción del pueblo en terrenos no electorales.

Hagamos votos para que todo salga bien, que no se pierda el orden y mucho menos la paz, que se peleen los políticos, pero que no nos arrastren a sus peleas en las que somos absolutamente inocentes.

Los partidos políticos se están pegando hasta con la mano del metate por las posiciones. No obstante que mayoritariamente juraron aceptar la decisión final los no elegidos andan buscando dónde acomodarse.

Asistimos a la feria del cinismo en donde no hay convicción, tampoco ideas y mucho menos cariño por los colores del partido. Lo llevan tatuado en su mente hasta que les comunican que no fueron elegidos.

Es algo, sin embargo, común en México, en Durango, donde sin el menor escrúpulo alguien se cambia de chaleco como quien cambia de calzones, pero así son, no los vamos a hacer que piensen de manera diferente.

Hay casos contados en donde los “perdedores” terminan mordiendo el polvo y tragando sapos y popó sin hacer gestos, como el triste episodio de Marcelo Ebrard, quien gritó muchas veces que no buscaba un cargo, sino la Presidencia de México, y ese cargo parece reservado para alguien más que no es él.

México se desayunó este sábado con la zacapela registrada en Jalisco, en el camino a Colima, por la detención del importante capo conocido como “El CR”.

Muchos caminos que confluyen a Guadalajara están colapsados, y se teme que otros del país pasen por el mismo caos. Temen que haya más detenciones y muchos están preparándose para la resistencia.

En los Estados Unidos, nos consta, privan temores de que el día menos pensado ocurra algo parecido al S-11, o las masacres indiscriminadas en cualquier lugar en las que está muriendo mucha gente.

No es bueno lo que ocurre en México y nuestro vecino país, pero… es lo que tenemos y debemos acomodarnos, porque no hay para dónde hacernos.

Fechas vienen y van, igual que marchas, manifestaciones, protestas de todo tipo, desde pacíficas hasta violentas, siempre en exigencia de poner un alto a la violencia contra las mujeres en el país, aunque se trata de un problema que se presenta a nivel mundial, sin que hasta el momento se logren resultados significativos para beneficio de la población femenina, que en el caso de México y Durango representa más del 50 por ciento de la población.

Los discursos de los gobiernos que hablan de acciones para enfrentar esta situación, que indican resultados y apoyos a las mujeres contrastan con la dureza de los datos estadísticos que hablan de los índices de violencia que prevalecen en contra de ellas, ya sean niñas, jóvenes o adultas, como se puede observar todos los días en las secciones policiacas de los distintos medios de comunicación, que reportan muertes violentas y agresiones de todo tipo, aunque hay que reconocer que hay muchos casos que no son reportados ante las autoridades.

Los programas gubernamentales reflejan resultados que parecen insuficientes ante el problema que representa la violencia de género en el país, a lo cual se suman las limitaciones en la asignación de recursos, en algunos casos como el de Durango ante la situación financiera del gobierno estatal, en otros la falta de voluntad como sucede a nivel federal, sin que otras acciones como las reformas a las leyes parezcan tener un mayor impacto.

Ante este problema hace falta no solamente una mayor acción gubernamental, sino una participación más decidida de la sociedad en general, que va desde el reconocimiento a la gravedad del problema, hasta una mayor concientización para que quienes sufren violencia puedan reconocerlo, pero aun más, que puedan dar el siguiente paso y tomar acciones para detener esta situación.

Sin duda, este mes en el que se recuerda la lucha por una vida sin violencia para las mujeres, deja ver que aún hay un largo camino por recorrer, tanto en prevención como en la erradicación de este problema.

Nada vendría mejor para los seres humanos como el cese al fuego definitivo tanto en la Franja de Gaza como en Ucrania. En ambos casos están perdiendo por mucho los más vulnerables.

Joe Biden, el principal patrocinador de Israel, abre la esperanza de que la paz sea más duradera.

El mandatario norteamericano expuso ayer la posibilidad de que Israel cese las hostilidades hacia Hamás, aun cuando las partes insisten en mantener la ola de terror en la que han pagado miles de civiles.

Lo mismo ocurre en Ucrania, donde el gobierno de Rusia se ha aprovechado de la vulnerabilidad de Ucrania y para el mundo no sería sino un buen regalo de fin de año. Ojalá que una señal divina ilumine a las partes y termine la confrontación.

