+ Hora de parar el saqueo en los municipios

+ Alcaldes creen que se ganaron la lotería

+ No han cuidado los recursos públicos

+ Tienen que afilar dientes los señores diputados

+ Milei, loco, loco, pero nadie ha rebatido su tesis

“Los políticos son los únicos que han progresado, los demás hemos empobrecido…”

Javier Milei

Tanto en Nazas como en Mapimí, Pueblo Nuevo, y muchos otros municipios, los que los dirigieron creyeron haberse sacado la lotería y nunca entendieron que eran dineros públicos, sagrados, que bajo ninguna razón debieron tocar…..ACCIÓN.- El Congreso del Estado ha comprobado que tanto los alcaldes como sus colaboradores se fueron grandes y fingieron demencia o se confundieron sin malicia y transfirieron los dineros a cuentas de sus familiares y/o a sus cuentas bancarias …..ALTO.- No es nuevo esto del saqueo a las arcas municipales, ha sido pan de todos los días en muchos años. Los alcaldes pronto se confunden creyendo que se sacaron la rifa del gordo sin haber comprado cachito y llegan a la alcaldía a cometer toda suerte de tropelías contra los dineros públicos…..APROBADO.- Qué bueno que los legisladores se han propuesto desterrar esa penosa y lamentable actitud en la que las autoridades municipales nunca entendieron que nada más eran los coordinadores de los recursos y en un momento dado representantes del pueblo…..ADIÓS.- Los legisladores deben convencer a los alcaldes y sus colaboradores para que se conduzcan con honestidad y rectitud a la hora de gastar los recursos públicos que estaban destinados para distintos programas de beneficio colectivo. Incluso, en la administración pasada los forajidos se llevaron los dineros totales que llegaban para distintas obras y nunca hicieron nada. No es extraño que en los municipios existan “carreteras de papel”, que nada más se hicieron y se repararon en el papel porque en la realidad nunca hicieron nada, pero sí se llevaron los recursos. Por el bien de todos, de pobres y ricos, los dineros tienen que ser respetados de manera escrupulosa o que se sancione como es debido a quienes ignoren esa obligación, que se haga ya, no que se esté dando largas al asunto como buscando distractores para que pase el tiempo y al final nadie pague por el quebradero. Los propios legisladores tienen que ponerse una dentadura bien afilada para actuar en la primera oportunidad en que se enteren que no hubo ese respeto, porque al final las tropelías seguirán y el rezago crecerá, mientras los problemas seguirán agravando…..RUIDAJO.- Las autoridades futbolísticas de Honduras insisten en que se les robó en el estadio Azteca, que el árbitro obró a favor de México, pero…hasta el más torpe habrá de entender que el tiempo que añadió el silbante fue también a favor de los centroamericanos, los once o más minutos que se dieron terminado el tiempo reglamentario por igual servían a los catrachos para hacer el golecito que tanto buscaron a nivel de suelo, con clavados pues, de modo que no lo aprovecharon, en el pecado llevan la penitencia, pero…está científicamente comprobado que desperdiciaron doce minutos de juego y eso, o menos, es lo que se añadió. Aunque, para acabar el tema, ese tiempo también pudo ser decisivo para los hondureños, pero como estaban jugando con el camión atrás, ni por aquí les pasó la idea de insistir por el golecito de marras…..LOCURAS.- Sobre la locura de que se tacha a Javier Milei en Argentina, la verdad, no creemos. El nuevo mandatario argentino se ha dado vuelo dando conferencias de economía y la necesidad de sacudirnos a los políticos, porque está comprobado que “nada más los políticos progresan económicamente, pero los pobres, cada vez son más pobres…”. Quién sabe por qué lo dirá Milei, pero…me suena, me suena, esa “locura” del sorprendente hombre, aunque, loco, loco, pero de la nada derribó el invencible “peronismo” que llevaba decenios de destrucción de la Argentina. Sí, considerar que los pamperos pusieron un hasta aquí a los peronistas, que tampoco llegaron a entender la necesidad de respetar los recursos públicos, y no sabemos por qué los argentinos voltean la mirada hacia México…..TÓMALA.- ¿Sabrá Carmen Villalobos que el principal molesto con el paro de actividades ordenado por la lideresa del Sindicato de los Tres Poderes se llama Esteban Villegas Villarreal? Quién sabe, pero no está para saberlo, ni nosotros para contarlo, se asegura que el mandatario nunca fue advertido del paro sindical que está causando muchas más pérdidas en la administración estatal que lo que está peleando el sindicato, lo que sí es cierto que hoy no abrió ninguna oficina pública y que el gobierno, entre otras cosas, dejó de recibir distintos impuestos y muchos trámites se quedaron en la nada a pesar de que tenían hoy como fecha de caducidad. Tendrá razón la señora Villalobos, se justifican las exigencias, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que más de uno está que se lo lleva el tren por ese nuevo día de descanso para la burocracia estatal con todas sus prestaciones pagadas. ¡Qué bonito…! Es todo esta tarde, nos vemos mañana o nos saludamos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

