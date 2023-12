+ No sabemos si somos afortunados o desafortunados

+ Hemos visto el paso del linotipo al sistema offset

+ También del teléfono alámbrico al inalámbrico

+ Igual vimos nacer las sorprendentes redes sociales

+ Y ahora, presenciamos la desaparición de los impresos

“Casi vimos nacer la rueda y el linotipo, pero sí la computación, el offset, el celular, las redes sociales, y ahora, la inteligencia artificial… ¿qué nos falta por conocer..?”

Jorge Blanco Carvajal

Empezamos a trabajar en los medios cuando los periódicos impresos se hacían con linotipos, un procedimiento rudimentario lentísimo, luego vimos el nacimiento del offset, la telefonía celular, en los últimos tiempos las redes sociales y al final la inteligencia artificial, ¿qué nos falta?. No sabemos si somos afortunados o desafortunados…..TRISTEZA.- Ahora, sin embargo, estamos viendo no la desaparición, pero sí la disminución notable de actividades de los viejos líderes EL SOL DE DURANGO y SIGLO DE DURANGO, que resultan infuncionales para efectos publicitarios, lo que sostenía esas importantes empresas que a su vez dieron ocupación a muchos duranguenses…..FUERA.- Sin embargo, ayer EL SIGLO despidió una buena parte de su personal por la misma terrible circunstancia. Los ingresos publicitarios no alcanzan para sostener un aparato laboral como el que soportaron por muchos años…..LAMENTABLE.- Lo lamentamos mucho, desde luego, porque también nuestro impreso ha dejado de circular, con el que van cinco o seis medios fuera de actividad. Lamentablemente, decíamos el otro día, ni uno ni otro medio visualizaron lo que se aproximaba, no le dieron importancia a las redes sociales y ahora están pagando las consecuencias. Un tema preocupante por varias razones, la primera, deja desempleados a mucha gente de un nivel intelectual y profesional sin ninguna duda, la segunda empieza a desaparecer la competencia leal entre medios, y la tercera, la más lamentable, que se está extinguiendo el derecho a estar informados, porque bien sabido es que el día que desaparezcan los impresos o los medios en sí, ese día también empezarán a desaparecer las libertades de Durango y de México todo, porque la circunstancia se está viviendo irremediablemente en todas partes del país, donde ha pasado a ser vital leer la información en redes sociales y no andar buscando un impreso. Eso es cosa del pasado, pero de menos, del siglo anterior…..FORTUNA.- Igualmente hemos tenido la fortuna de ver nacer la telefonía celular, la internet, las redes sociales y ahora, aunque tibia y temerosamente, estamos entrando a la era de la inteligencia artificial, en donde las máquinas se disponen a gobernarnos y a ayudarnos en todo, hasta en la forma de pensar y tomar decisiones. Las máquinas lo están haciendo todo, las fábricas están procediendo al despido de su planta laboral y acá estamos por las mismas. Muchos preguntan qué va a pasar el día que las maquinas lo dominen todo y hagan todo lo que manualmente hacemos ahora, pues no sabemos, pero tenemos que ser precavidos como para ir olvidándonos del trabajo, empezar a pensar en las ganancias y la forma de que se repartan. Las necesidades obligarán a los dueños de las máquinas a repartir mejor la riqueza, de lo contrario el mundo se convertirá en una ley de la selva en donde nada más ganarán unos y los otros se quedarán a verlos, pero eso, de suceder, no será por mucho tiempo. La presión social acabará igualándonos. Somos afortunados, decíamos, o desafortunados, porque estamos viendo el agridulce sabor de ver las bondades, la comodidad y los lujos de la vida que las propias máquinas tendrán la obligación de proporcionarnos, pero también la fatalidad con los empleos y, se teme, también empezará a extinguirse nuestra raza. Ya le preguntamos a las máquinas si es cierto, lo que temen mucho, que ellas se encargarán de borrar a los humanos, y nos han respondido que no, que ellas han sido creadas para resolver los conflictos de los humanos, y no a dañarlos. El desconocimiento de las cosas es lo que ha orillado a mucha gente a pensar y hablar sobre ese supuesto, pero… no -dicen- no pasa por ellas la idea de desaparecernos, porque para las máquinas también somos necesarios y hasta indispensables, porque una máquina o un robot desprogramado, nomás no sirve para nada, y es el humano el que debe activarla y nutrirla de información. Repetimos, no sabemos si somos afortunados o infortunados haber visto esta serie de cambios que nos han llevado a más y mejores formas de vivir, de viajar, de comer, etc., etc… Es que muchos se preocupan porque es tal la población humana que ninguna tierra llegará a producir tanto alimento, pero…también lo hemos dicho, las máquinas ya están produciendo alimentos, carne idéntica a la vacuna o de cerdo. Por eso decimos que no debe quitarnos el sueño el qué comeremos entonces, pero en este momento las mismas máquinas están ocupadas en desentrañar los contenidos vitamínicos de los alimentos para producirlos por montones. Hasta allá ha llegado nuestro conocimiento, aunque por ahora se estén padeciendo los problemas de desempleo que cada vez son mayores en Durango y que, mientras las máquinas se adaptan, tienen que resolverse pronto, porque por ahora los humanoides no tienen una rápida respuesta. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

