Siete días de grilla

Tenemos una buena noticia para Durango: ninguna ciudad de la entidad aparece entre las más violentas del país, pero también otros datos: tampoco figura entre las ciudades y entidades más tranquilas.

Precisar que mientras Zacatecas sigue hirviendo en todos los sentidos, Durango mantiene el orden y la paz relativamente bajo control. La aparición sospechosista de cadáveres, incluso, ha ido notablemente a la baja, y eso es preferible por donde se le quiera ver.

Se sabe hoy que en Zacatecas han renunciado más de 200 candidatos a distintas posiciones y de los diferentes partidos. En la apariencia han dimitido ante el órgano electoral local porque en el supuesto nunca se les tomó en cuenta para tal candidatura, aparte de que en algunos casos no cumplió el partido con lo ofrecido.

Un lastre por sí solo lamentable, pero sobre todo un hecho sin precedentes y penoso para el mundo democrático, pues se trata de un revés histórico que refleja la barbarie que vive nuestra vecina entidad.

Acá en Durango se dice que también un candidato lagunero ha sido amenazado, pero de ahí no ha pasado, mientras Óscar Galván, secretario de Seguridad Pública, asegura que ningún aspirante ha solicitado protección.

Claudia Sheinbaun asegura que Xóchitl Gálvez no la alcanzará nunca. El debate, subrayó, no da los puntos para alcanzar la delantera que llevamos, aun cuando Massive Caller reduce esa ventaja a cinco puntos.

O sea, la morenista mantiene la delantera sobre la coalición, pero de ninguna manera como se dijo hace unas semanas, que “todo está resuelto a favor de Claudia, lo demás es cosa de trámite…”.

Mantenemos nuestra postura sobre las encuestas, que no dan votos, que no sirven para una evaluación real, porque los ciudadanos no revelan sus verdaderas simpatías. Por eso fallan siempre los pronósticos.

No obstante, Massive Caller asegura que Claudia lleva una ventaja de 41.8 por ciento, por 36.9 por ciento de Xóchitl y 4.3 por ciento de Jorge Álvarez Máynez, aunque los números se refieren a las posiciones antes de descubrirse la riqueza sorpendente de Rocío Nahle y la expropiación de las Afores. Faltaría por ver qué efectos produce esa incalculable riqueza y ese despropósito, pues las Afores se integraron con dinero de los trabajadores.

Hay que esperar a ver cómo digieren los ciudadanos la barbaridad de propiedades que le están hallando por el mundo a Nahle. Ella, para defenderse dice que es la mejor muestra de que voy punteando en la elección al gobierno de Veracruz, me atacan con mentiras y documentos falsos.

Ayer dijo que ninguna de las acusaciones tiene soporte, que son falacias para dañarla en la campaña, aunque…los que saben, creen que su riqueza encaboronó hasta al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el supuesto habría pedido que se le releve de la candidatura veracruzana lo antes posible, puesto que de seguir apareciendo anomalías, las posibilidades de victoria se irán esfumando.

Rocío y las Afores son temas pendientes que habrá que ver cómo los digiere la sociedad, aunque…todavía hay muchos incrédulos que piensan que, efectivamente, se trata de golpear a la morenista porque precisamente puntea y por una diferencia enorme a sus más cercanos perseguidores.

El columnista José Antonio Crespo asegura que le llegó un documento de AOL y Jones Consultores (¿) por demás interesante y con algo de lógica en el que plasman una serie de cifras, que pudieran confirmarse el día de la elección.

Explica el documento que: “Al considerar probablemente los estados más inclinados por Xóchitl (Ciudad de México, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Querétaro y Durango, y bajo el supuesto de que vote un 55 por ciento del electorado, obtendría poco más de siete millones de votos, por casi seis de Claudia Sheinbaum”.

Luego, “en los estados con inclinación por Claudia: (Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Baja California, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, Claudia obtendría 9 millones de votos, por solo siete de Xóchitl”.

“En los estados empatados (Sonora, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, BCS, Campeche, Colima, Sinaloa y Tamaulipas, Xóchitl alcanzaría 5.8 millones de votos por 6.2 de Claudia…”.