Aunque pareciera que como mexicanos ya hemos visto todo ahora sale la diputada federal María Clemente García Moreno a impulsar una ley que obligará a pagar vivienda gratuita, puestos directivos, cirugías plásticas y reconstructivas, tratamientos hormonales y una serie de derechos especiales a integrantes de la comunidad trans en México.

Este planteamiento está fuera de la realidad, pues ni por ser trans, ni por ser pobre, ni por ser nada el gobierno debe pagar absolutamente todo lo que quieran algunos cuantos que se escudan en sus preferencias para sacar provecho y hacer exigencias o pedir subsidios innecesarios.

Los únicos subsidios que debe haber por parte del gobierno son en cosas muy específicas, como en el caso de los niños abandonados o con cáncer, personas mayores y personas físicamente y mentalmente incapaces de trabajar, entre otros, pero pagar cirugías y tratamientos sumamente costosos y además sin un filtro real para determinar quién realmente es trans y quién lo hace por moda sí es algo irreal y difícil.

Si esto llegara a aprobarse al rato va a salir la propuesta de una ley por parte de los diputados hombres pidiendo que sea obligación del Estado pagarles la borrachera y la carnita asada cada fin de semana a todos los varones trabajadores, hasta que el gobierno les dé para mantener a la querida a todos aquellos casados que tengan doble casa.

Las mujeres aprovecharían también para pedir por ley el pago de cirugías estéticas, cirugías plásticas para estar bien “buchoneadas”.

Anteriormente para llevar a cabo una transformación o cambio de sexo la persona tenía que estar en evaluación psicológica y luego le hacían una prueba de vida que consistía en vivir como mujer y hacer todo como mujer durante dos o tres años, este filtro permitía encontrar falsos positivos, por ejemplo hombres de 30 años con bigote de vikingo que dicen ser mujeres.

Por lo que esta propuesta de la diputada María Clemente apenas salió y ya está destinada al hoyo y es desaprobada por muchos que prefieren que sus impuestos se usen en ayudar por ejemplo a los niños con cáncer que no eligieron padecer eso y simplemente quieren vivir, en cambio las ocurrencias de los “otros” es puro capricho que los demás no tienen por qué pagar ni cubrir.

La duranguense Mónica Rosa Irene Palencia Núñez recibió ayer la nacionalidad boliviana para poder asumir el Ministerio del Interior en el nuevo gobierno que encabeza Daniel Noboa Azin.

La nueva ministra de Bolivia es hermana de la siquiatra y regidora Martha Palencia Núñez. Hijas del bien recordado y culto Héctor Palencia Alonso, quien durante muchos años fuera coordinador cultural de distintas instancias de gobierno en Durango.

Mónica, abogada de muchos años de Noboa, así pasará a ocupar el cargo más importante después del presidencial. Será la mano derecha del mandatario boliviano quien asumiera el jueves pasado.

Palencia Núñez vive en Guayaquil desde hace muchos años, cuando se trasladó a continuar su preparación profesional. Obtuvo la maestría en derecho penal, en derecho internacional y es maestra en la misma materia.

Hasta ahí todo bien, pero… resulta que el nuevo gobierno ha tomado posesión de una administración virtualmente destrozada, copada por la violencia y la inseguridad, además de encontrar un gobierno virtualmente atado de manos en materia económica que por lo mismo no puede aspirar a muchas cosas.

Ojalá que el destino tenga preparado un buen futuro para nuestra paisana que desde el próximo jueves será virtualmente la vicepresidenta de Bolivia, pues el cargo que ocupará es el segundo en importancia de la nueva administración.

Igual como la Iglesia Católica da a conocer a falsos sacerdotes, así la Secretaría de Educación en el Estado debía hacer un tendedero con los profesionistas balines que de la misma manera desplazan a verdaderos profesionales.

Es que entre muchos de esos “profesionistas” sin estudios hay catedráticos, dirigentes y hasta funcionarios en distintas instancias de gobierno. Y, según dicen, está socorrida la parroquia con “maestros”, “sacerdotes”, “médicos”, “ingenieros”, “abogados” y todo tipo de “conocimientos” abrevados nadie sabe dónde.

Urge que Guillermo Adame haga un tendedero o de perdido anuncie a los primeros 10 profesionistas “balines” que en su mayoría tienen títulos de hule o el sello de alguna de las asediadas imprentas de Santo Domingo, en la Ciudad de México.

