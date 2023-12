+ La autocracia en pleno con Alfredo Jalife

+ Agarrón entre damas por senaduría Morena

+ Lo detuvieron por “calumniar” a Tatiana

“Todo por no escuchar a mis mayores, los consejos de los que saben, nos pegó una gripa de campeonato. No es presumir, es lamentar…”

No sabemos qué nos pegó más, la disminución de actividades del decano EL SOL DE DURANGO o el coraje de ver las bravuconadas de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos al querer endosarnos su problema migratorio, el caso es que hoy amanecimos con una gripa de campeonato que nos impide ir a meter nuestras narices donde no nos llaman, ya ven la que le está pasando al escritor y comentarista Alfredo Jalife, que por decir que Tatiana Clouthier se estaba robando el litio de México lo han encarcelado y sometido a proceso. O sea, lo encarcelaron por una supuesta calumnia, pero entonces hay que demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador por tanto ataque y tanto improperio lanzado desde la Mañanera y sobre todo por haber dividido a México. No obstante sí podemos preguntar dónde quedó la frase amlopista de “Prohibido prohibir…” y que nunca se ha atentado ni atentaría contra la libertad de expresión. ¡Qué lamentable…! Ahí de pasón rozón podemos decir que en Morena se está dando la madre de todas las batallas por una de las senadurías. La quieren Sandra Amaya, Marina Vitela y la doctora Margarita Valdez, puntea ligeramente la excandidata a la gubernatura. Sandra ha escalado de manera notable en la disputa, especialmente por la movilidad desplegada en los últimos meses. Amaya ha subido de manera sorprendente tanto en Durango capital como Durango Laguna, donde se concentra el grueso de los electores y a los que está saludando de manera frecuente. Mientras Margarita cayó a 12.4 puntos. Sandra alcanzó los 21.4 puntos y enfila hacia Marina Vitela, que es la mejor posicionada con 26.9 unidades. No por hacerle al pitoniso, pero Marina tiene que reaccionar lo antes posible, o pronto verá que Sandra la rebase por la derecha, según encuesta divulgada por Canal 12…..GOLIZA.- Una despiadada y desconsiderada goliza de 5-0 y a domicilio obsequió América al San Luis y se instaló prácticamente en la final. Remontar cinco goles no es cosa sencilla, más bien es un imposible, pero eso lo confirmaremos hasta que llegue el minuto noventa de la vuelta en el Azteca. Saben qué, la moquera me está ganando, casi puedo asegurar que me contagiaron en los Estados Unidos, ahí le dejamos y los invitamos a leernos en www.contactohoy.com.mx a cualquier hora del día o de la noche o también en cualquiera de las redes sociales en las que somos líderes.