Y en los estados considerados “switcher” (indecisos) hay un empate entre ambas punteras aproximado a los 4 millones de votos. En ese escenario Claudia ganaría con 24.7 millones de votos por 24.5 de Xóchitl (47 por ciento, frente al 46 por ciento, en cifras redondas).

Si en cambio, la participación fuese del 63 por ciento, el porcentaje de votos a nivel nacional para Xochitl sería de 49 por ciento, por el 44 por ciento para Claudia.

Finalmente, si la participación fuera del 70 por ciento de electores, la distancia total entre ambas candidatas se incrementaría a nivel nacional y se abriría aun más; 51 por ciento para Xóchitl y solo 42 por ciento para Claudia. O sea, para no fallarle, lo más seguro es que quién sabe…

Tenemos que considerar lo que comentamos a principio de semana, cuando dijimos de la molestia del Gobierno de Estados Unidos por la creciente intención de los chinos de instalarse cerca de la Unión Americana para abaratar costos y fletes.

El vecino país lo considera una competencia desleal de las firmas asiáticas y no quiere que sigan instalándose en México, puesto que generará al final una ventaja a favor de los asiáticos.

El caso, dicen, está empujando a los chinos a buscar por allá por Centroámerica o por Sudamérica, para precisamente abaratar los costos de producción y de traslado al mercado más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos, haciendo a un lado a México.

Hay varios videos en redes en los que aparece Esteban Villegas adelantando que le ha ido muy bien en su nueva gira por China, pero que los detalles los dará a conocer una vez que regrese.

Qué bueno, ojalá que nos traiga otra fábrica de esas grandes que están buscando salir de Asia, le caería inmejorable a nuestra economía, sobre todo porque traería fuentes de trabajo mejor pagadas.

El problema es que, regresando, Villegas tendrá que dedicarle un rato al problema de las carreteras, dado que en su mayoría se hallan en terribles condiciones para circular. Sería mejor cerrarlas para evitar más accidenes, pero como no hay opciones, no queda más que utilizarlas.

Es que, apenas empiecen a producir las nuevas fábricas empezarán a batallar con los caminos para sacar la producción a otros estados o a otros países.

Esteban tiene que apurarle a buscar el respaldo federal para reparar todos los caminos, porque todos están para llorar, incluyendo la mismísima autopista Durango-Gómez Palacio, sigue con largos tramos sin señales que por la noche se convierten en verdaderos tramos de la muerte, dado que al no existir señal alguna, el conductor no sabe si va bien o ya va hacia el voladero.

Los clásicos explican la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, como el robo de las Afores de todos los trababajadores de México, y no solo eso, sino la advertencia para que, no se atrasen, que sigan metiéndole más “ahorros”.

Los 41 mil millones de pesos de cuentas que durante años no fueron activadas o movidas, gracias a nuestros diputados morenistas pasan a poder de la Federación, a pesar de que se trata de dinero que es suyo, de los suyos, de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos y de los míos. No son dineros públicos, sino dineros completamente ajenos.

Ahora, que muchas de esas cuentas ya murieron sus dueños, pues en el derecho existen beneficiarios directos que pueden reclamarlos o que son los nuevos dueños o debían ser los nuevos dueños. Ah, pero como dijo el que dijo, no molestan las tiznaderas, sino los que a ese pesar las defienden.

Lo cierto es que Rocío perjudicará no nada más a Claudia Sheinbaum, sino a todos los suspirantes de Morena que se quedarán chilflando en la loma, sobre todo si no habían convencido con logros propios a los ciudadanos.

El presidente López Obrador ya no quiere saber nada de Nahle, pero tampoco se desmarca, y mientras no lo haga ella no podrá hacerlo de manera personal. Las tiene todas perdidas y no termina de convencer ni a los propios morenistas de que “es falso, un verdadero infundio con el que la están atacando…”.

Rocío, en otra circunstancia, debía estar siendo investigada por la Fiscalía General de la República o de perdido por alguna otra de las instancias federales encargadas de perseguir a los ratones de dos patas.