Es que hay casos en que hasta se han colado a maestrías y estudios superiores sin tener la más mínima capacidad, cuando en esos niveles de estudio se requiere que el catedrático cuente con títulos mayores o de niveles superiores a la clase que imparten.

Tiempos van, tiempos vienen y una de las grandes víctimas de esos “errorcillos”, la Universidad Juárez del Estado de Durango, sigue cargando con una nómina abultada de “vividores” con título.

Y esos “maestros” son los que más daño han causado a las distintas escuelas universitarias al permitir que sus “cátedras” sean de una o dos clases por semana y asunto resuelto.

Obviamente, muchos “maestros” incapacitados para hablar de las distintas materias, carecen de los elementos como para hacer verdaderos exámenes a los muchachos, pues nunca les enseñaron nada.

Aunque, consuelo de pentontos, pero si eso pasa en la UJED, imaginen lo que sucede en las escuelas particulares que, como decíamos recientemente con la muerte de Luis Ángel Martínez Díez, esas escuelas son verdaderos “jardines de adultos” en donde pasan los que están al corriente en su colegiatura, decía el desaparecido amigo.

La que anda toda triste y apachurrada es la regidora de Movimiento Ciudadano, Martha Palencia, ya que afirma que el aguinaldo de diciembre no le alcanzará ni para el ponche, debido a que los sueldos no son buenos, incluso el salario de los regidores. Ya que afirma que si un edil “hace su trabajo bien no le queda nada”.

Lo que ella no dice es que el trabajo de un regidor no se compara con un simple asalariado, obrero de maquila o peón de la construcción que se friegan bien y bonito toda la semana.

La mayoría de regidores van cuando quieren y los días que quieren, es común que anden de cotorreo o de paseo en eventos oficiales, porque cuando la ciudadanía va a buscarlos para diversas demandas o necesidades las oficinas lucen solas, por lo que tampoco cubren la jornada de 8 horas como lo hacen normalmente empleados de oficinas, comercios y restaurantes.

Ni hablar del buen sueldo que perciben y que muchos en Durango ya quisieran, un promedio de 20 mil pesos a la quincena, serían 40 mil pesos al mes y 480 mil pesos al año. Aparte del mísero aguinaldo de 40 mil pesos que reciben en diciembre.

Si ella se queja que recibe 40 días de aguinaldo, más vales y compensaciones, qué dirá la población. Por algo llevan años en la política, peleándose el puesto cada que hay elecciones y no trabajando normalmente como hacen miles de duranguenses.

Por eso se eternizan brincando de hueso en hueso los grillos políticos, ya que si el partido no los apoya en sus ambiciones pues se van a otro en medio de berrinches, lo que es vivir de la chichi… ¡Durango no te acabes!

Insisten en hacer escándalo los dirigentes del futbol hondureño tras la eliminación de su Selección frente a la de México, no obstante que en el video puede confirmarse el tiempo que pasó en el suelo el equipo centroamericano, más de 12 minutos reales.

El tiempo añadido, lo que pelean los hondureños, fue oportunidad para los dos, que no los hayan aprovechado los centroamericanos es su rollo, pues se la llevaron siempre en el suelo.

Tenían todo para ganar. Era cosa de hacer un golecito para obligar a México a hacer cuatro goles, pero el director técnico del equipo catracho, Reinaldo Rueda, los mandó a hacer tiempo durante los 90 minutos. El silbante nada más repuso lo que se dejó de jugar, y eso es fácil confirmarlo.

Sin embargo, los dirigentes hondureños ven “cosas raras” en las que se sospecha que para el futbol organizado era mil veces preferible permitir la clasificación de México antes que Honduras, algo que nadie manejó, que nadie pidió y que nadie concedió.

La carrera de Abu Dahbi será mero trámite para el equipo de Red Bull, pues cualquiera que sea el resultado será meramente anecdótico, no modificará el rumbo del circuito.

Sergio “Checo” Pérez correrá sin presión, algo que pudiese obrar a su favor, pues gane o pierda ya no perderá el segundo lugar de la competencia de pilotos que desde hace mucho aseguró su coequipero Max Verstappen con más del doble de puntos.

El mexicano, en todo caso, pudiera sumar y alargar su distancia con el británico Lewis Hamilton, o en un momento dado lo único que puede suceder es que el europeo acorte distancia pero no podrá alcanzarlo nunca.

