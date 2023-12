+ Vaya desmadere de Samuel García en Monterrey

+ Aunque prometió quedarse, ya busca presidencia

+ Acá, la alcaldesa de Nazas hizo lo propio

+ Evitaron al final paralizar de nuevo el gobierno

+ No ignorar advertencias de viento en la entidad

“Samuel García se queja de los políticos tradicionales y hace lo mismo que ellos…”

Anónimo

Vaya desmadere que trae el gobernador con licencia Samuel García, y todo por el capricho de ir a buscar la Presidencia de la República. Está emperrado en poner un sucesor en la gubernatura aunque vaya contra a ley…..CORAJE.- La gente de Nuevo León está en serio encaboronada con el muchacho (gobernador) pues bien que se llenó la boca al anunciar luego de asumir la gubernatura que terminaría el sexenio para el que fue electo, pero hoy está haciendo lo contrario…..VOTOS.- Samuel anda buscando votos para ganar la Presidencia de México, para lo que tuvo que abandonar su estado, de modo que no cumplió y quiere salirse con su capricho de dejar un sucesor a modo, quién sabe con qué motivos, pero como dicen, piensa mal y adivinarás. Si fuera uno de los suyos tendría todo para echar mano del dinero estatal, a menos que demuestre lo contrario…..ALTO.- Lo cierto es que Samuel está topándose en pared. Aunque llegue a salir bien de este sainete, llevará un precedente nefasto a la candidatura que lo condenaría a seguir en el tercer lugar de la competencia y a servir nada más de esquirol…..APLAUSO.- Llegó el jueves y no hubo paro en el Gobierno del Estado, señal de que la administración cumplió o de menos atendió la queja del Sindicato de los Tres Poderes y eso es bueno, porque garantiza la continuidad en las tareas gubernamentales…..TABLAS.- El lunes, un contingente importante de gente de Nazas vino e hizo su desmadere también en el Congreso del Estado con personas afines, seguramente, pues vinieron a hablar chulada y media de su alcaldesa Diana González, aunque el Congreso del Estado tiene pruebas del dinero que transfirió a una pariente en Cuencamé. O sea, ¿cómo se discuten las pruebas? Advertir que, en el caso del gobernador de Nuevo León, igual que en Nazas, con una lana juntan algunos jilgueros y arman el alboroto. No se vale, pero es absolutamente entendible ese proceso. Aunque, dicen diputados, la ley es la ley y sobre ella nos vamos…..ORDEN.- La síndico Alicia Gamboa adelanta que no tendrá ningún problema el municipio de Durango para cumplir con los compromisos de fin de año, distinto a lo que ha sido normal en administraciones anteriores. Punto positivo al palmarés de Toño Ochoa respecto de su primer año de gobierno…..TIEMPO.- Insistimos en que permanezcan atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional respecto del pronóstico que existe para el fin de semana en Durango, concretamente sobre los vientos que cruzarán por la entidad, que dice SMN que al menos en el norte del estado soplarán rachas hasta de 70 kilómetros por hora. El chiste es resguardarnos en lugares seguros, en donde no haya ningún riesgo de caída de árboles, de ladrillos, láminas, etc… Más vale considerar el pronóstico aunque llegara a fallar. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