La Fiscalía Anticorrupción ha incautado tres propiedades del ex secretario de Finanzas del Estado, Arturo Díaz Medina, con lo que algo se logra de lo mucho que aseguran que se llevó el pasado gobierno.

No es mucho, dirían algunos, pero por lo menos algo se está logrando ante el rateriaje que, aseguran, se llevó la pasada administración.

La realidad precisa que el operativo del viernes no fue en busca de Totoy, sino para el procedimiento judicial que le quita las propiedades al ex tesorero.

Aunque…en realidad, el dinero contante y sonante es el que llama la atención, no las propiedades, pues las casas, valga decirlo, están bien chiquitas y en nada se comparan con el efectivo que se birlaron.

No cabe duda, y todo indica, que el titular de Medio Ambiente Municipal, Albino Ponce, solo aplica la ley cuando lo conviene o con los que puede.

Y es que es lamentable que siendo el encargado de velar por la salud y bienestar de los animales en el ámbito municipal, y hasta presume tener una policía especial que atiende reportes ciudadanos, simplemente le sacó la vuelta y no se quiso meter en problemas o quedar mal con alguien en lo del envenenamiento de decenas de animales al sur de la ciudad, las cuales son achacadas a directivos del Club Campestre.

Tal parece que el claro y contundente mensaje que da Albino es que la ley solo aplica para algunos, en este caso los más fregados de Durango, y no para los de más recursos, poder o relaciones en la capital.

Esto porque cuando algún hijo de vecino llega a tirar unas barricas de escombro, ramas que podó de árboles, alguna llanta o “chacharros”, o no vayamos lejos con los que tienen una ladrillera, rápidamente le caen los implacables elementos de la Policía Ambiental a quererlos meter hasta al Cereso para que cumplan una larga condena.

Ni se diga lo que pasa con alguien acusado de maltrato animal, que tenga alguna mascota en la azotea, o encerrada, que tenga algún mostrenco, pues para su rescate hasta las puertas y bardas llegan a tumbar.

Pero no le mencione a los del Campestre y las atrocidades que cometen contra la flora y fauna de la zona porque ahí sí todo cambia, Albino se pone blanco del susto, se convierte en un tímido y escurridizo ratón, que no quiere ni asomar la cabeza, mucho menos hablar del tema pues es algo que considera prohibido y no le vayan a jalar las orejas.

En Durango, en el ámbito municipal existe una ley que establece mecanismos para sancionar a las personas que provocan la muerte de algún animal, pero simplemente este funcionario se deslindó totalmente de la investigación, pues según dice no le compete o no tiene capacidad de hacerlo.

Esto es lamentable porque al ver que la supuesta autoridad no hace nada, algunos ciudadanos con alguna que otra mascota incómoda del vecino lo van a querer replicar, pues al parecer ya no habrá temor que los vayan a sancionar.

Apareció de pronto esta semana en redes sociales una invitación muy acomedida en la que advierten que “la inversión mínima es de 250 euros… y que garantizan el ahorro”.

Huele muy mal ese anuncio, parece una vil estafa o algo parecido al Yox, pero…luego que no se quejen los “inversionistas” que vieron todo color de rosa para hacer su inversión.

El anuncio es un llamado a misa, que si usted es poquito sensato, lo deja pasar y no sucede nada, pero…si cae en la trampa lo van a despelucar, lo van a dejar sin un quinto.

Hay atracos mil a diario, por todas partes aparecen ese tipo de raterías que, solamente un tonto no lo percibe, pero…muchos caen redonditos con su dinero y luego ahí andan que no hallan quién les ayude.

Los Acereros de Monclova no tuvieron compasión de los cachondos de Durango al aplastarlos 19-7 en partido jugado en la región carbonífera.

Cuál problema, si en el beisbol, como en cualquier deporte, se gana y se pierde. El asunto está en poder superar esos reveses que calan, pero no matan. Hay que levantarse a seguir peleando.

Es el primer partido que apalean de manera inmisericorde al equipo rojo, pero…entender que hay malas tardes, o tardes en las que sale uno con el santo de espaldas, y eso fue lo que ocurrió antier. Dios quiera que los Calientes olviden pronto esa feria de toletazos y se reincorporen a la senda de la victoria.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...